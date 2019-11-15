EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2536  55
Все про:земля (448) Ляшко (738) Дубінський (37)

 Дубинський: Ляшко і його родичі безкоштовно отримали під Києвом по 2 гектари землі

Народний депутат України Олександр Дубинський заявив про те, що лідер РПЛ Олег Ляшко і його родичі безкоштовно отримали по 2 гектари землі в селі Нижча Дубечня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

Дубинський заявив про те, що Олег Ляшко, його дружина, зведена сестра і її чоловік, а також два колишні народні депутати з РПЛ Кириченко і Ленський отримали безкоштовно по два гектари землі в селі Нижча Дубечня Вишгородського району Київської області.

Читайте також: "Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту "Бориспіль". ВIДЕО

За інфрормацією, ця земля була розпайована, виведена з сільськогосподарського обороту і ділянки продавалися під забудову.

Ляшко не спростував ці слова, заявивши, що кожен українець має право отримати землю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160035
 
 
 Топ коментарі
 
Дубінський теж не промах Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли - Цензор.НЕТ 5833
Мама любит скорость
 показати весь коментар
 
є відмінність - одне лайно проросійське, а друге проукраїнське.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я б тебе не советовал , так зарабатывать как эта шлюха .
 показати весь коментар
 
дід мав 10 моргів, хто її мені поверне? Дубинський: Ляшко і його родичі безкоштовно отримали під Києвом по 2 гектари землі - Цензор.НЕТ 7709
 показати весь коментар
 
 
Дубінський теж не промах Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли - Цензор.НЕТ 5833
Мама любит скорость
 показати весь коментар
 
 
є відмінність - одне лайно проросійське, а друге проукраїнське.
 показати весь коментар
 
 
Ляшко личная шлюшка Ахметова, который проукраинскими взглядами никогда не отличался. Ляшко конечно больше тяготеет к Украине, в отличии от того же самовлюбленного ватана Дубинского, но печется он в первую очередь за собственную многострадальную задницу.
 показати весь коментар
 
 
У одного був бізнес - фракція у ВР, у другого - програма "гроші"
 показати весь коментар
 
 
Нехай засудять тих хто незаконно видав цю землю і нехай конфіскують. Але там в усіх рильце в пушку. Ворон воронові око не виклює.
 показати весь коментар
 
 
В тому то й справа що все законно, але коли ти поткнеся, то тобі не дадуть, бо закон не для всіх!
 показати весь коментар
 
Ляшко за продажу земли?
На джип хватит ему этих гектаров? Или ему только с задним приводом надо?
 показати весь коментар
 
 
Ляшко проти продажу землі, бо свою він отримав безплатно!
 показати весь коментар
 
2 гектара)))). Путь расскажет сколько тысяч у Бени, у Корбана, у пороха, которые они хотят узаконить этим "рынком".
 показати весь коментар
 
 
марына, ты с дуба рухнула?Не разу кремлевские консервы не паляться. ЕС не голосовало за этот закон по продаже земли. А уважительно написаныйе тобой с бАльшой буквы кАломойский- будет иметь от твоего конченного зеленного вазелина по полной программе землю, а вот Корбан врядли. Поэтому звездуй ка ты отселява, мАсковская. Тебе там земельки путя приготовил 2 на 2 метра
 показати весь коментар
 
 
Ты не будешь куповати росийское электричество....Ты не будешь куповати росийское электричество......Ты не будешь куповати росийское электричество
И так 100 раз
 показати весь коментар
 
 
Проклятий Зеленський розпродає Українську землю!!!! Скільки ми будемо це терпіти??? При Порошенку такого не було!!!
 показати весь коментар
 
 
Да ты шо? А ты за какие заслуги получил 24 квартиры?
 показати весь коментар
 
 
интересно сколько у дубинского гектаров
 показати весь коментар
 
 
Обсуждать шлюшко,это просто смешно.Это ничтожество на службе кроме отвращения никаких больше эмоций не может вызывать.Вся земля ликвидная давно поделена между крупными агрохолдингами и захвачена такими как это чучело,вот поэтому в унисон поют опз,батькивщина и ес.Прийдется опять переделывать документы,а это лишние траты.Кому это надо из тех на кого работают '''эти "патриоты".
 показати весь коментар
 
 
От недаремно він так смачно землю їв. Любить Ляшко землю, корів, бабусь та вила.
 показати весь коментар
 
 
Савик сволочь и многие журналисты, развели целую компанию и все в поддержку рынка. Естественно, им заплатят (судя по цене Славика, озвученной беней) столько что они не здесь будут жить (у Славика наверное деньги закончились)....

Неужели журналисты не понимают, что в такую коррупцию и монополизацию и бандитизм и беззаконие это не рынок.

Около 12 СЕМЕЙ а по 210000 гектаров на одно лицо скупить все можно, это конец для Украины.
ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ НЕТ.

Гебельс бы оценил все это.
 показати весь коментар
 
 
Нет Берии.А если серьезно, то дедушка Зеленского полковник НКВД-милиции в Кривом-Роге расстреливал протест рабочих в 50-х.
 показати весь коментар
 
У его еще бус , сотни две стоит , рекламный . Ахметов извращенец .
 показати весь коментар
 
 
Меня удивил не Дубинский и Ляшко, а Милованов. Такого косноязычного и тупого министра экономики? Дубинський: Ляшко і його родичі безкоштовно отримали під Києвом по 2 гектари землі - Цензор.НЕТ 54 свет не видывал. Просто экземпляр для кунсткамеры. Коломойский сделал ему комплимент- дебил.
 показати весь коментар
 
с нетерпением жду файтинга дуб-ляшок, только не на кулачках, как дети, а на ножах, или хотя бы пусть стульями друг друга отх..рят
 показати весь коментар
 
 
Явка с повинной!!! Лидер Авто Евро Сила Ярошевич дает показания: "евробляхеры" отстегивали Дубинскому. Около 80% владельцев евроблях в Украине башляли самому честному борцу с коррупцией, журналисту, расследователю и по совместительству говорящей жопе Коломойского. ЗЕдент, где уголовное дело? Где посадки? Или только на боевых генералов у вас дела нашлись?

Бугага. Евробляхеры отстегивали Дубинскому
 показати весь коментар
 
 
В конце 90-х любой мог получить 2 га. даже в Киевской обл. Необходимо было ездить по селам и спрашивать есть ли земля. В одном из сел нам предлагали по 2 га. , сельский голова говорил, что она у них пустует и было бы хорошо, что бы там люди строились, а то села вымирают. Это было в 60 км. от Киева в сторону села Победа. Нам не понравилось направление и поехали смотреть землю на берег Днепра в Балико-Щученке. Там очень красиво. И ни одной копейки никто не платил. Все по закону.
 показати весь коментар
 
 
Но есть нюанс:
На землю каждый гражданин имеет право, правда не каждый получает, тем более под Киевом.

А вот квартиры бесплатно и машины...
Был бы Дубинский инвалидом - мог бы получить одну машину. И одну квартиру. И вторую для мамы)))
 показати весь коментар
 
По новому закону, или отберут и пустят в продажу, или примут новую поправку - оставить за большие заслуги перед Зеленским.
 показати весь коментар
 
 
А веріант що по новому закону Ляшко купить 200000 га ви не розглядаєте?😁
 показати весь коментар
 
Я верю дубинскому, потому что он сам имеет 24 квартиры и 17 машины и потому он говорить правду . Хахаха
 показати весь коментар
 
 
Жах як корупція, шість га по 1500$ кожен. Не те що 24 квартири і 17 авто.
 показати весь коментар
 
 
2 га це не так і багато - це квадрат десь 140 метрів на 140 метрів - Ляшко навіть корову не зможе завести.
 показати весь коментар
 
 
Це йому потрібно,щоб було звідкіля захищати селян.
 показати весь коментар
 
 
О, вже кловуни з кловунами ********* та змагаються, хто з них більше вкрав
 показати весь коментар
 
 
Мазерати кончились на маме Дубинского( Взял гектарами. А, в целом - Кафка отдыхает давно и очень!((( Но Дубинский - неактивный ГЕЙ 1-ой степени!!! Еще и поц.
 показати весь коментар
 
А может Ляшко скинется с Бахматюком по пару миллионов долларов и построят на этих землях многоквартирные дома для сирот и малообеспеченных семей. И люди скажут что Ляшко и Бахматюк - люди с большим сердцем, полным сострадания к ближнему, а Папа Римский вспомнит этих добрых и праведных людей в своих молитвах.
 показати весь коментар
 
2 гектара против 24 квартир и 17 машин, ну не смешите
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору