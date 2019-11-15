 Дубинський: Ляшко і його родичі безкоштовно отримали під Києвом по 2 гектари землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".
Дубинський заявив про те, що Олег Ляшко, його дружина, зведена сестра і її чоловік, а також два колишні народні депутати з РПЛ Кириченко і Ленський отримали безкоштовно по два гектари землі в селі Нижча Дубечня Вишгородського району Київської області.
За інфрормацією, ця земля була розпайована, виведена з сільськогосподарського обороту і ділянки продавалися під забудову.
Ляшко не спростував ці слова, заявивши, що кожен українець має право отримати землю.
Мама любит скорость
На джип хватит ему этих гектаров? Или ему только с задним приводом надо?
И так 100 раз
Неужели журналисты не понимают, что в такую коррупцию и монополизацию и бандитизм и беззаконие это не рынок.
Около 12 СЕМЕЙ а по 210000 гектаров на одно лицо скупить все можно, это конец для Украины.
ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ НЕТ.
Гебельс бы оценил все это.
Бугага. Евробляхеры отстегивали Дубинскому
На землю каждый гражданин имеет право, правда не каждый получает, тем более под Киевом.
А вот квартиры бесплатно и машины...
Был бы Дубинский инвалидом - мог бы получить одну машину. И одну квартиру. И вторую для мамы)))