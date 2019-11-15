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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2812) Кондзеля Світлана (2)

 Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

У повідомленні зазначається: "Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на термін два місяці директору департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлані Кондзелі у справі про шахрайство і пропозиції хабаря.

Також суд зобов'язав Кондзелю здати свої паспорти".

Також читайте: НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160034
 
 
 Топ коментарі
 
гендерна нерівність : за таких же обставин Гримчака мучать під вартами, а тут - домашка.
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от изверги!
а залог? не-не.?..глазки красивые?
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гендерна нерівність : за таких же обставин Гримчака мучать під вартами, а тут - домашка.
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Да не можно так , назначить ей 2 гривны , залога и отпустить .
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"...меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца..." Источник: https://censor.net.ua/n3160034

Зато выспится ****.
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Чому чесні слуги стають корупціонерами, крадуть та ламають віру у святість свідків Зе?
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Эта мадама в оп со времен пети порошенко))))
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А це не має значення, бо зелена святість не помиляється, коли створює з дана слуг народу.
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Ясно)))А как же петр святейший не увидел в ней коррупционерку)))
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зебіл тупорилий, не для себе вона брала таке бабло! Ти не дано зрозуміти, що її хтось зі старшого начальства її послав взяти і принести. Ти навіть не здатен втямити, що керівник протокольного управління АП ніяк не вирішує питання призначень на керівні посади в Нафтогазі.
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Не показывай свою тупость порохосрань,общайся с себе подобными.Не забудь на сф пожаловаться ущербное Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 2199
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брешеш, зебіл, її ще при овощу взяли до АП. Якщо ще не при Ющенку...
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Порохосрань,как ваше святейшество не заметило эту коррупционерку
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Почему не в СИЗО? или не под заставу в миллионов 80?
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При петьке уже предложили бы возглавить Нацбанк или правительство
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Ось вам "суд" України.... хабарників до дому а Гароїв, Захистників, бойових офіцерів за грати під 70+млн., заставу як що хочуть. Коли вже ціх "суддів" розгонять та наберуть нормальних, чесних - як має бути.... при зеЛЯді точного цього не відбудеться.
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Столько украла, а её домой к холодильнику! Всё конфисковать и на нары суку - рукавицы шить!
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Вова уверенно продолжает дело Томосоносца Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 3118 Свое лайно не пахнет!!
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А Гримчака арештували під заставу в 6 млн грн, бо НАБУ заявляло про хабар у $480 тисяч... А суми - співставимі
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