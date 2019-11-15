 Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.
У повідомленні зазначається: "Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на термін два місяці директору департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлані Кондзелі у справі про шахрайство і пропозиції хабаря.
Також суд зобов'язав Кондзелю здати свої паспорти".
Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.
а залог? не-не.?..глазки красивые?
Зато выспится ****.