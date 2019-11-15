 Нардеп від "Слуги народу" Кубраков очолить "Укравтодор"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Він приступить до виконання своїх обов’язків наступного дня з моменту призначення.

"Якісні дороги — один з наших топ-пріоритетів. Наступного року уряд заклав 33,4 млрд грн на ремонт та утримання доріг державного значення, вдвічі збільшили суму на безпеку дорожнього руху. За наступні п’ять років ми плануємо привести до нормативного стану 24 тис. км доріг національного значення. Такі ж амбітні плани у нас і по відновленню місцевих доріг. Щоб все це втілити, нам в команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві Укравтодору. Пан Кубраков вже показав себе як професіонал під час будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь", — сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Першочерговим завданням Укравтодору Олександр Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК "Автомобільні дороги України". Майбутній голова Укравтодору також планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

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Найближчим часом, за словами Олександра Кубракова, також планується оголошення міжнародного тендеру на добудову запорізького мосту та підписання кредитної угоди з ЄБРР та ЄІБ на загальну суму 900 млн євро. Для збільшення фінансування Дорожнього фонду уряд залучатиме кошти іноземних партнерів.

Довідково

Олександр Кубраков — народний депутат України 9-го скликання. За час роботи в Парламенті подав 16 законопроектів, з яких 12 вже ухвалили, 4 ще доопрацьовуються. Зокрема, є автором ухваленого законопроекту №1041 про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення. Кубраков також автор прийнятого Парламентом законопроекту №1061, який запроваджує аудит безпеки доріг.