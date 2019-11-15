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 Політика України
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Все про:депутат (1008) Укравтодор (182) Слуга народу (485) Кубраков Олександр (1)

 Нардеп від "Слуги народу" Кубраков очолить "Укравтодор"

Олександр Кубраков став переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Він приступить до виконання своїх обов’язків наступного дня з моменту призначення.

"Якісні дороги — один з наших топ-пріоритетів. Наступного року уряд заклав 33,4 млрд грн на ремонт та утримання доріг державного значення, вдвічі збільшили суму на безпеку дорожнього руху. За наступні п’ять років ми плануємо привести до нормативного стану 24 тис. км доріг національного значення. Такі ж амбітні плани у нас і по відновленню місцевих доріг. Щоб все це втілити, нам в команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві Укравтодору. Пан Кубраков вже показав себе як професіонал під час будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь", — сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Першочерговим завданням Укравтодору Олександр Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК "Автомобільні дороги України". Майбутній голова Укравтодору також планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

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Найближчим часом, за словами Олександра Кубракова, також планується оголошення міжнародного тендеру на добудову запорізького мосту та підписання кредитної угоди з ЄБРР та ЄІБ на загальну суму 900 млн євро. Для збільшення фінансування Дорожнього фонду уряд залучатиме кошти іноземних партнерів.

Довідково

Олександр Кубраков — народний депутат України 9-го скликання. За час роботи в Парламенті подав 16 законопроектів, з яких 12 вже ухвалили, 4 ще доопрацьовуються. Зокрема, є автором ухваленого законопроекту №1041 про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення. Кубраков також автор прийнятого Парламентом законопроекту №1061, який запроваджує аудит безпеки доріг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160033
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине это, как выиграть в Евромиллионы. Нардеп от "Слуги народа" Кубраков возглавит "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1722
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Знакомьтесь, новый мультмиллионер Украины - Александр Кубраков!
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В Украине это, как выиграть в Евромиллионы. Нардеп от "Слуги народа" Кубраков возглавит "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1722
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Если "Слуга урода"за что-то берется,быть развалу!
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Это как сорвать джек пот в лотерее .
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Если от Зеленского горит Нотр-Дам и 600-летний Дворец в Японии, то при "слуге народа" в Автодоре, количество аварий увеличится в разы.
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Тобто цей Кубраков не Олександр, а Александра😊 Я не помилявся, що 🐸 усі пі...
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Знакомьтесь, новый мультмиллионер Украины - Александр Кубраков!
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Да он подсадная утка🦆 у💩🤢КалоЗЕбарыг
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оо если господин то Украина держись ..
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Еврей ? Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски деребанят Украину
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С этого дня зебилы / они же - зезебобики / должны скандировать : " Я люблю Укравтодор ! " .
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