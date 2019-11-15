EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1764  11
Все про:ВР (6089) Кабмін (3286) Верещук (29) Шуляк Олена (1)

 Новим представником Кабміну в парламенті призначено Олену Шуляк

Депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк змінила на посту представника уряду у Верховній Раді Ірину Верещук, яка написала заяву про звільнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Співпраця парламенту та уряду є критично важливою умовою для ефективних та якісних змін у країні. Наша задача – пояснювати важливість та позитивні наслідки пропонованих нами змін, аби народні депутати, маючи усю необхідну інформацію, могли донести її до своїх виборців та підтримати ініціативи Кабінету Міністрів під час голосування на пленарних засіданнях. Пані Олена за час роботи у ВР вже продемонструвала чудові результати у цьому напрямку. Переконаний, що наша співпраця буде вельми ефективною та матиме конкретні результати", – прокоментував призначення прем'єр-міністр Олексій Гончарук..

Олена Шуляк є заступником голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До цього обіймала посади члена Правління, керівника сектору "Будівництво" BRDO, генерального директора ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна" та низку інших посад у бізнес-сегменті.

"Не є великою таємницею, що я працювала в BRDO pазом з багатьма членами цього Кабінету міністрів. Майже 4 роки роботи пліч о пліч – це серйозне підґрунтя для довіри", - прокоментувала своє призначення Шуляк в Facebook.

Новим представником Кабміну в парламенті призначено Олену Шуляк 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук

Вона додала, що бачить своїм основним завданням налагодження прозорої, зрозумілої та постійної комунікації між урядом і парламентом.

Нагадаємо, 4 вересня Кабінет міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді Ірину Верещук. 15 листопада вона написала заяву про звільнення. "Коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути, або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - прокоментувала вона своє звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160032
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Професійна бізнесменка буде захищати бізнесменів. А от хто такий грантовець Гончарук?
 показати весь коментар
 
так,так,Зеля,-слуга а ця Лена співає ,що вона ,взагалі,-раба народу ! Правда,зелебобіки?
 показати весь коментар
 
"...Вірю в нашу єдину команду Слуга Урода..."- Все , цю чувіху далі можна не коментувати 😷😷😷
 показати весь коментар
 
 
Вот комментаторы ", чувиху ", козу тебе дранную .,Возле ларька с пивом .
 показати весь коментар
 
4 рочки пліч о пліч - і зовсі не драна. фу Новим представником Кабміну в парламенті призначено Олену Шуляк - Цензор.НЕТ 7348
 показати весь коментар
 
У зебільній команді у жінок один тип зовнішності? Новым представителем Кабмина в парламенте назначена Елена Шуляк - Цензор.НЕТ 1871
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору