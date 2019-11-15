 У Києві влаштували акцію "#FreeAseyev. День солідарності з політв'язнем Асєєвим"

Як передає Цензор.НЕТ, організаторами акції стали "Радіо Свобода", Українська ПЕН, Центр Громадянських Свобод і журнал "Тиждень".

Автор колонок для проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув'язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спочатку він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання і звинуватило в шпигунстві на користь України.

Як повідомив ПЕН, до акції приєдналися журналісти Яніна Соколова, Дмитро Крапивенко, Віталій Портников, Андрій Дегтяренко, Ірина Славінська, філософ Ігор Козловський, письменники Микола Рябчук, Артем Чапай, Ірина Цілик, філософ Вахтанг Кебуладзе, актриса Ірма Вітовська-Ванцев, музикант Олег Каданов, громадський активіст Алім Алієв.

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