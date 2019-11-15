 Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України.

"Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що на органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

"Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей", - сказано в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, 29 жовтня Верховна Рада ввела адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

За відповідний законопроект № 1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" в цілому проголосувало 332 народні депутати.