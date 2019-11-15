 Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України.
"Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що на органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.
"Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей", - сказано в повідомленні.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомлялося, 29 жовтня Верховна Рада ввела адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення дітей.
За відповідний законопроект № 1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" в цілому проголосувало 332 народні депутати.
А теперь типа заботится о детях
Как будто раньше не было аварийного подвижного состава
Магиксом, вы там вообще в сватах своих думать потерялись?!
зеля,кто тебе тему подкинул ?
а як згниє - так хоч крісельце залишиться..
а ****,бізнес..
в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме этого, водителям-инвалидам, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси;
Даже если у таксиста будет два кресла...то еще два взрослых в машину уже не сядут...
ВМЕСТО ОДНОГО ТАКСИСТА, ЗАРАБОТАЮТ ДВА. В ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ ТАКСИСТЫ НЕЖАЛУЮТСЯ, И ВОЗЯТ ДЕТЕЙ СОГЛАСНО ПДД, В ДЕТСКИХ КРЕСЛАХ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ВОПРОС ЗАРАННЕЕ ОБГОВРИВАЕТСЯ РОДИТЕЛЯМИ, ПРИ ЗАКАЗЕ ТАКСИ.
А ТЫ УЖЕ ТАКИ ОПРЕДЕЛЯЙСЯ, УКРАИНЕ В ЦИВИЛИЗАЦИЮ???? ИЛИ ТАК И ОСТАВАТЬСЯ СТРАНОЙ ВАРВАРОВ?????
Колосс!!
Особом
статусе Лугандона в законе есть??
Без этого ни как как как..
Теперь будут стоять они и мерзнуть, пока или автобус, или машина с креслов.
Или же водителя такси возят в салоне по 2кресла,если едут взрослые-з,4 человека,то в такси не поместятьсяётам же кресла сстоят на всякий случай.
И даёесли перевозят школьников,ну пацаны 12летние со школы возвращаютьсч,или на футбол едут-их в кресла детские пристегивать,по 3-4чел.