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 Політика України
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Все про:діти (1715) закон (793) Зеленський (3561) перевезення (198)

 Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ, який парламент ухвалив 29 жовтня 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України.

"Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що на органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

"Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей", - сказано в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, 29 жовтня Верховна Рада ввела адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

За відповідний законопроект № 1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" в цілому проголосувало 332 народні депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160030
 
 
 Топ коментарі
 
А если два ребенка？это вообще вилы...
Даже если у таксиста будет два кресла...то еще два взрослых в машину уже не сядут...
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Он своими земельными законами испоганил всё хорошее
А теперь типа заботится о детях
Как будто раньше не было аварийного подвижного состава
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И спасет их не аккуратность и осторожность вождения, а исключительно страх заплатить в бюджет штраф 510, а повторно 850 грн?!

Магиксом, вы там вообще в сватах своих думать потерялись?!
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каждое кресло под трёшку )))
зеля,кто тебе тему подкинул ? Зеленский подписал закон о введении административной ответственность за нарушение правил перевозки детей - Цензор.НЕТ 5964
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батько Зе турбуються за дітей - за майбутнє України!
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Будьте обережні, зараз на вас нападуть порохоботи Зеленский подписал закон о введении административной ответственность за нарушение правил перевозки детей - Цензор.НЕТ 6886
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а вони останнім часом збавили обороти, мабуть головний порохобот урізав їм фінансування - бо вони пишуть, що попало.
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Батько нації не може не дбати про українських діточок - вони мають їздити в привязаними в кріслах,щоб їм не закортіло вибігти на продані 200 т гектарів і отримати за це штраф
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правильно: продай свій пай - купи авто возити сметану та сир на базар!
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100%
а як згниє - так хоч крісельце залишиться..
а ****,бізнес..
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я думав ви спитаєте, а де візьметься сметана та сир, якщо не буде випасу для худоби та за пай вже не буде зерна.
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Во челоаек слово . Сказал нет коррупции на таможне , мигом не стало . Человечеще.
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А главное как о народе думает , сказал снизить тарифы , снизили на 7 процентов , и подняли на 15 . О нороде думает , не спит наверно .
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Закон правильный. В нашем городишке каждая вторая молодая мамаша или папаша возят детей либо на переднем сидении, либо стоя, либо прямо перед рулем на коленях.Утром в садик, после обеда домой.
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Ну і добре ,більше безмозглого дохторату виживе і прийде "галасувати" за шимПанЗе як у нього перший термін закінчиться ,а на другий він "не піде". Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 1116
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И те кому нужно будет с детьми ехать на такси...то же рады до безумия....😀.
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У нас давно эти нормы введены. И таксисты если надо, берут кресла и бустеры. И чего вы так не любите своих детей?
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ПДД 2.3.
в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме этого, водителям-инвалидам, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси;
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Ура,товарищи!Ура!!!(Долгие,продолжительные аалодисменты)
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Теперь же яжемать в такси не поездишь.Ну а кто будет возить,то тарифам от них они явно удивятся))))
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А если два ребенка？это вообще вилы...
Даже если у таксиста будет два кресла...то еще два взрослых в машину уже не сядут...
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НЕЛОМАЙ ЧУЖУЮ ГОЛОВУ. 😂😅😂
ВМЕСТО ОДНОГО ТАКСИСТА, ЗАРАБОТАЮТ ДВА. В ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ ТАКСИСТЫ НЕЖАЛУЮТСЯ, И ВОЗЯТ ДЕТЕЙ СОГЛАСНО ПДД, В ДЕТСКИХ КРЕСЛАХ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ВОПРОС ЗАРАННЕЕ ОБГОВРИВАЕТСЯ РОДИТЕЛЯМИ, ПРИ ЗАКАЗЕ ТАКСИ.
А ТЫ УЖЕ ТАКИ ОПРЕДЕЛЯЙСЯ, УКРАИНЕ В ЦИВИЛИЗАЦИЮ???? ИЛИ ТАК И ОСТАВАТЬСЯ СТРАНОЙ ВАРВАРОВ?????
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Це капець. Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 3977 Тихо шофером шурша ... ! Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 5494 А як же бути із кріслами в шкільних автобусах ??? Там що, дітей до 12 років і нижче 145 см не возять ?! Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 3188
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Вопрос от настоящего Парахнявого.......
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А раздел об
Особом
статусе Лугандона в законе есть??
Без этого ни как как как..
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у меня в машине 2 бустера "чико". не дорого и надёжно.
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и места много не занимают. легко снять и снова поставить.
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Да блин - мозгов нет... Ездил по Варшавке, видел на остановках возле села голосующих - женщин с маленькими детьми всегда старался подобрать...
Теперь будут стоять они и мерзнуть, пока или автобус, или машина с креслов.
Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей - Цензор.НЕТ 7344
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Свынарник, так нам в Европу или уже не????
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Родители,если выходят с дома с детьми,чтоб куда то сьездить-по магазинам,в парк,в больницу-должны тащить с собой два автокресла,а вдруг в такси придеться ехать.
Или же водителя такси возят в салоне по 2кресла,если едут взрослые-з,4 человека,то в такси не поместятьсяётам же кресла сстоят на всякий случай.
И даёесли перевозят школьников,ну пацаны 12летние со школы возвращаютьсч,или на футбол едут-их в кресла детские пристегивать,по 3-4чел.
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У нас в маршрутках пасків безпеки немає, проте усі решта мають возити дітей в кріслах. В мене є бустер, але неодноразово виникали ситуації, коли треба підвезти одну-дві чужих дитини. Тепер не брати, нехай маршруткою їдуть, напевно, безпечніше(((
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Це як з пасками безпеки, за які не штрафують, та з паркуванням на місцях для водіїв з інвалідністю. Норми про штрафи є, але нікому то непотрібне. За весь час існування штрафів я один раз бачив поліцію (міліцію не бачив зовсім), що штрафувала на парковці біля ТЦ.
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