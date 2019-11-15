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Все про:США (5816) Трамп (2240) Йованович (188)

 "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні

Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього посла своєї держави в Україні Марі Йованович, яка сьогодні дає в Конгресі свідчення в рамках справи про його імпічмент.

Серію висловлювань про дипломата Трамп опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано. Вона почала в Сомалі, і як все закінчилося? Потім стрімко в Україні, де новий український президент несприятливо говорив про неї під час нашої другої телефонної розмови. Це абсолютне право президента - призначати послів", - написав Трамп.

Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано, - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні 01

Він окремо зауважив, що багато зробив для України.

"Зараз у США дуже сильна і потужна зовнішня політика, яка дуже відрізняється від тієї, яку вели попередні адміністрації. Вона називається дуже просто: Америка передусім! Водночас я зробив набагато більше для України, ніж Обама", - написав президент.

Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано, - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа "зламала" український напрямок політики США, - Йованович

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 15 листопада проходять другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160026
 
 
 Топ коментарі
 
Нормальный посол кстати была с проукраинской позицией. Именно это гебнявому подкацапнику и не понравилось
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Трамп пролез на таком же люмпене и как и хуйло как и лукашенко как и наше ЗЕчмо, такой люмпен априори не способен ни на что. Люмпен будет выбирать себе подобных. Это пожалуй главный минус демократии -- быдло люмпену дают право голоса. Проблема особенно актуальная для Украины так как процент быдла просто зашкаливающий...+ откровенная сепарня.
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у Трампа все дурни, а он один умный... это похоже уже на агонию Трампа
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Нормальный посол кстати была с проукраинской позицией. Именно это гебнявому подкацапнику и не понравилось
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вы обратите внимание на заскок у Трампа..... новый Президент Украины клован шо то оказалось варнякал и давал оценку действиям Посла США в Украине.... Волька жжет оця мамина придурок каких свет не видел... ни слова на мове ни бум бум на английском разговаривает на фене ботает а еще оценивает Посла США...фееричный дебило наш Волька оказалось ... не братки не два дебила- это сила.... а три кретина в Вашингтоне Киеве и Москве весь шарик намериваются поставить вверх ногами..дебилы чье место в психушках стали управлять миром... "Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине - Цензор.НЕТ 910
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особенно по "Кольчугам" у неё была прекрасная позиция. И с рублеоптимистами хорошо дружила.
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Куди б Трямп не сував свій ніс,всюди все просерає.
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у Трампа все дурни, а он один умный... это похоже уже на агонию Трампа
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Відправляй тоді її до росії!
Заодно перевіримо тебе на вшивість стосовно рузьгіх
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"новый украинский президент неблагоприятно говорил о ней " кто Вовочка дурна головочка ? тоже мне авторитет "Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине - Цензор.НЕТ 6685
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Чета я не помню, чтобы Зеоенский чтот говорил про Йованович? Чета рыжый окончательно заврался
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Ознакомьтесь со стенограммой телефонного разговора Моники Зеленский с Трампом.
«Бывший посол Соединенных Штатов, женщина, была противным человеком, и люди, с которыми она сталкивалась в Украине, были противными людьми. Я просто хочу сообщить вам об этом», - сказал Трамп.

«Насколько я помню, ее фамилия Иванович (Йованович - ред.). Это великолепно, что Вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я согласен с Вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим. Она обожала предыдущего президента и была на его стороне. Она недостаточно приняла меня как нового президента», - ответил Зеленский.

Бубочка на нее обиделся "Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине - Цензор.НЕТ 1224
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Зеленский получил звонкую пощечину от простого украинца https://www.youtube.com/watch?v=***********

Делайте смелые поступки уже сейчас!!!
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Трамп пролез на таком же люмпене и как и ***** как и лукашенко как и наше ЗЕчмо, такой люмпен априори не способен ни на что. Люмпен будет выбирать себе подобных. Это пожалуй главный минус демократии -- быдло люмпену дают право голоса. Проблема особенно актуальная для Украины так как процент быдла просто зашкаливающий...+ откровенная сепарня.
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Ну добре. Не хочите обирати президентом Юлю - обирайте Йованович. Так, чи інакше, Україна тільки за жінки підніметься.
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Не дискриминируй мужиков.Еще б "жінку третього тисячіліття"вспомнив.
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я голосувала за Юлію Тимошенко. На сьогодні це єдиний політик який має проукраїнську державницьку позицію.
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Сильно Украина поднялась при Юле? Ах, да, тогда ж ей все мешали - от Ющенка до уборщиц Верховной Рады.
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Она же критикует трампа,а не дифирамбы ему поет
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Ты ничего хорошего не сделал для Украины!
Снял санкции против Дерипаски, не ввел ни одной хорошей санкции против РФ, ползаешь перед путиным, хочешь со своими дружками повесить на Украину, что типа это она вмешивалась в выборы США в 2016 году! Все твои дружки сидят в тюрьме или находятся под следствием из-за связей с недоимперией! Говоришь плохо об Украине, за то про РФ, только хорошее!
Хорошо тебя путин взял за жабры.
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наш батько - Президент Зеленський - в авторитеті у американського батька - Трампа!
це викликає великі надії!
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В штатах раздор по одной причине, их система влияния на внешний мир дала сбой, пример тому турки, которые попросту забили на США... и чем больше они ищут крайнего, тем больше теряют свой авторитет... слабеют и падают в глазах, а вот Китай и рф апплодируют стоя. Хотя это может быть банальное шоу, для отвлечения масс от чего-то важного, о чем даже догадаться не реально.
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Моюет все дело в желании белобрысого подыграть пуйлу,а не вести политику нужную США?
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У США свой "квартал", и свой В.А.Зеленский... и это тоже ой как не смешно...
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Украине не Трамп что-то хорошее делал, а его вынудил Конгресс Трап же только и делает,что целуется в десна с путиным. И нам эту гниду,Трампа еще целый год терпеть. А если не дай бог переизберут на второй срок, то еще 5 лет.
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Трап на днях заявил, что готов целоваться хоть с чертом, если это будет на пользу Америки.... По моему, достойная позиция....
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Бггг))) и почему все клоуны-кретины именно это говорят...
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Трамп не только говорит..... Но и действует в этом ключе....
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Олег Пономарь
Вчера в 05:38 ·
США-Украина-РФ.Вчерашний исторический день вышел очень удачным, так как показания поверенного Тейлора (мой пост ниже) и дипломата Кента полностью изобличали Трампа и его Спрут.
Но.. это не победа Адама Шиффа или демократов.
Нет. Это победа закона и справедливости, победа Правды.
Украинцы, которые не читали мою страницу с 2016, узнали теперь, что Трамп ненавидит Украину и с радостью развязал Путину руки в Украине.
Но окно возможностей для Путина может закрыться, если Трамп не станет президентом через год, и поэтому многие очень спешат (и некоторые олигархи в Киеве).
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Пономарь, наверное, смотрит CNN. "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні - Цензор.НЕТ 7628

Все республиканцы на седьмом небе от этих, с позволения сказать, "слушаний" и "свидетелей". Не зря демокрысы их прятали в секретном бункере. "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні - Цензор.НЕТ 3967
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Что, у избирателей Трам-пам-пончика подгорает? Сочувствую
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Отчего же, смотрю с большим удовольствием. Нуньесу и Стефаник - респект! "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні - Цензор.НЕТ 4079
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"Сейчас в США очень сильная и мощная внешняя политика, которая очень отличается от той, которую вели предыдущие администрации. Она называется очень просто: Америка прежде всего!"
На Трампа можно вешать каких угодно собак, но то что для него "Америка прежде всего", сложно отрицать..... Интересно, появится ли когда-либо у нас президент, который может не только говорить, но и действовать в рамках ключевого пункта - "Украина прежде всего!"
Источник: https://censor.net.ua/n3160026
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Дело в том, что такая сверхдержава как США в собственной скорлупе сидеть не сможет. Это вам не Бельгия или Таиланд - что там происходит, мало кого волнует.
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Олег Пономарь
3 ч. ·

⚡ Мега MAJOR BREAKING NEWS!
Советник и подельник Трампа, его друг с юности и один из главных лиц предвыборной кампании - 2016 Роджер Стоун (которому предъявил обвинения Мюллер в рамках Рашагейт и который отвечал в штабе Трампа за взаимодействие с хакерами ГРУ РФ) признан присяжными виновным по всем семи пунктам обвинения!
Теперь судья (6 Февраля) определит тюремный срок (до 50-ти лет заключения по всем пунктам).
Правая рука Трампа Манафорт сидит, левая рука Трампа Стоун скоро будет сидеть.
Разве это не прекрасно?"Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине - Цензор.НЕТ 8900
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С кем бы ни закорешился трумп, всем жопа... и не потому, что он такой роковой мужчина... просто он плохой танцор, и яйца - сморщенные изюминки здесь никак не при чем... просто он очень плохо танцует...
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Стоило только ей вернуться в США и Трампу объявили импичмент Трамп, ты зачем ее отозвал назад в америку ?
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Отозвал, чтобы в Украине не воняла своим "сопротивлением". Задача посла - проводить внешнюю политику действующего президента, а не того, кто ей больше нравится.

А хотите все назад откатим? США вам возвращают Йованович, а вы им - отданные Трампом Джавелины.

Или не хотите?
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А последние события в америке, говорят о том, что именно Трамп задерживал военную помощь Украине. Так что это не Трамп дал Украине джавелины. Трамп как раз делал все, чтобы Украина их или совсем не получила или получила, как можно позже.
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Да-да, конечно. Бедняжка Обама так хотел их дать, прямо из штанов выпрыгивал, но ему не позволили... а кто, собственно?

"Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні - Цензор.НЕТ 8219
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Все кремлеботы высыпали на ветку обсирать Трампа
Некоторые особо упоротые называют кацапку Йованович, которая даже училась в России лучшим другом Украины
Это рассчитано на 73 процента идиотов?
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Нет, это рассчитано на 25%, хозяину которых она помогала топить за Клинтон.
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С такой кашей в голове вам бы обратиться к психиатру
Не думаю, правда, что поможет.
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