 "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні

Серію висловлювань про дипломата Трамп опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано. Вона почала в Сомалі, і як все закінчилося? Потім стрімко в Україні, де новий український президент несприятливо говорив про неї під час нашої другої телефонної розмови. Це абсолютне право президента - призначати послів", - написав Трамп.

Він окремо зауважив, що багато зробив для України.

"Зараз у США дуже сильна і потужна зовнішня політика, яка дуже відрізняється від тієї, яку вели попередні адміністрації. Вона називається дуже просто: Америка передусім! Водночас я зробив набагато більше для України, ніж Обама", - написав президент.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 15 листопада проходять другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.