 "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні

Серію висловлювань про дипломата Трамп опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано. Вона почала в Сомалі, і як все закінчилося? Потім стрімко в Україні, де новий український президент несприятливо говорив про неї під час нашої другої телефонної розмови. Це абсолютне право президента - призначати послів", - написав Трамп.
Він окремо зауважив, що багато зробив для України.
"Зараз у США дуже сильна і потужна зовнішня політика, яка дуже відрізняється від тієї, яку вели попередні адміністрації. Вона називається дуже просто: Америка передусім! Водночас я зробив набагато більше для України, ніж Обама", - написав президент.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 15 листопада проходять другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.
Заодно перевіримо тебе на вшивість стосовно рузьгіх
«Бывший посол Соединенных Штатов, женщина, была противным человеком, и люди, с которыми она сталкивалась в Украине, были противными людьми. Я просто хочу сообщить вам об этом», - сказал Трамп.
«Насколько я помню, ее фамилия Иванович (Йованович - ред.). Это великолепно, что Вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я согласен с Вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим. Она обожала предыдущего президента и была на его стороне. Она недостаточно приняла меня как нового президента», - ответил Зеленский.
Бубочка на нее обиделся
Делайте смелые поступки уже сейчас!!!
Снял санкции против Дерипаски, не ввел ни одной хорошей санкции против РФ, ползаешь перед путиным, хочешь со своими дружками повесить на Украину, что типа это она вмешивалась в выборы США в 2016 году! Все твои дружки сидят в тюрьме или находятся под следствием из-за связей с недоимперией! Говоришь плохо об Украине, за то про РФ, только хорошее!
Хорошо тебя путин взял за жабры.
це викликає великі надії!
Олег Пономарь
Вчера в 05:38 ·
США-Украина-РФ.Вчерашний исторический день вышел очень удачным, так как показания поверенного Тейлора (мой пост ниже) и дипломата Кента полностью изобличали Трампа и его Спрут.
Но.. это не победа Адама Шиффа или демократов.
Нет. Это победа закона и справедливости, победа Правды.
Украинцы, которые не читали мою страницу с 2016, узнали теперь, что Трамп ненавидит Украину и с радостью развязал Путину руки в Украине.
Но окно возможностей для Путина может закрыться, если Трамп не станет президентом через год, и поэтому многие очень спешат (и некоторые олигархи в Киеве).
Все республиканцы на седьмом небе от этих, с позволения сказать, "слушаний" и "свидетелей". Не зря демокрысы их прятали в секретном бункере.
На Трампа можно вешать каких угодно собак, но то что для него "Америка прежде всего", сложно отрицать..... Интересно, появится ли когда-либо у нас президент, который может не только говорить, но и действовать в рамках ключевого пункта - "Украина прежде всего!"
Источник: https://censor.net.ua/n3160026
3 ч. ·
⚡ Мега MAJOR BREAKING NEWS!
Советник и подельник Трампа, его друг с юности и один из главных лиц предвыборной кампании - 2016 Роджер Стоун (которому предъявил обвинения Мюллер в рамках Рашагейт и который отвечал в штабе Трампа за взаимодействие с хакерами ГРУ РФ) признан присяжными виновным по всем семи пунктам обвинения!
Теперь судья (6 Февраля) определит тюремный срок (до 50-ти лет заключения по всем пунктам).
Правая рука Трампа Манафорт сидит, левая рука Трампа Стоун скоро будет сидеть.
Разве это не прекрасно?
А хотите все назад откатим? США вам возвращают Йованович, а вы им - отданные Трампом Джавелины.
Или не хотите?
Некоторые особо упоротые называют кацапку Йованович, которая даже училась в России лучшим другом Украины
Это рассчитано на 73 процента идиотов?
Не думаю, правда, что поможет.