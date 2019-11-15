 Адміністрація Трампа "зламала" український напрямок політики США, - Йованович

Про це вона заявила під час відкритих слухань у Палаті представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зовнішньополітична служба за кілька минулих років зазнала деградації, оскільки неспроможність керівництва Державного департаменту протистояти зовнішнім і корумпованим інтересам вочевидь призвела до зламу нашої політики на українському напрямі", - наголосила Йованович.
У цьому зв'язку вона звернула увагу на зусилля кабінету Трампа задіяти "тіньовий канал" зовнішньої політики з Україною під керівництвом особистого адвоката Руді Джуліані, а також безпідставні атаки Білого дому проти неї.
За її словами, це призводить до кризи в Державному департаменті. Вона наголосила, що офіцери старшої й середньої ланки в Держдепі "думають над невизначеним майбутнім і йдуть" з відомства.
"Як наша система може вийти з ладу? Ось так, як іноземні й корумповані інтереси можуть маніпулювати нашим урядом", - заявила колишня глава посольства США в Україні, додавши, що це "грає на руку" автократам, таким як президент Росії Путін.
Нагадуємо, 15 листопада в Палаті представників проходять публічні слухання з Йованович, яка свідчить у справі імпічменту президента США.
Так мені видається. Можливо в американців інша думка.
Дякую)
Де, на вашу думку, є не дурний президент?
НЄ, нє можна
И шмарклю,и паклю,и бендю и всех,всех
God bless America!
- не присутствовала при телефонном разговоре
- не присутствовала при обсуждении помощи Украине
- не имеет никаких фактов или информации по существу расследования
- не имеет никакой информации о нелегальных действиях Трампа
- Госдеп Обамы был обеспокоен присутствием Хантера Байдена в руководстве Бурисмы
- именно Трамп, а не Обама, помог Украине оружием
Важно убедить независимых, что весь этот цирк с импичментом не что иное, как попытка государственного переворота.
Либералы открыли цирковое представление когда пафосно дали Обаме нобелевскую премию мира за цвет кожи.
Потом они важно надувая щечки обсирали Трампа.
После того как Трампа победил, либералы переквалифицировались в неадекватных истеричек и истерика все эти годы продолжается.
Какой независимый человек может этого не видеть и продолжать думать что они психически здоровы?