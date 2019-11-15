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Все про:Держдепартамент США (522) США (5816) Трамп (2240) Йованович (188)

 Адміністрація Трампа "зламала" український напрямок політики США, - Йованович

Колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що адміністрація Дональда Тармпа, яка встановлює зовнішньополітичні "тіньові канали" та здійснює нападки на американських дипломатів, призвела до деградації американської дипслужби та "зламу" українського напряму політики США.

Про це вона заявила під час відкритих слухань у Палаті представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зовнішньополітична служба за кілька минулих років зазнала деградації, оскільки неспроможність керівництва Державного департаменту протистояти зовнішнім і корумпованим інтересам вочевидь призвела до зламу нашої політики на українському напрямі", - наголосила Йованович.

У цьому зв'язку вона звернула увагу на зусилля кабінету Трампа задіяти "тіньовий канал" зовнішньої політики з Україною під керівництвом особистого адвоката Руді Джуліані, а також безпідставні атаки Білого дому проти неї.

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За її словами, це призводить до кризи в Державному департаменті. Вона наголосила, що офіцери старшої й середньої ланки в Держдепі "думають над невизначеним майбутнім і йдуть" з відомства.

"Як наша система може вийти з ладу? Ось так, як іноземні й корумповані інтереси можуть маніпулювати нашим урядом", - заявила колишня глава посольства США в Україні, додавши, що це "грає на руку" автократам, таким як президент Росії Путін.

Нагадуємо, 15 листопада в Палаті представників проходять публічні слухання з Йованович, яка свідчить у справі імпічменту президента США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160025
 
   
 Топ коментарі
 
Дурний президент в штатах халепа для всього світу.
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Байден придет восстановит порядок
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Не нужно было в открытую клинтон поддерживать и ничего бы не "поломалось".
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Байден придет восстановит порядок
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Вже який Обама був лантух, але при ньому щтати видавались міцнішими.
Так мені видається. Можливо в американців інша думка.
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Обама был слабый президент, но Трамп оказался еще слабее Обамы
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Байдену ничего не светит
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а Трампу значит светит 100%? думай что говоришь, а если Трамп не всплывет уже - сожрешь свой котелок?
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Дурний президент в штатах халепа для всього світу.
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Можна питання?
Дякую)
Де, на вашу думку, є не дурний президент?
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Не нужно было в открытую клинтон поддерживать и ничего бы не "поломалось".
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Беспроигрышный комментарий. Притом, вне зависимости от новости. Браво
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Да, пуклин всех посадил на крючок
И шмарклю,и паклю,и бендю и всех,всех
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Йовановіч велика пошана і подяка. Як і всім американським амбасадорам в Україні.
God bless America!
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Кроме того, сегодня Йованович признала, что:

- не присутствовала при телефонном разговоре
- не присутствовала при обсуждении помощи Украине
- не имеет никаких фактов или информации по существу расследования

- не имеет никакой информации о нелегальных действиях Трампа
- Госдеп Обамы был обеспокоен присутствием Хантера Байдена в руководстве Бурисмы
- именно Трамп, а не Обама, помог Украине оружием
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Это не поможет тем кто не хочет знать правду. Так называемым либералам можно в уши, на уши, за уши, они идеальны для пропагандистской камасутры.
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Это да, но с либералами и так все ясно. Они по-любому проголосуют за демокрыс.

Важно убедить независимых, что весь этот цирк с импичментом не что иное, как попытка государственного переворота.
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Цирк идет все эти годы.

Либералы открыли цирковое представление когда пафосно дали Обаме нобелевскую премию мира за цвет кожи.

Потом они важно надувая щечки обсирали Трампа.
После того как Трампа победил, либералы переквалифицировались в неадекватных истеричек и истерика все эти годы продолжается.
Какой независимый человек может этого не видеть и продолжать думать что они психически здоровы?
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Все дело в том , что свыня и его придурки решили поиграть в большую политику . Теперь в Лондоне , типо спрятались .
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Меньше в ширинку пуйлу ,под предлогом наладить отношения,лезть надо Дональд.
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Маленькая, хрупкая, но насколько сильная духом женщина!!! Профессионал с большой буквы! Многие наши мужики-политики, в том числе и дипломаты, в подметки не годятся таким женщинам! При всем этом, необходимо учитывать, что она представляет дипломатический корпус одной из самых "сильных" стран мира, и могла бы спокойно подыграть президенту Трампу... Нет слов! Просто глубокий поклон и уважение!!!
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он не республиканец, он чужак в республиканской партии, проходимец
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Читаючи між рядками: Трамп засланий московитський КОЗАЧОК ! Схоже на те...
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