 Адміністрація Трампа "зламала" український напрямок політики США, - Йованович

Про це вона заявила під час відкритих слухань у Палаті представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зовнішньополітична служба за кілька минулих років зазнала деградації, оскільки неспроможність керівництва Державного департаменту протистояти зовнішнім і корумпованим інтересам вочевидь призвела до зламу нашої політики на українському напрямі", - наголосила Йованович.

У цьому зв'язку вона звернула увагу на зусилля кабінету Трампа задіяти "тіньовий канал" зовнішньої політики з Україною під керівництвом особистого адвоката Руді Джуліані, а також безпідставні атаки Білого дому проти неї.

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За її словами, це призводить до кризи в Державному департаменті. Вона наголосила, що офіцери старшої й середньої ланки в Держдепі "думають над невизначеним майбутнім і йдуть" з відомства.

"Як наша система може вийти з ладу? Ось так, як іноземні й корумповані інтереси можуть маніпулювати нашим урядом", - заявила колишня глава посольства США в Україні, додавши, що це "грає на руку" автократам, таким як президент Росії Путін.

Нагадуємо, 15 листопада в Палаті представників проходять публічні слухання з Йованович, яка свідчить у справі імпічменту президента США.

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