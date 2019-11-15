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 За кордоном
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Все про:Конгрес США (326) Луценко (2706) США (5816) Йованович (188)

 Йованович під присягою заперечує існування "списку недоторканних", про який раніше заявляв Луценко

Колишня посол США в Україні Марі Йованович стверджує, що не існувало ніякого списку "недоторканних" осіб, яких в Україні було б заборонено притягати до відповідальності.

Про це вона заявила на слуханнях у Конгресі США щодо питання імпічменту президента Дональда Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Насамперед, хочу ще раз наголосити, що звинувачення в тому, що я пропонувала (Україні – ред.) список людей, яких не потрібно притягувати до відповідальності, були вигадкою. Колишній український генпрокурор (Юрій Луценко - ред.), який заявив про це, визнав, що цього списку не існувало", - наголосила Йованович.

Вона підкреслила, що "не говорила йому чи іншим українським чиновникам, кого вони повинні притягати або не притягати до кримінальної відповідальності".

Натомість, зауважила Йованович, вона виступала за позицію США, "що має панувати верховенство права, а українським правоохоронним органам, прокурорам та суддям слід припинити вибірково застосовувати свої повноваження як політичну зброю проти своїх противників".

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Неправдивими експосол також назвала і звинувачення в тому, що вона, нібито, говорила невідомим працівникам посольства чи українським чиновникам, "що розпорядження президента Трампа слід ігнорувати", оскільки проти нього буде застосований імпічмент або з будь-якої іншої причини. "Я цього не робила і навіть не говорила би такого. Подібні заяви суперечили би моїй підготовці як офіцера закордонної служби і моїй ролі посла",- наголосила Йованович.

У п'ятницю, 15 листопада відбуваються другі публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Читайте також: Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160024
 
 
 Топ коментарі
 
До пана Луценка хочеться звернутися знаменитою фразой: поздравляю вас, гражданин, соврамши.
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теперь юра должен присягнуть на стакане)))
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а кто то всерьез воспринимал Луценка как генпрокурора ? Обычная марионетка в руках Порошенка , под которого изменялись законы да бы посадить его в кресло главного пЛокуЛОЛа …
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До пана Луценка хочеться звернутися знаменитою фразой: поздравляю вас, гражданин, соврамши.
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Под присягой - это весомый аргумент. Но все равно какая-то тень сомнения остается. Надо же как-то влиять на политику Украины? Взять того же Байдена и его требование убрать Шокина. Он еще не давал присяги, что этого не было?
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Йованович - огент кремоя. Юга - патриот и торговый портнер
Очевидно же
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Юга брехати не буде! Ми ж його все знаємо!
А ось колишній посол Марія Іванівна довіри не викликає ...
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ЮГОЧКА ДОСТАВАЙ СВОЮ ЗНМЕНИТУЮ КРУЖКУ И ЛОЖКУ С ДЫРКОЙ. ЕСЛИ ПОБЕДЯТ НА ВЫБОРАХ ДЕМОКРАТЫ, ТО ТЕБЕ УЖЕ И АНГЛИЯ НИЧЕМ НЕПОМОЖЕТ. 😂😅😂
КАМЕРА НА ДВОИХ С КРАСИВЫМ И ПЛЕЧИСТЫМ МУЛАТОМ ГДЕ НИБУДЬ В АЙОВЕ БУДЕТ ЮГИКУ И ДОМОМ, И СЕМЬЁЙ 😂😅😂
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а кто то всерьез воспринимал Луценка как генпрокурора ? Обычная марионетка в руках Порошенка , под которого изменялись законы да бы посадить его в кресло главного пЛокуЛОЛа …
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если усосать полторушку XO появляется список неприкасаеміх.....
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Когда насекомые начинают вмешиваться в разборки больших животных, это заканчивается очень плохо..... Для насекомых....
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Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья. (Н.В. Гоголь)
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Для пєтушків ця тема не зручна, мовчать, бо не хочуть виглядати більшими ідіотами ніж тепер.
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