 Єрмак і Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим Домом і Офісом президента України

Як передає Цензор.НЕТ, про їхню зустріч написав у своєму Twitter Майкл Вайс, журналіст New York Times
"... Браян Ланза, колишній чиновник кампанії Трампа, який став лобістом, зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у стейк-хаусі Goodman у Києві" - написав журналіст.
Вайс також припустив, що Ланза може бути новим неофіційним каналом зв'язку між Білим Домом та Офісом президента України.
"... Чи може він стати новим "зворотним каналом" між Білим Домом і адміністрацією Зеленського? Поїздка в Україну "у справах", врешті-решт, дуже зручне прикриття", - зазначив Вайс.
Також він зазначив, що невідоме джерело записало і розмістило на Youtube відеозапис зустрічі, в якій, мабуть, також був присутній піар-консультант Єрмака Дарина Зарівна.
Також про зустріч помічника Зеленського Андрія Єрмака і Браяна Ланза повідомила "Українська правда".
Повідомляється, що зустріч офіційного помічника Зеленського і американського лобіста відбулася ввечері 13 листопада в київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській. Спочатку Ланза проводив час у компанії помічниці Єрмака, а близько 22-ї години до них приєднався і сам помічник Зеленського.
Причина зустрічі Єрмака і наближеного до Дональда Трампа лобіста Браяна Ланза не відома.
Раніше СNN повідомляла, що Брайан Ланза був одним із лобістів, які домоглися зняття санкцій з компаній наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.
До цього Ланза був радником Дональда Трампа під час його президентської виборчої кампанії. Як повідомляють американські ЗМІ, лобіст досі перебуває в постійному контакті з посадовцями Білого дому.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...США подало неофициальный запрос в СБУ по советнику президента Зеленского Андрею Ермаку..
Ермак напрямую через свои родственные связи повязан с путеным, и с кооперативом Озеро. Подозреваю, что каломойский не зря говорит- что вазелин всем врет о направлении движения политики Украины. Клован- кремлевская шестерка.
Рыжий хочет маленького Вову через обратный канал..
на него тоже уже многократно. то камазом, то гранатой..))))
На кого работает этот Ермак? Чьи интересы представляет?
Украины или рф?
Невже на Папу Римського? Та на його огидній пиці все написано...
"Телефонна розмова Зеленського з Трампом, яка фактично запустила початок процедури імпічменту президента США та підписання Україною в Мінську так званої «формули Штайнмайера» - це дві історичні події в міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу. Хто ж допомагає главі держави формувати відносини з іншими країнами? Президент Зеленський прийшов в велику політику менше року тому, тож не секрет, що його рішення значно залежать від порад найближчого оточення. Хто ж у його команді відповідає за міжнародну політику? Це - Андрій Єрмак. Він - помічник президента та «головний повірений ОП з міжнародних справ». Хто він та як отримав статус головного переговорника із Росією? «Схеми» придивилися до нього уважніше і з'ясували, що його бізнес-зв"язки тягнуться до владної верхівки Російської Федерації."
а так же по совместительству України
"Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - отметила нардеп".Источник: https://censor.net.ua/n3159905
Мы уже отдышались от вашей любви, поговорим. О деньгах.
За время оккупации:
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов. *Более подробно тут
У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.
Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?
Извините, вы чей президент?
Тех кто вас выбирал, или тех кто выбирал Пасечника\Пушилина?
Пора делать выбор г-н Зеленский.