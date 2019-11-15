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 Політика України
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Все про:лобіювання (48) Єрмак Андрій (36) Ланза (1)

 Єрмак і Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим Домом і Офісом президента України

Помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак і наближений до Дональда Трампа лобіст Браян Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим Домом та Офісом президента України.

Як передає Цензор.НЕТ, про їхню зустріч написав у своєму Twitter Майкл Вайс, журналіст New York Times

"... Браян Ланза, колишній чиновник кампанії Трампа, який став лобістом, зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у стейк-хаусі Goodman у Києві" - написав журналіст.

Вайс також припустив, що Ланза може бути новим неофіційним каналом зв'язку між Білим Домом та Офісом президента України.

"... Чи може він стати новим "зворотним каналом" між Білим Домом і адміністрацією Зеленського? Поїздка в Україну "у справах", врешті-решт, дуже зручне прикриття", - зазначив Вайс.

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Також він зазначив, що невідоме джерело записало і розмістило на Youtube відеозапис зустрічі, в якій, мабуть, також був присутній піар-консультант Єрмака Дарина Зарівна.


Також про зустріч помічника Зеленського Андрія Єрмака і Браяна Ланза повідомила "Українська правда".

Повідомляється, що зустріч офіційного помічника Зеленського і американського лобіста відбулася ввечері 13 листопада в київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській. Спочатку Ланза проводив час у компанії помічниці Єрмака, а близько 22-ї години до них приєднався і сам помічник Зеленського.

Причина зустрічі Єрмака і наближеного до Дональда Трампа лобіста Браяна Ланза не відома.

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Раніше СNN повідомляла, що Брайан Ланза був одним із лобістів, які домоглися зняття санкцій з компаній наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.

До цього Ланза був радником Дональда Трампа під час його президентської виборчої кампанії. Як повідомляють американські ЗМІ, лобіст досі перебуває в постійному контакті з посадовцями Білого дому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160023
 
 
 Топ коментарі
 
Короче этот ермак выполняет хотелки кремля!
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"Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование."
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Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями. Как оказалось российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хотим обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению.президента Зеленского, переданного где то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился с МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Г-н Зеленский, Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должостное преступление. Рядом с вами находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь...США подало неофициальный запрос в СБУ по советнику президента Зеленского Андрею Ермаку..
Ермак напрямую через свои родственные связи повязан с путеным, и с кооперативом Озеро. Подозреваю, что каломойский не зря говорит- что вазелин всем врет о направлении движения политики Украины. Клован- кремлевская шестерка.
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"… Может ли он стать новым "обратным каналом" между Белым Домом и администрацией Зеленского?

Рыжий хочет маленького Вову через обратный канал..
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В жизни есть два понятия , ты или мужик , либо гандон .
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это тот ермак у которого брата на даунбасе убили???
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зеле та же цена )))
на него тоже уже многократно. то камазом, то гранатой..))))
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Зеленски не Лоху уже ничего не поможет. Он показал себя трусом и предателем интересов Украины. А трусы никому не интересны, поэтгму и появляются на сцене та4ие гнилые персонажи...
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А ты повторишь путь того которого взял ник, есть такая закономерность, не накликай беды называется. Вперёд и с песней на тот свет.
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Короче этот ермак выполняет хотелки кремля!
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Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.Источник: https://censor.net.ua/n3160023
На кого работает этот Ермак? Чьи интересы представляет?
Украины или рф?
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Ні,не піде.Для Єрмака Сцанич "вєличайший політічєскій лідєр соврємєнності".Ота політична дрібнота Трямп образиться.
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Ермак - это, вообще-то, тот ещё совок и ватная вата.
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а кто там у зебильского патриот? Фотограф? Юзик? Дубинский? Есть хотя бы один??? Не смешите. Набрали статистов, выставили дурака в качестве громоотвода, и вершат свои дела. И, главное, ни одно из этих дел не во благо Украины...какие-то бессмысленные поездки, провальные интервью по бумажке, беседы с Теслой, придурь и жидовское бахвальство. А за его спиной взрослые дяди свои дела крутят. А дойдет до дела, когда отвечать придется, и поймет нелох, каким он был лохом позорным... как ему по губам, как он членом по роялю...
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Ермак ему фотографии покажет, пару анекдотов...
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Мне по и ху , если в Украине 73 % дэбилов , то и мне по ху !
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Ермак. Це той підор що працює на путіна? Бажаю його бачити в буцигарні -15 років з конфіскацією за державну зраду! !!!
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Так.це новий канал передачі інформації по узгодженням між США та Україною........прямо Путіну на стол. Тут видно економію для бюджету РФ: гроші на прослушку, вербування агентури, комісійні. переправлення. А Єрмак з Ланзою - економно, дешево,оперативно, мобільно, без трат, провірено і достовірно. А Пристайко що робе ? Нігті чистить та зуби вілюрами прилаштовує? Піпець, а не влада!
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А Дристайко - писали шо в минулому КГБ-іст - то ж на кого він, по твоєму, працює?
Невже на Папу Римського? Та на його огидній пиці все написано...
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«Формула Єрмака»: бізнес-зв'язки переговорника Зеленського з політичною елітою Росії || СХЕМИ №231

"Телефонна розмова Зеленського з Трампом, яка фактично запустила початок процедури імпічменту президента США та підписання Україною в Мінську так званої «формули Штайнмайера» - це дві історичні події в міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу. Хто ж допомагає главі держави формувати відносини з іншими країнами? Президент Зеленський прийшов в велику політику менше року тому, тож не секрет, що його рішення значно залежать від порад найближчого оточення. Хто ж у його команді відповідає за міжнародну політику? Це - Андрій Єрмак. Він - помічник президента та «головний повірений ОП з міжнародних справ». Хто він та як отримав статус головного переговорника із Росією? «Схеми» придивилися до нього уважніше і з'ясували, що його бізнес-зв"язки тягнуться до владної верхівки Російської Федерації."
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Єрмак і Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим Домом і Офісом президента Фуйла
а так же по совместительству України
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"Ермак вводил в заблуждение международных партнеров Украины, чем "не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене".
"Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - отметила нардеп".Источник: https://censor.net.ua/n3159905
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«Наше інформаційне поле - заміноване.Окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія. На мою думку, всім суспільством нам слід глибоко вдихнути, видихнути і поговорити спокійно, розсудливо, без зайвих емоцій та без зайвих лозунгів». президент Зеленский.

Мы уже отдышались от вашей любви, поговорим. О деньгах.
За время оккупации:
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов. *Более подробно тут

У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.
Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?

Извините, вы чей президент?
Тех кто вас выбирал, или тех кто выбирал Пасечника\Пушилина?
Пора делать выбор г-н Зеленский.
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