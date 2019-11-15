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 Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (846) Гончарук_Олексій (269)

 В "Укрзалізниці" відповіли на погрози прем'єр-міністра Гончарука звільнити менеджерів підприємства

В "Укрзалізниці" визнали наявність "корупційних факторів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це ТСН.ua заявив директор з питань закупівель компанії Сергій Довгаленко, коментуючи заяву прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

"У багатьох громадян Укрзалізниця історично асоціюється з корупцією. Звичайно, у компанії існують корупційні чинники, і від цього не можна дистанціюватись. Ми голосно визнали це в нашій стратегії закупівель, яку будо представлено громадськості в вересні. Наразі ми реалізуємо цю стратегію", - сказав він.

За його словами, стратегія передбачає розбудову структури категорійного менеджменту для забезпечення єдиного центру відповідальності за процес "від замовлення до оплати". Там також запевняють, що працюють над посиленням конкуренції, пепредачею в аутсорсинг деяких категорій закупівель і аналізують очікувану вартість на відповідність ринковим показникам.

Довгаленко додав, що наразі в компанії вибудовується "централізована функція закупівель". "У масштабі 20 тисяч тендерів, що УЗ проводить щорічно, зроблено ще небагато, але, наприклад, на закупівлі дизпального та мастил, а це найбільша стаття витрат компанії — близько 9 млрд грн на рік, нам у серпні-жовтні цього року вдалося зекономити 130 млн грн. І це не від очікуваної вартості, яку ми визначаємо самі, а від реального ринку. Багато чого зміниться після вступу в дію нової редакції Закону про Державні Закупівлі, який ще більше сприятиме проведенню прозорих, справедливих та конкурентних процесів", - повідомив директор з питань закупівель УЗ.

Дивіться також: Корупція в "Укрзалізниці" дика, крадуть майже на всьому, найближчим часом ухвалимо рішення про зміну керівництва, - Гончарук. ВIДЕО

Нагадаємо, в ефірі "Сніданку з 1+1" глава Уряду Олексій Гончарук анонсував ухвалення рішення про зміну керівництва "Укрзалізниці". За його словами, працівники підприємства скаржаться на "дику корупцію", адже менеджмент "опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці". Так він прокоментував те, що протестувальники звинуватили директора УЗ Євгена Кравцова у корупції.

Напередодні у центрі Києва протестувальники залізничники заявили про корупцію в компанії. Між Офісом президента, Кабміном, "Укрзалізницею" та профспілками залізничників було досягнуто домовленості створити робочу групу, яка має опрацювати питання чисельності персоналу. Питання скорочення 120 тисяч працівників, яких можуть звільнити через приватизацію компанії, не відповідає дійсності. Також за результатами переговорів фінансовій службі доручено віднайти кошти на виплату річної винагороди вже в грудні. 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160022
 
 
 Топ коментарі
 
Походу соевый мародер любовно выстраивал коррупционные схемы всюду где только мог. Остается только догадываться, сколько бабла было передано ему лично вверх по цепочке за 5 лет бесславного правления соевого ублюдка
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Та може відразу запросити фахівців з ОРДЛО?
У них є великі навички роботи з вагонами і рельсами.
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Страной правит мафия . Это нужно признать .
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Та може відразу запросити фахівців з ОРДЛО?
У них є великі навички роботи з вагонами і рельсами.
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Та не, уволят 12 дармоедов с зарплатами по 100 тыс грн в месяц и выше.
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Страной правит мафия . Это нужно признать .
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Да ладно!
Сменят и нормально!
Вон, у нас целого президента сменили и ничего - живём!
Правда, порохоботы постоянно ноют, ну то такэ В "Укрзализныце" ответили на угрозы премьер-министра Гончарука уволить менеджеров предприятия - Цензор.НЕТ 2636
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Точно-точно.Змінили.Хєрового президента на то таке..
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снова приглашайте поляка БАЛЧУНА! а ЕМЕЛЮ КОТОРЫЙ ЕГО ПОДСИДЕЛ ПРИДУРКА НА НАРЫ.... помню как этот ЕМЕЛЯ на каждом заседании министров кабинета аж с трусов вылазил троля и обвиняя в корупции европейца БАЛЧУНА ...выжил бедного поляка...занял его место...и пошло гавно по трубам....у него в мозгах воспалённых только и было как построить *********** скоростную.... капец...в богатых странах нет. а тут война нищета...а ему *********** подавай... а поезда в купе с тараканами и снегом и обоссанными матрацами... обосрался и пошол в отставку...к стати сам же и заявил в интервью. что мол нифига несделал обосрался ничего неполучилось.(это так чтобы на меня тут не воняли...) смотрю САВИКА ШУСТЕРА...
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Два раза пальнуть , одного урода повесить , и все . Но зеля пошел другим путем .. Дурак.
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Давайте ее тоже распродадим, пустим на металлоломом, и забудем о ней.
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крохоборы, даже мыло воруют в сортирах
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Замінимо старих корупціонерів на нових🐸
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Походу соевый мародер любовно выстраивал коррупционные схемы всюду где только мог. Остается только догадываться, сколько бабла было передано ему лично вверх по цепочке за 5 лет бесславного правления соевого ублюдка
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догадывайся... ты же ни на что другое не способен )))))
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Когда президент барыга- все чиновники будут воровать,потому и погнал его народ 73-мя процентами.
Ворующая падаль должна сидеть в тюрьме!!!
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Ти шо, лежав у комі з квітня цього року і проспав усі нові методички? Ти ще напиши "Вальцман-алкоголик". Nech Osten - це туди ------->
А у спам і ходити не потрібно, все зроблять за тебе інші люди.
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Да-да , м признали что воруем- как и завещал президент-Барыга ,но мы больше не будем )))
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Мне Кравцов изначально не нравился у него на роже написано что он любит деньги и плевать он на всё остальное хотел.
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Нехай звільнять одного "успішного менеджера",і залізниця видихне з полегшенням!
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