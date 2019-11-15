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Все про:Аваков (1283) Держприкордонслужба (2313) корабель (598) МВС (1383) Франція (796)

 Держприкордонслужба отримає 20 сучасних патрульних кораблів за 136,5 млн євро, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Кораблі готова зробити для України французька компанія. Велику частину вартості перекриють позики уряду Франції та комерційних банків.

У п'ятницю, 15 листопада, проект закупівлі був схвалений урядом. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації МВС. Тепер уряди України і Франції мають підписати угоду про виробництво й поставку кораблів, а Верховна Рада - ратифікувати її.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Україна потребує посилення та мобільності на воді. В окупованій АР Крим залишилися бази та 19 суден, а 80% наявних кораблів технічно застарілі та потребують постійного оновлення.

Держприкордонслужба отримає 20 сучасних патрульних кораблів за 136,5 млн євро, - Аваков 01

"Тому сьогодні ми презентуємо великий та надважливий структурний проєкт посилення системи охорони морських кордонів. В рамках якого для потреб Держприкордонслужби Україна закупає 20 французьких патрульних кораблів ОСЕА", ‑ сказав міністр внутрішніх справ.

Окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.

Держприкордонслужба отримає 20 сучасних патрульних кораблів за 136,5 млн євро, - Аваков 02

Вартість контракту - 136,5 млн євро.

"Реалізація проєкту планується в тому числі з частковим фінансуванням за рахунок кредитних коштів, як комерційних банків, так і за рахунок казначейської позики Міністерства фінансів Франції. Кредит надає держава Франція. 15% виплачує Україна з бюджету. 85% кредитні кошти", ‑ наголосив Аваков.

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Держприкордонслужба отримає 20 сучасних патрульних кораблів за 136,5 млн євро, - Аваков 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160021
 
 
 Топ коментарі
 
Хочу чути незалежну думку фахівців. Бо Рюкзакову віри нема.
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Так, гарний катер для прогулянок та рибалки.
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Называть катер кораблем как-то нескромно.
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Называть катер кораблем как-то нескромно.
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Называть "Кузю" авианосцем тоже как-то язык не поворачивается.
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Ці катери для ДПСУ не потрібні, ми на межі морської війни з росією тому катери ДПСУ мають бути ракетними катерами які у пащі виявлення ворога на морі чи в повітрі, зможуть миттєво його атакувати! Під час війни купляти звичайні катери без зброї це маразм! Катер ДПСУ має вести розвідку в морі, мати кілька ПКР та зенітних ракет для відбиття раптової терористичної атаки, має мати прив'язний БПЛА ДРЛОіУ для визначеня надводних та низьколетящих цілей, та для наведення ракет з берегових систем оборони, має мати прив'язний підводний сонар для виявлення підводних човнів та диверсантів, має мати глибінні бомби, має мати засоби РЕБ для захисту від ракет та керованої зброї ворога! Катер має бути більшим, більш автономним та мореходним для несення бойового чергування по кілька діб в будь яких умовах! Фактично катер ДПСУ має бути малим корветом, тоді його не страшно випускати в море!
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Хочу чути незалежну думку фахівців. Бо Рюкзакову віри нема.
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Але річ дуже сподобалась. І в руці і в очах. Навіть дуже сподобалась
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Так, гарний катер для прогулянок та рибалки.
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в принципе очень неплохие пограничные катера . к ним претензий нет

тут другое не ясно . изначально Аваков обещал только часть строить во Франции а большинство у нас . а из сообщения получается что они будут все французкой постройки . с одной стороны французы сделают качественно а с другой наши корабелы останутся без работы
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Про що Ви говорите? В нас вже є факт знищення катера ДПСУ ракетою ППО терористів!!!!!!! Загинули в морському бою моряки прикордонники! Вже відбувся факт нападу і тепер всі нові плавзасоби ДПСУ мають бути захищеними від ракетного нападу, або зберігати живучесть у разі влучання ракети в борт! Про малі катери вже не може бути мови! Тепер потрібні малі корвети з системами ППО/ПРО + РЕБ для захисту від ракетних нападів російських терористів та піратів!
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корветы ? для пограничников ? совсем умом тронулся ?
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менший розмір не дозволить захиститись від ракетного нападу, тому потрібен малий корвет щоб розмістити потужні двигуни та генератори які будуть живити потужну систему РЕБ яка буде створювати навколо корабля високоенергетичне поле білого шуму для захисту від всіх типів керованої та самонаводящоїся зброї! У випадку влучання ракети тільки корвет може вижити, менший корабель загине.
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точно . погранцам . гоняться за нарушителями в прибрежных водах . думаю Зумволт будет самый раз . и гулять так гулять . сразу 20 штук
Госпогранслужба получит 20 современных патрульных кораблей за 136,5 млн евро, - Аваков - Цензор.НЕТ 8697
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МВС веде переговори з Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників. Головна вимога проєкту - це локалізація виробництва патрульних катерів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це йшлося 19 вересня на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.
"МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізації будівництва та залучення українських виробників у проєкт оновлення парку патрульних катерів", - сказав Арсен Аваков.
Етьєн де Понсен в свою чергу зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проєкту по створенню Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3149497
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правильно . скажу больше . первоначально разговор был о том что французы построят только два-три головных . остальные у нас . потом переиграли и соотношение стало 15 там 5 здесь . а в сегодняшнем сообщении ничего о постройке в Украине нет вообще . только старая картинка которую прилепили уже цензоровские редакторы
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Не спец, но учитывая общемировую практику применения данных катеров - это наблюдение, поиск, преследование. Т.е. они для МЧС подойдут отлично, да и для патрулей которые отлавливают контрабандистов и браконьеров. Установить на него серьезное вооружение не получится, он не создан для боя.
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я правильно понимаю, что сами постоить уже не можете или есть лишние 140 миллионов?
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Не хотим, так проще навар ссымать. А то жди когда построят, а там и погнать могут.
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Знаете тикайте с этой страны , когда про авакова , мародера и жлоба , говорят так .
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Вроде бы неплохо что полицию и пограничников обеспечивают иностранными вертолетами, самолетами, катерами...
Но на фоне повсеместного сокращения военных программ, и нападок на Украинский ВПК (В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ!), это выглядит как минимум странно, и скорее всего является очередной кормушкой для днепропетровского ОПГ, в лице Авакова, и его подельников-олигархов - Ю.Тимошенко, Коломойского, Пинчука... и их ЗЕленого шута
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Надо сразу дом строить для моряков, что бы давать квартиры за сдачу кораблей и в плен без боя.
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не тюрьму для тех кто послал намерено солдат на верную гибель. тем морячкам еще повезло, а могло быть и хуже.
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Этот "корабель" думаю волну более 2 баллов не выдержит. Конечно очень интересно бы почитать его технические данные.
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А 55 французьких вертольотів на 550 млн. дол., обіцяних Аваковим, над Україною вже літають?
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5ть штук уже летают. показывали их недавно... красно белые стройные стрекозы, как по мне так приличные машины.
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Аваканян как с французами общий язік нашел. Походуоткат просто космичекий и проверить некак.
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Підари. Треба списані дешево купляти у США
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Сначала был чес о совместном предприятии и постройке на одной из украинских верфей, а на деле оказалось что доставка в Одессу застрахована.
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А говорят в Украине денег нет. Зачем нам корабли когда у нас сухопутные войска плохо вооружены? Все деньги спустить на катера чтобы потом отдать их Рашке?
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240 чел экипажа. 20 судов. На судно 2 экипажа. Получается экипаж состоит из 6 чел. Из этого можно уже прикинуть, что это за суда. Кто моряки - тем полегче задача.
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Буде простоювати той ресурс, якого вдосталь. Людей у нас більше, ніж плавзасобів для них.
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Непонятно, какое отношение к охране береговых границ имеет Аваков!
Он глава МВД, а не госпогранслужбы.
Или на рюкзаках много не заработать, а катера поинтереснее? 🤔
В любом случае это не его зона ответственности, граница. Куда он лезет?
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А користі зних 0 здадуться кацапам,як попередники.
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Зачем нам эти скорлупки? У порошенковских катеров хоть пушки есть. Что они смогут сделать? Мы сами, без французов, не можем построить простые катера?
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Нормальные пограничные катера береговой охраны. Если сравнивать с кацапскими аналогами это что-то между их "Мангустом" и "Соболем". С остальным согласен - конечно 136 млн евро собственным корабелам совсем бы не помешали.
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На крейсер Украина денег нет, а на 20 безтолковых катеров есть, где Зеля, почему не спрашивает, и вертолеты где????
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