 Держприкордонслужба отримає 20 сучасних патрульних кораблів за 136,5 млн євро, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

У п'ятницю, 15 листопада, проект закупівлі був схвалений урядом. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації МВС. Тепер уряди України і Франції мають підписати угоду про виробництво й поставку кораблів, а Верховна Рада - ратифікувати її.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Україна потребує посилення та мобільності на воді. В окупованій АР Крим залишилися бази та 19 суден, а 80% наявних кораблів технічно застарілі та потребують постійного оновлення.
"Тому сьогодні ми презентуємо великий та надважливий структурний проєкт посилення системи охорони морських кордонів. В рамках якого для потреб Держприкордонслужби Україна закупає 20 французьких патрульних кораблів ОСЕА", ‑ сказав міністр внутрішніх справ.
Окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.
Вартість контракту - 136,5 млн євро.
"Реалізація проєкту планується в тому числі з частковим фінансуванням за рахунок кредитних коштів, як комерційних банків, так і за рахунок казначейської позики Міністерства фінансів Франції. Кредит надає держава Франція. 15% виплачує Україна з бюджету. 85% кредитні кошти", ‑ наголосив Аваков.
тут другое не ясно . изначально Аваков обещал только часть строить во Франции а большинство у нас . а из сообщения получается что они будут все французкой постройки . с одной стороны французы сделают качественно а с другой наши корабелы останутся без работы
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це йшлося 19 вересня на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.
"МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізації будівництва та залучення українських виробників у проєкт оновлення парку патрульних катерів", - сказав Арсен Аваков.
Етьєн де Понсен в свою чергу зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проєкту по створенню Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3149497
Но на фоне повсеместного сокращения военных программ, и нападок на Украинский ВПК (В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ!), это выглядит как минимум странно, и скорее всего является очередной кормушкой для днепропетровского ОПГ, в лице Авакова, и его подельников-олигархов - Ю.Тимошенко, Коломойского, Пинчука... и их ЗЕленого шута
Он глава МВД, а не госпогранслужбы.
Или на рюкзаках много не заработать, а катера поинтереснее? 🤔
В любом случае это не его зона ответственности, граница. Куда он лезет?