EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1452  19
Матеріали за темою:
Все про:вибух (1810) Генштаб ЗС (418) жертви (356) Балаклія (127)

 Внаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень, - Генштаб ЗСУ

За уточненою інформацією у результаті вибухів на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення в Балаклії двоє військовослужбовців-саперів загинуло, п'ятеро військовослужбовців-саперів ЗСУ зазнали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

З п'яти поранених один - у важкому стані, один - середнього ступеня тяжкості, троє - легкого ступеня тяжкості. Пораненим військовослужбовцям надається професійна невідкладна медична допомога.

На місце надзвичайної події направлено оперативну групу Генерального штабу на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Корнійчуком.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗСУ і представники правоохоронних органів для з'ясування причин і обставин надзвичайної події.

Читайте також: Генштаб ЗСУ проводить службове розслідування через вибухи в Балаклії, - Загороднюк

У Генштабі зазначили, що військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію в установленому порядку залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням усіх заходів безпеки, в спеціально обладнаному для цього місці - котловані. Для безпеки проведення утилізації було задіяно черговий пожежний підрозділ військової частини.

"З 15:13 нових вибухів на технічній території не зафіксовано. Місцевим жителям та об'єктам інфраструктури ніщо не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про двох загиблих військових унаслідок вибухів.

Внаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень, - Генштаб ЗСУ 01

Внаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень, - Генштаб ЗСУ 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За фактами вибухів у Балаклії доручаю терміново почати перевірку, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160020
 
 
 Топ коментарі
 
А зебіли як завжди в таких темах мовчать ! Чи може знову Порох винен , га зебіли??
 показати весь коментар
 
Зєля, ти вже по самі вуха в крові.
 показати весь коментар
 
Що таке!? Знову Порошенко,падло,зірвав?!Радійте зебіли,плескайте в долоні,це ваше досягнення,ви зробили Це разом!Сволота 73% - це Ваше досягнення!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Ну кагда уже Порошенко угомонітся !»
 показати весь коментар
 
 
Интересно, это они пытались разминировать последствия той старой атаки паРашных дронов, когда эти склады массово взрывались?
 показати весь коментар
 
по предварительной информации - взрывы на "площадке утилизации"
т.е. что-то "не донесли" или сдетонировало то, чего там не должно было быть...
т.е. что-то пошло не так...
 показати весь коментар
 
А зараз вже й сумніви, чи парашних. Бо ж ці випадки використовували до роздмухування істерії проти Порошенка.
Працювали капітально, навіть зараз по інерції. Недавно слухаю радіо 1, а там дозвонювачка кричить у телефон: «Ну когдаж уже етот Порошенко, пєрєстанєт красть ! Люді, что творітся, уже не прєзідєнт, а нікак нє остановітся !»
Не брешу.
 показати весь коментар
 
 
А зебіли як завжди в таких темах мовчать ! Чи може знову Порох винен , га зебіли??
 показати весь коментар
 
 
Що таке!? Знову Порошенко,падло,зірвав?!Радійте зебіли,плескайте в долоні,це ваше досягнення,ви зробили Це разом!Сволота 73% - це Ваше досягнення!
 показати весь коментар
 
 
Порошенко зараз в отпуску,за него сейчас работает Зеля-Беня.
 показати весь коментар
 
вас ведь будут тоже бить/ удивительно как точно предвидел автор коммента сегодняшние события ещё год тому назад 22.10.2018 19:57
 показати весь коментар
 
 
І що??? Припіздєнт невинуватий??? Де ті «правдоруби» - грантоїди та інші семенченки???
 показати весь коментар
 
 
Порошенко нет. Склады взрываются. Люди гибнут. Совпадение. Не думаю. В результате взрывов в Балаклее 2 саперов погибли, 5 получили ранения, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 5683 В результате взрывов в Балаклее 2 саперов погибли, 5 получили ранения, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 5028
 показати весь коментар
 
 
А разве какой-то склад взорвался? Погибли и ранены саперы во время работ по утилизации боеприпасов. Если бы рванул склад, там бы до сих пор полыхало.
 показати весь коментар
 
Скільки ще зе монікоколомошмаркля буде наживатись на крадіжкі *********** для наших Збройних Сил ???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору