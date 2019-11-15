 Внаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень, - Генштаб ЗСУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

З п'яти поранених один - у важкому стані, один - середнього ступеня тяжкості, троє - легкого ступеня тяжкості. Пораненим військовослужбовцям надається професійна невідкладна медична допомога.

На місце надзвичайної події направлено оперативну групу Генерального штабу на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Корнійчуком.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗСУ і представники правоохоронних органів для з'ясування причин і обставин надзвичайної події.

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У Генштабі зазначили, що військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію в установленому порядку залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням усіх заходів безпеки, в спеціально обладнаному для цього місці - котловані. Для безпеки проведення утилізації було задіяно черговий пожежний підрозділ військової частини.

"З 15:13 нових вибухів на технічній території не зафіксовано. Місцевим жителям та об'єктам інфраструктури ніщо не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про двох загиблих військових унаслідок вибухів.

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