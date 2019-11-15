 Зеленський і Макрон по телефону обговорили підготовку до зустрічі в нормандському форматі 9 грудня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Президент Франції підкреслив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся. У результаті всіма сторонами узгоджено дату його проведення - 9 грудня в Парижі. Лідери України та Франції скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі на вищому рівні", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський повідомив президенту Франції про актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі.
Макрон підкреслив, що Україна може і далі розраховувати на підтримку Франції у всіх питаннях.
Сторони також обговорили економічне співробітництво двох країн і домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту президента Французької Республіки в Україні.
На саммите "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже, будет обсуждаться проблема особого статуса территорий "ЛДНР" с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников в российских госструктурах.
Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.
Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.
В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с "ДНР" и "ЛНР", чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры".
Молодец. А Путе ж, наверное, сказал, что Россия может рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.
"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В розумію, що Макрон знущається із недосвідченої людини🐸
Это даже не "посередине", как когда-то блеял Зеленский в интервью Гордону.
Коломойского, как в США.
А он почему-то хочет в Россию.
Ну, где логика, Беня?
(С)
@Anakoyher
🤔
- Ума нет , сиди лучше -дома .!!! .
Аби не В'ятрович...
Аби не Парубій...
Аби не Забродський...
Аби не мова...
Аби не віра...
Аби не армія...
Аби не НАТО...
Аби не Україна...
Зелебобік, скотиняка тупорила, ти впізнав себе?
(C)
@DEN04089
🤔
В целом эти движения охватывают около 20 миллионов украинцев
https://ua24ua.net/profsoyuzi-agrarii-i-predprinimateli-nachali-gotovit-************-zabastovku-v-ukraine/
Зебилы, которые всё же за Украину, поймите, капитуляция - это не мир. Это уничтожение именно вас, ибо вы за Украину.
🤔
Що ж, як кажуть "мокшанину и коза невеста".
Неудачная фотка....
Всё же неплохо бы объяснить народу, прежде всего военным и резервистам: им будет приказано заплатить за свои похороны после расстрела, или это сделает госбюджет ?