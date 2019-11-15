 Зеленський підписав закон про відокремлення ГТС від Нафтогазу, - Ковалів

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.

Вона зазначила: "Президент підписав Закон про по відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).

Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства.

Попри намагання блокувати та затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи відповідно до правил ЄС та Третього енергетичного пакету".

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