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 Економіка, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Нафтогаз (633) Ковалів Юлія (9) анбандлінг (6)

 Зеленський підписав закон про відокремлення ГТС від Нафтогазу, - Ковалів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.

Вона зазначила: "Президент підписав Закон про по відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).

Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства.

Попри намагання блокувати та затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи відповідно до правил ЄС та Третього енергетичного пакету".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160016
 
 
 Топ коментарі
 
у бабы Йули будет инхфарт макарда.. от такой рубец!
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главное, чтобы то о чём предостерегает Юля не сбылось, а то инфаркт с рубцами случится у кого-то другого, возможно даже и у тебя.
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Нужно было трубу немцам в концессию отдать.Они бы защищали трубу и не было бы северного потока 2 ,Украина была бы хабом
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Про перемогу Нафтогазу над Газпромом в Стокгольмському суді...
- В українську казну не поступило ще жодної копійки, а кошти за це (премія) вже давно виплачені - і переслана мамі в Америку!!! Чому ж і досі не порушена кримінальна справа?
-Якщо Україна відділить ГТС від Нафтогазу до 01.01' 2020 року, то Нафтогаз ВТРАТИТЬ ПРАВО ВИМОГИ і не зможе вимагати в суді компенсацій від Газпрому за відмову від продовження з НАФТОГАЗОМ договору на транзит газу через Україну, а відділена труба ЩЕ не матиме права на вимогу "продовження транзиту", бо з нею Газпром договору на транзит ЩЕ й не мав! ( це пастка від Меркель-Путіна). ТА й вимога Європи про відділеня української ГТС від Нафтогазу - НЕПРАВОМІРНА, бо Україна НЕ продає нею свій газ в Європу і не торгує з нею газом. - А 3-я енергетична директива ЄС вимагає, щоб роздільними були труба і ПРОДАВЕЦЬ газу!. Але саме цю директиву Меркель нейтралізувала недавнім голосуванням в Будестазі стосовно "Півгічного потоку-2"...
-АЛЕ... але якщо Газпром (після 01.01.2020р) наповнюватиме газом ГТС України для перекачки в Європу без договору на транзит, то Україна вправі заарештувати цей газ (Як контрабандний) і спрямувати весь цей газ у свої підземні сховища ...
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"Аргумент росіян, що Україна не готова до європейських правил, стає не актуальним",- написав голова "Нафтогазу".
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у бабы Йули будет инхфарт макарда.. от такой рубец!
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главное, чтобы то о чём предостерегает Юля не сбылось, а то инфаркт с рубцами случится у кого-то другого, возможно даже и у тебя.
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Це треба було вже давно зробити. Заодно дати Кобалеву і Вітренко по манде мішалкою.
ГТС- вигідна справа і треба докласти всіх зусиль, щоб вона функціонувала і приносила дохід у бюджет.
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Допускаю, що інакше Путен не згодний зустрічатися
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Згоден, що Путен також зацікавлений користуватися української ГТС навіть в довгостроковій перспективі.
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Нужно было трубу немцам в концессию отдать.Они бы защищали трубу и не было бы северного потока 2 ,Украина была бы хабом
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Де ти раніше був стільки днів і років? (Я на рахунок цієї ідеї.) Можливо, ці виродки дуже добре на трубе- надбанні народу, не погано наживалися.
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Господи, если бы ты знал, как же я скучаю по анбандлингу....
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