 Зеленський підписав закон про відокремлення ГТС від Нафтогазу, - Ковалів

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.
Вона зазначила: "Президент підписав Закон про по відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).
Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства.
Попри намагання блокувати та затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи відповідно до правил ЄС та Третього енергетичного пакету".
- В українську казну не поступило ще жодної копійки, а кошти за це (премія) вже давно виплачені - і переслана мамі в Америку!!! Чому ж і досі не порушена кримінальна справа?
-Якщо Україна відділить ГТС від Нафтогазу до 01.01' 2020 року, то Нафтогаз ВТРАТИТЬ ПРАВО ВИМОГИ і не зможе вимагати в суді компенсацій від Газпрому за відмову від продовження з НАФТОГАЗОМ договору на транзит газу через Україну, а відділена труба ЩЕ не матиме права на вимогу "продовження транзиту", бо з нею Газпром договору на транзит ЩЕ й не мав! ( це пастка від Меркель-Путіна). ТА й вимога Європи про відділеня української ГТС від Нафтогазу - НЕПРАВОМІРНА, бо Україна НЕ продає нею свій газ в Європу і не торгує з нею газом. - А 3-я енергетична директива ЄС вимагає, щоб роздільними були труба і ПРОДАВЕЦЬ газу!. Але саме цю директиву Меркель нейтралізувала недавнім голосуванням в Будестазі стосовно "Півгічного потоку-2"...
-АЛЕ... але якщо Газпром (після 01.01.2020р) наповнюватиме газом ГТС України для перекачки в Європу без договору на транзит, то Україна вправі заарештувати цей газ (Як контрабандний) і спрямувати весь цей газ у свої підземні сховища ...
https://prm.ua/u-naftogazi-vidreaguvali-na-***********-zelenskim-zakonu-shhodo-gts/
ГТС- вигідна справа і треба докласти всіх зусиль, щоб вона функціонувала і приносила дохід у бюджет.