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 Берлін вважає нові звинувачення на адресу РФ у справі Боїнга МН17 "вельми тяжкими", - МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на нові дані слідства щодо катастрофи Боїнга рейсу МН17.

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар заявила, що Берлін вважає нові звинувачення на адресу Росії "вельми тяжкими", передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Представник німецького відомства також закликала РФ активно сприяти розслідуванню авіакатастрофи. І нагадала, що Німеччина, як і раніше, підтримує роботу Об'єднаної слідчої групи.

"Винні в цьому злочині, знищенні літака рейсу MH17, мають бути виявлені і притягнуті до відповідальності, і, зрозуміло, Росії слід конструктивно співпрацювати в розслідуванні цього злочину", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": JIT опублікувала факти контролю терористів "ДНР" Кремлем під час атаки на МН17: "Прибувають люди від Шойгу. Місцевих командирів викидають нах#й". АУДІО

Раніше повідомлялося, що в четвер, 14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

"Члени керівництва ДНР та їхні контактні особи в Російській Федерації зідзвонювалися майже щодня. Вони спілкувалися з лідерами в Москві, біля кордону з Україною і в Криму. Зв'язок переважно здійснювався через безпечні телефони, надані російською службою безпеки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті поліції Нідерландів.

Свої висновки слідство засновує на низці телефонних розмов, які також оприлюднені на сайті.

Зокрема, в цих розмовах згадується роль командувача Південного військового округу Російської Федерації, генерала Сердюкова в постачанні, так само, як і згадується російський міністр оборони Шойгу, який, "як передбачається, був залучений у це питання на більш ранній стадії".

Слідство стверджує, що "ознаки тісних зв'язків між російськими урядовцями та ватажками "ДНР" порушують питання про можливу участь чиновників у розгортанні ЗРК "БУК", з якого 17 липня 2014 року було збито авіалайнер рейсу MH17, і який належав 53-й зенітній ракетній бригаді підрозділів російських збройних сил у Курську (РФ)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160015
 
   
 Топ коментарі
 
"Представитель немецкого ведомства также призвала РФ активно содействовать расследованию авиакатастрофы."
Призывать преступника содействовать расследованию его преступления... что-то у меня не складывается...
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То всё фуйня. Как там Северный Поток 2?
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А Берлин считает, что Северный поток 2 - это хорошо, а Боинг - весьма тяжко, а Путин весьма хорошо, а война в Украине - весьма тяжко.)
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Це для німців така новина ?
Вони здивовані ?
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Я тоже в недоумении, а может быть потомкам гитлера никто не сказал про это? Может они не знали?
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Я пропустил - "озабоченность" от дойчей данным фактом уже была? А то нипарядак.
Еслишо - #яозабочен.
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О чем говорить!? К примеру я ГЛУБОКО озабочен! Скажу больше! Я не менее глубоко ОБЕСПОКОЕН!
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Когда я впервые услышала по тв про сбитый рашкой Боинг, была как раз за границей. Тогда , как сейчас помню, все решили, что вот теперь Рашке точно будет звиздец. Но ничего не случилось! Абсолютно! Прошло уже пять лет - и НИЧЕГО! Ни санкций адекватных, ни изоляции .Хотя такую улику, как рашистский Боинг , платочком не прикроешь.
Что это , если не всемирное б@ядство ( долго думала, но заменить это слово на литературное так и не смогла)
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Такое бывает, когда наказать нужно, а как-то и не хочется. Как например, когда американцы сбили гражданский иранский самолет, около 300 погибших. Правда, США признали, что это они сбили, но извиняться не стали, а капитану вообще потом медаль дали за проведенное в Персидском заливе время. Может была какая-то денежная компенсация, не помню, но юридическую ответственность за сбитый пассажирский самолет США так и не признали. И ничего, никаких последствий. Просто сказали, что думали, что по военному самолету ракетой пальнули, ошибочка вышла. Разница между США в том инциденте и РФ только в том, что США признали сам факт поражения гражданского самолета. Если проводить параллели: если бы РФ признала, что сбила самолет, но только по ошибке, тоже ничего не было бы. Но РФ сложно признать и по своей сути, и потому, что это также признание, что они на Донбассе есть. В таком мире мы живем.
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Ситуация напоминает анекдот: " На финальный вопрос шоу "детектор лжи" - изменяли ли вы жене, Коля ответил "да" и выиграл миллион долларов . Жена обиделась...но не ушла". Вот прям случай с СП-2! Нет? ************ курляндские видители озаботились.
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Это театр абсурда уже изрядно отипал мозг! Все прекрасно понимают, включая Меркель и Макарона, что сбитый Боинг, как и война на Донбассе, дело рук *****, и дольше продолжают ломать комедию в стиле " А кто это сделал!?"
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