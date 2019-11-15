 Колишній гендиректор "Майкрософт Україна" Васильєва стала заступником Абромавичуса в "Укроборонпромі"

Її головним завданням стане створення інноваційної екосистеми для галузі військової промисловості на базі "Укроборонпрому", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

Серед основних напрямків - цифрова трансформація підприємств-членів концерну, побудова віртуалізованого Спільного центру Компетенцій з Науково-технічною радою з галузевими напрямками всередині, який має посилити роботу конструкторських бюро і надати можливість комерціалізувати інновації.

Крім цього, зокрема, планується створення кіберпідрозділу побудови нових продуктів на основі даних або за їхньою допомогою.

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У повідомленні пресслужби держконцерну зазначається, що Васильєва - кандидат економічних наук, магістр міжнародного права, закінчила аспірантуру з маркетингу британського CIM і отримала EMBA, є випускницею американського МIТ за програмою цифрової трансформації.

"Надія - євангеліст цифрової трансформації і досвідчений топ-менеджер міжнародних компаній, серед яких Microsoft, Kyivstar і т.д. Ключове завдання Надії - наблизити майбутнє і ліквідувати розрив у технологічному відставанні Укроборонпрому", - написав у Facebook про нове призначення заступник гендиректора "Укроборонпрому" з питань трансформацій Роман Бондар.