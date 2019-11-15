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Все про:кадри (162) Укроборонпром (550) Microsoft (10) діджиталізація (13)

 Колишній гендиректор "Майкрософт Україна" Васильєва стала заступником Абромавичуса в "Укроборонпромі"

Надія Васильєва відповідатиме в концерні за інновації і цифровізацію.

Її головним завданням стане створення інноваційної екосистеми для галузі військової промисловості на базі "Укроборонпрому", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

Серед основних напрямків - цифрова трансформація підприємств-членів концерну, побудова віртуалізованого Спільного центру Компетенцій з Науково-технічною радою з галузевими напрямками всередині, який має посилити роботу конструкторських бюро і надати можливість комерціалізувати інновації.

Крім цього, зокрема, планується створення кіберпідрозділу побудови нових продуктів на основі даних або за їхньою допомогою.

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У повідомленні пресслужби держконцерну зазначається, що Васильєва - кандидат економічних наук, магістр міжнародного права, закінчила аспірантуру з маркетингу британського CIM і отримала EMBA, є випускницею американського МIТ за програмою цифрової трансформації.

"Надія - євангеліст цифрової трансформації і досвідчений топ-менеджер міжнародних компаній, серед яких Microsoft, Kyivstar і т.д. Ключове завдання Надії - наблизити майбутнє і ліквідувати розрив у технологічному відставанні Укроборонпрому", - написав у Facebook про нове призначення заступник гендиректора "Укроборонпрому" з питань трансформацій Роман Бондар.

Колишній гендиректор Майкрософт Україна Васильєва стала заступником Абромавичуса в Укроборонпромі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160014
 
 
 Топ коментарі
 
Founder у Digital Transformation Institute of Ukraine

Раніше - на посаді GM of Black Sea HUB у Microsoft

Вивчала EMBA: Управление финансовыми активами у SBS Swiss Business School

Навчалася у Charted institute of Marketing (CIM)

Вивчала International laws у Institute of International Relations Kyiv National Taras Shevchenko University

Вивчала Экономика у Taras Shevchenko National University of Kyiv

Навчалася в Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Живе у Kyiv, Ukraine

Із Kyiv, Ukraine
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відтепер, всі снаряди і патрони будуть пронумеровані Бывший гендиректор "Майкрософт Украина" Васильева стала заместителем Абромавичуса в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 5457
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добре хоч не прибиральниця з Кривого Рогу
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Похоже Укроборонпрому и всему ВПК пришел полный гаплык, началась медленная утилизация и распил заводов, и инспекция в каждом побывала.
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Founder у Digital Transformation Institute of Ukraine

Раніше - на посаді GM of Black Sea HUB у Microsoft

Вивчала EMBA: Управление финансовыми активами у SBS Swiss Business School

Навчалася у Charted institute of Marketing (CIM)

Вивчала International laws у Institute of International Relations Kyiv National Taras Shevchenko University

Вивчала Экономика у Taras Shevchenko National University of Kyiv

Навчалася в Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Живе у Kyiv, Ukraine

Із Kyiv, Ukraine
 показати весь коментар
 
 
О ! Massachusetts Institute of Technology !
Крута Пані.
Респект.
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відтепер, всі снаряди і патрони будуть пронумеровані
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они и пронумерованные иногда взрываются.
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Бро, а у тебе мова ОС англійська, чи українська ?
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завжди була англійська
я не сприймаю українську чи російську на комп'ютері така в мене примха
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Она и на танке может, и на самолёте, и на компьютере, и ещё немножечко шьёт вечерами.
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Евангелист цифровой трансформации?.... Под такой кликухой в "Укроборонпроме" , пожалуй, еще не воровали....Источник: https://censor.net.ua/n3160014
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Ну вот, значит Украина уже способна платить больше или не меньше зарплату чем Майкрософт своим гендиректорам. А все говорят дела плохи.
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