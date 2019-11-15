 Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.
Звернення до прокуратури написав лідер партії Ільдар Резяпов. Він вважає, що висловлювання Собчак мають ознаки екстремізму. У відповіді прокуратури сказано, що матеріали направлено в "Московський дослідний центр" для психолого-лінгвістичного дослідження. Його результати очікуються не раніше другого кварталу 2020 року.
"Таким чином у даний час не є можливим дати оцінку відповідним висловлюванням на предмет наявності чи відсутності в них ознак екстремізму. За вказаних обставин підстав для вжиття заходів прокурорського реагування на даний час немає", - йдеться у відповіді прокуратури РФ.
Собчак дала інтерв'ю 6 вересня. У ньому вона говорить, що Росія окупувала Крим із порушенням міжнародного законодавства.
Ручна опозиція )(уйла щось там вякнула про Крим.
Не вірте нікому з паспортом ерефії - це вороги. Якими б вони гарними і пухнастими не виглядали.
Следом же могут отправиться все мокшанцы. Чем больше, тем лучше.
"Прокуратура" "РФ" "проверит" ...
Чувствую что скоро будем читать и такое - прокуратура Украины проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине ..
Это не Япония, где украинец из Николаева показывает бомжей и трущобы, зная, что ничего ему за это не будет.
https://www.youtube.com/channel/UCPwyUq4c_9CAr4W8Ruy5Giw
Навіть путін має свого "йоріка", якому дозволено казати все що завгодно. І, звісно, перевірити реакцію челяді.
Радия, що я в Європі, далеко від подібних дебілів.
что позволено Юпитеру, не позволено быку.