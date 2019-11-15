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Все про:Крим (7731) Росія (20623) Собчак (63)

 Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні

Партія ветеранів Росії відправила в московську прокуратуру запит на психолого-лінгвістичне дослідження інтерв'ю Ксенії Собчак в ефірі української радіостанції "Новий час". У ньому вона заявила, що Крим має бути повернуто Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

Звернення до прокуратури написав лідер партії Ільдар Резяпов. Він вважає, що висловлювання Собчак мають ознаки екстремізму. У відповіді прокуратури сказано, що матеріали направлено в "Московський дослідний центр" для психолого-лінгвістичного дослідження. Його результати очікуються не раніше другого кварталу 2020 року.

"Таким чином у даний час не є можливим дати оцінку відповідним висловлюванням на предмет наявності чи відсутності в них ознак екстремізму. За вказаних обставин підстав для вжиття заходів прокурорського реагування на даний час немає", - йдеться у відповіді прокуратури РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усі санкції, біди і величезна кількість проблем з усім світом через Крим", - кандидатка в президенти РФ Собчак. ВIДЕО

Собчак дала інтерв'ю 6 вересня. У ньому вона говорить, що Росія окупувала Крим із порушенням міжнародного законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160013
 
 
 Топ коментарі
 
Ветераны ? Чечня , Грузия , Донбасс , Сирия...?
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Мне эта нравится, "за объединение".
Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине - Цензор.НЕТ 2363
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ветеранов чего поноса мозга или ФСБ или оленеводов..... КРЫМ ЭТО УКРАИНА..федерасты кацапы...
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Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні - Цензор.НЕТ 5964 "Мілиє бранятся - только тєшатся"
Ручна опозиція )(уйла щось там вякнула про Крим.
Не вірте нікому з паспортом ерефії - це вороги. Якими б вони гарними і пухнастими не виглядали.
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Ветераны ? Чечня , Грузия , Донбасс , Сирия...?
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Теперешние расейские "историки" найдут, Соколовы всякие...
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Скорее, Битвы на Калке. Там мокша вместе с ордынцами воевала. Против Киева.
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А я думаю, откуда анекдот СССРовский "Войньі не будет, но во всем мире будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется"
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Ох... Та ещё "консерва". Но факт остаётся фактом. Крым - Украина. Ржавое железа пуйла должно быть выведено оттуда, как из Афганистана выходили в 1988-м.
Следом же могут отправиться все мокшанцы. Чем больше, тем лучше.
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Не "могут", а "должньі". Колму пощастить - в лаптях серез керченський міст (якщо він не гавкнеться). Кому не пощастить - для тих Україна поставить біля причальних стінок пороми... без дна.
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***... ну от шо ми тепер будем робити...Ну я от власне,не розумію-а навіщо нам це все кацапське лайно знати Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине - Цензор.НЕТ 696 З ксюши такийже апазіціанєр- як з гімна куля...
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Альо,заробітчанин,роби,поки тебе не вигнав хазяїн,,і не *****...
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Правильно писать так:
"Прокуратура" "РФ" "проверит" ...
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дружил с гоблинЫм Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні - Цензор.НЕТ 7632Это фамилия такая? Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні - Цензор.НЕТ 7632
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"должно"? Вы любитель стратегических компьютерных игр. Уровень - школьник на диване.
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Хорошим кацапам(кацапкам) - хорошие гробы...
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Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине Источник: https://censor.net.ua/n3160013
Чувствую что скоро будем читать и такое - прокуратура Украины проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине Прокуратура РФ проверит на экстремизм интервью Собчак из-за слов о возвращении Крыма Украине - Цензор.НЕТ 8492 ..
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та шо там проверьять ???15 лет расстрела и хей !)
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Собчак в смелости не откажешь. Ведь знает, чем это чревато в **********.
Это не Япония, где украинец из Николаева показывает бомжей и трущобы, зная, что ничего ему за это не будет.
https://www.youtube.com/channel/UCPwyUq4c_9CAr4W8Ruy5Giw
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Вам, містере кацапе, не смішно?
Навіть путін має свого "йоріка", якому дозволено казати все що завгодно. І, звісно, перевірити реакцію челяді.

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Та наплювати на твоє мукання, "некацапе".
Радия, що я в Європі, далеко від подібних дебілів.
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А в кацапії погано? Так, свиняче рило? Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні - Цензор.НЕТ 5307 Твоє рохкання непереконливе. Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні - Цензор.НЕТ 5307
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Никакой смелости у нее нет. Она прекрасно знает, что ее никто не тронет. В свое время Анатолий Собчак дружил с путиным. Как говорится,
что позволено Юпитеру, не позволено быку.
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