 Генштаб ЗСУ проводить службове розслідування через вибухи в Балаклії, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він нагадав, що внаслідок вибухів двоє військовослужбовців загинуло, четверо були поранені.
"Зі свого боку хочу висловити щирі співчуття членам сімей, родичам і друзям загиблих. Разом із вами я важко переживаю ці втрати. Генеральний штаб ЗСУ вже проводить оперативне службове розслідування трагедії. Інформуватиму вас про його результати", - написав міністр.
Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.
40 броньованих автомобілів "Новатор" надійшли до ЗСУ
https://milnavigator.com.ua/
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RefreshВот такая фигня закрывает весь экран . Я из Италии, мо поэтому.
40 броньованих автомобілів "Новатор" надійшли до ЗСУ
Да ладно, главное, что броневики надiйшли!
- солдат-окурок
- дрг
- молния
- беспилотник
И т.д.
Хуцпа від Хомчака