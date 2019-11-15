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Все про:вибух (1810) Загороднюк (79) Балаклія (127)

 Генштаб ЗСУ проводить службове розслідування через вибухи в Балаклії, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк доручив Генштабу Збройних сил України провести службове розслідування у зв'язку з вибухами під час утилізації боєприпасів у Балаклії Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він нагадав, що внаслідок вибухів двоє військовослужбовців загинуло, четверо були поранені.

"Зі свого боку хочу висловити щирі співчуття членам сімей, родичам і друзям загиблих. Разом із вами я важко переживаю ці втрати. Генеральний штаб ЗСУ вже проводить оперативне службове розслідування трагедії. Інформуватиму вас про його результати", - написав міністр.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР почало розслідування вибухів на військовому складі в Балаклії за статтею "недбале ставлення військової посадової особи до служби"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160012
 
 
 Топ коментарі
 
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Зеля с Пукиным законтачил и сразу склады начали взрываться.
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Зеля, в отличие от пэпы, не имеет доли в оборонкен!
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блаЗЄнський мародЬОр і заробляє на крові. Тому перестаньте тут казати дурниці.
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Пэтруха не контачил, а взрывалось, а тут какие то 9 снарядов при утилизации.
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Всё равно закрывает. Нажимаю на Refresh, мигает и вновь появляется. У меня, кстати, Ad Blocker не выставлен.
Да ладно, главное, что броневики надiйшли!
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Да Вы шо , пузяками гранату накроете , уроды !
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На выбор:
- солдат-окурок
- дрг
- молния
- беспилотник
И т.д.
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Брешуть, блаЗЄнські. Брешуть, коломИйські пахолки.
Хуцпа від Хомчака
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Порошенко, когда ты успокоишься. Скорее бы выбрали зе, он порядок наведет.
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За знищення 5 арсеналів повинні бути голови на палях.
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