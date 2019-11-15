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 Політика України
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Все про:ВР (6089) регламент (58) Арахамія (137)

 У Раді мають бути окремі дні для голосування, дискусій і роботи в комітетах, - Арахамія

Наступного тижня в Раду буде подано пакет законопроектів про зміни до Регламенту парламенту. Приймуть його, ймовірно, до нового року.

Про це журналістам заявив у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нас напрацьовано пакет (законопроектів щодо внесення змін до Регламенту ВР — ред.), його треба тільки зареєструвати, передати до комітету... Тобто наступного тижня це можливо зробити. Думаю, до нового року ми повинні їх ухвалити", — сказав Арахамія.

Політик уточнив, що серед запропонованих змін є пропозиція виділити певні дні тижня для голосувань, а інші — виступам народних депутатів і їхній роботі у комітетах.

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"Основні зміни стосуватимуться того, що з метою захисту почуттів журналістів, а також збереження їхньої уваги, треба зробити дні голосування і дні оцих... "балачок" із мотивів, у "Різному"... Тобто приходите у четвер — і дивитеся, скільки всього ми наприймали. Хочете почути, що про це хочуть розповісти інші депутати, — приходите в інші дні. А більшість часу треба витрачати на роботу в комітетах — це і є справжня робота народного депутата. Але "дні комітетів" — це ж не тільки робота в комітетах, засідання комітетів — це вже резолюція цих напрацювань. Перед цим, депутати мають також зустрічатися з експертами, представниками індустрії, вивчати проблематику", — пояснив парламентарій.

Водночас він запевнив, що відвідування депутатами комітетів контролюватиметься жорстко — за допомогою персональних карток парламентаріїв.

А також, що доступ до кулуарів другого поверху Верховної Ради та балкону парламенту не обмежуватимуть для акредитованих представників ЗМІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160011
 
 
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"эти дни" Рады... все рады этим дням... есть дни - нет залета... радость от "этих дней"...
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Арахамло, ты вспомнило про отдельные дни, а про ваш турборежим не впомнило? Какого хрена проголосовали недолугий закон о рынке земли? Вы его из какой ж-опы вытащили? Вы его скопировали у нищебродов?!!! Вы чего законы пишете ,копируя их у беднейших стран? Для народа? Для Коломойского вы закон написали? Или для Путина? Или для Трампа? Почему не берете пример с богатых государств по рынку земли? Пишу предупреждение мировых банков - с 2020 года наступает десятилетие драматичных экономических и социальных потрясений. Кризис на трех континентах.Экстремальные погодные условия и болезни разрушают мировую сельскохозяйственную отрасль. В этом году катастрофический неурожай в Америке, Европа теряет 1000 ферм в день.В Азии из-за болезней убиваются миллионы свиней. Грядет голод. И вы, рептилоидное кодло, в такой тяжелый период в жизни всего мира, в период военной агрессии в Украине решили продать украинскую землю иностранному капиталлу по смешной цене, а украинцев решили выморить голодом в своей стране? Вы что, ублюдки, думаете вам это так пройдет? !!!
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Его лицо - ситуация в Украине . Извините , вырвалось .
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Так і є. Перше про що думка прийшла коли на фото звертаєш увагу
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Это его не Медведчук надоумил, про отдельные дни голосования, помнится такое уже было, а ещё помнится, что было после этого ...
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и каждый день должен быть для прогулов в Раде - причем по квоте строгого списка.
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