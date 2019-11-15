 Податкова міліція викрила схему привласнення коштів держпідприємств через систему тендерних закупівель на 80 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 і ч. 5 ст. 191 КК України була встановлена ​​група осіб, які вступили в змову з керівниками регіональних підрозділів двох державних компаній, які здійснюють свою діяльність у сфері транспорту та енергетики. Надалі фіктивні компанії, спеціально зареєстровані цими людьми на підставних осіб і підконтрольні їм, брали участь і перемагали в тендерах цих державних підприємств на поставку абразивних виробів.

Ці вироби імпортувалися фігурантами в Україну з Китаю поза митним контролем, а документи про їхнє походження виготовлялися від імені підконтрольного фіктивного підприємства та постачалися на державні підприємства переможцями тендеру як продукція українського виробництва.

Крім того, встановлено, що на підприємстві, яке нібито виробляє продукцію, що є предметом тендерних торгів, упродовж 2016-2019 рр. офіційно працевлаштовано лише три особи, на виробничих потужностях підприємства працює інша компанія, а вказане підприємство фактично не використовує основні засоби.

Впродовж 2018-2019 рр. підконтрольними фігурантам компаніями було виграно тендерів на 80 млн грн.





За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено партію китайської продукції абразивних виробів із наклейками нібито від імені українського виробника загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн грн, фінансово-господарські документи фіктивних підприємств, печатки.

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Триває слідство.