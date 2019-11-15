 Від початку доби 15 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

біля Водяного і Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено роботи щодо монтажу сходів в районі 9 опори з правого боку від мосту. Окрім того, триває фарбування металоконструкції мосту.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу фортифікаційних споруд. Сьогодні було повністю розібрано 1 бліндаж та розпочато роботи на наступному.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 3,1 гектара території та вилучено 18 ВНП. Загальні цифри, з початку робіт, складають 5,37 гектара та 37 ВНП відповідно".