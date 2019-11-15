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Все про:обстріл (5708) Донбас (13624)

 Від початку доби 15 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

  • двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
  • біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

  • біля Водяного і Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено роботи щодо монтажу сходів в районі 9 опори з правого боку від мосту. Окрім того, триває фарбування металоконструкції мосту.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу фортифікаційних споруд. Сьогодні було повністю розібрано 1 бліндаж та розпочато роботи на наступному.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 3,1 гектара території та вилучено 18 ВНП. Загальні цифри, з початку робіт, складають 5,37 гектара та 37 ВНП відповідно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160003
 
 
 Топ коментарі
 
Потерь нет - в принципе хорошо......, НО почему-то нет веры «отчетам» штаба ООС........
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Зебил, видишь, как хуйло стремится к встрече с тобой? Каждый день его глисты на Донбассе делают "шаги к миру".
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каждый день русня нарушает перемирие, убивает и калечит наших ребят, а клоун им верит, и отводит войска. вова, ты мразь.
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Потерь нет - в принципе хорошо......, НО почему-то нет веры «отчетам» штаба ООС........
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133133,
что за вопрос?!......
Враг - )(уйло, орки, кацапы и украинские гниды........
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Вот тут более надежные источники чтобы верить:
Более 350 военнослужащих ВСУ погибли и были ранены в Донбассе из-за бракованных бронежилетов, еще семеро покончили жизнь самоубийством в зоне «ООС» за неделю - Эдуард Басурин
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Rozhenko,
Если для Вас Басурин - «надежный источник», то это Ваше личное дело......., факт - во время «зе-перемирия» «отчеты» штаба/пресс-центра ООС не всегда правдивы.......
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А чем эти факты подтверждены? Постами порохоботов в фейсбуке?
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Rozhenko,
Та да все кто против «политики» преЗедента - «»порохоботы».......у Вас явная фобия.......
Прошу больше мне не писать........
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"Я говорю по-человечески и имею на это законодательные права, я вам не угрожаю ничем, я говорю по-человечески: пацаны, уберите оружие".
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Отут про «одиннарот».
В субботу, 23:00, тк «Прямий»:

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https://www.youtube.com/watch?v=jgu93OY6YRg

Нужны ли протесты против кремлевско - олигархической власти
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лоботомия вам нужна с последующей нерашифизацией
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Зебил, видишь, как ***** стремится к встрече с тобой? Каждый день его глисты на Донбассе делают "шаги к миру".
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каждый день русня нарушает перемирие, убивает и калечит наших ребят, а клоун им верит, и отводит войска. вова, ты мразь.
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Все по зебільному - Доки рашистська погань гатить з усіх стволів по наших воїнах, зебіли дофарбовують перила на мосту і встановлюють нові лавочки взамін вкрадених в Станиці Луганській
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