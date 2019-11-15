 Від початку доби 15 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":
- двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
- біля Водяного і Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено роботи щодо монтажу сходів в районі 9 опори з правого боку від мосту. Окрім того, триває фарбування металоконструкції мосту.
Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу фортифікаційних споруд. Сьогодні було повністю розібрано 1 бліндаж та розпочато роботи на наступному.
На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 3,1 гектара території та вилучено 18 ВНП. Загальні цифри, з початку робіт, складають 5,37 гектара та 37 ВНП відповідно".
что за вопрос?!......
Враг - )(уйло, орки, кацапы и украинские гниды........
Более 350 военнослужащих ВСУ погибли и были ранены в Донбассе из-за бракованных бронежилетов, еще семеро покончили жизнь самоубийством в зоне «ООС» за неделю - Эдуард Басурин
Если для Вас Басурин - «надежный источник», то это Ваше личное дело......., факт - во время «зе-перемирия» «отчеты» штаба/пресс-центра ООС не всегда правдивы.......
Та да все кто против «политики» преЗедента - «»порохоботы».......у Вас явная фобия.......
Прошу больше мне не писать........
п'ятниця, 15 листопад 2019, 19:00 У Миколаївській області на військовому полігоні Широкий Лан українських військовослужбовців 54-ї бригади відвідав полковник Генерального штабу ЗСУ Завгородній. Він хамив бійцям і наказав зняти прапори України з бойової техніки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Роман Донік, передають Патріоти України
В субботу, 23:00, тк «Прямий»:
Нужны ли протесты против кремлевско - олигархической власти