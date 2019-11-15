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Матеріали за темою:
Все про:вибух (1810) Харківщина (811) Балаклія (127) ДБР (627)

 ДБР почало розслідування вибухів на військовому складі в Балаклії за статтею "недбале ставлення військової посадової особи до служби"

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві, почали досудове розслідування за фактом вибухів на території військового складу Міністерства оборони в Балаклії Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, 15 листопада на технічній території військових складів військової частини А1352 проводилася планова робота з розмінування технічної території та завантаження боєприпасів на техніку. Під час чого відбулося детонування, загорання та три вибухи.

Внаслідок надзвичайної події, четверо військових отримали травми різного ступеню тяжкості, а двоє саперів зазнали поранень, що несумісні з життям", - зазначається в повідомленні.

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Кваліфікація події - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про двох загиблих військових унаслідок вибухів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160002
 
 
 Топ коментарі
 
Небрежное отношение при 2 погибших и 4 раненых? Тут как минимум преступная халатность приведшая к гибели людей.
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За Порошенка чомусь він персонально звинувачувався в таких нещастях.
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то имущество ВСУ горит, то моника зе!лох охрану складов не способен организовать..
бездарность "узеленских" - во ВСЁМ. кроме грабежа Украины...
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Трубе вроде пинка под зад дали. У портнова пукан горит.
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то имущество ВСУ горит, то моника зе!лох охрану складов не способен организовать..
бездарность "узеленских" - во ВСЁМ. кроме грабежа Украины...
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Ід**тику, при чому ТУТ охорона складів? ДБР почало розслідування вибухів на військовому складі в Балаклії за статтею "недбале ставлення військової посадової особи до служби" - Цензор.НЕТ 9167 Тобі лікуватися давно пора...
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Небрежное отношение при 2 погибших и 4 раненых? Тут как минимум преступная халатность приведшая к гибели людей.
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Вот увидите, обвинят сторожа в курении рядом со складом.
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А Порошенко їм приніс цигарки.
Всьо сходіцца.
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За Порошенка чомусь він персонально звинувачувався в таких нещастях.
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Опять во всех бедах прапорщик виноват ?
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Да, виноват прапорщик гру рф. А раньше Порошенко лично склады взрывал! А у зели алиби есть? ГБР начало расследование взрывов на военном складе в Балаклее по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе" - Цензор.НЕТ 2326
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Задовбали мля з ціми пожежами... ну не можуть бути невинними охоронці. ..
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Так то порох с аваком. Нет, лучше Гонтарєва мстит. Зєбікі, фас...
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Завтра зранку чекаємо на говнокомадующєго Вофку Сцикуна в слідчого з особистим поясненням. Цього разу уклоністу і дезертиру вже не відвертітися від справедливого покарання.
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Пожары на военных складах боеприпасов удивительным образом совпадают с выплатами ЗЕпутатам черных денег в конвертах.
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Я просто вмираю з соєвих олігофренів, иліта навіть статтю до кінця дочитати не взмозі ДБР почало розслідування вибухів на військовому складі в Балаклії за статтею "недбале ставлення військової посадової особи до служби" - Цензор.НЕТ 2586 Кончіти тупорилі)
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