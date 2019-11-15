 ДБР почало розслідування вибухів на військовому складі в Балаклії за статтею "недбале ставлення військової посадової особи до служби"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, 15 листопада на технічній території військових складів військової частини А1352 проводилася планова робота з розмінування технічної території та завантаження боєприпасів на техніку. Під час чого відбулося детонування, загорання та три вибухи.
Внаслідок надзвичайної події, четверо військових отримали травми різного ступеню тяжкості, а двоє саперів зазнали поранень, що несумісні з життям", - зазначається в повідомленні.
Кваліфікація події - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону.
Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про двох загиблих військових унаслідок вибухів.
бездарность "узеленских" - во ВСЁМ. кроме грабежа Украины...
Всьо сходіцца.