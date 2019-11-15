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 Суспільство
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Все про:Зеленський (3561) Бахматюк (70) Укрлендфармінг (55)

 "Український клуб аграрного бізнесу" звернувся до Зеленського на захист "Укрлендфармінга" Бахматюка

Через процесуальні дії НАБУ у справі ліквідованого VAB банка може зупинитись один з найбільших агрохолдингів країни.

Як передає Цензор.НЕТ, асоціація "Українській клуб аграрного бізнесу" у відкритому зверненні до президента просить зупинити тиск на підприємство і сприяти реструктуризації боргів його власника.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", яка об'єднує найбільші агропромислові компанії України, звернулася до президента Володимира Зеленського у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка вході проведення досудових розслідувань Національного антикорупційного бюро за звинуваченням колишніх та чинних посадовців Національного банку України та ліквідованого ВіЕйБі банку. "У зв’язку з проведення даного розслідування під загрозою зупинки діяльності опинилася група аграрних компаній, яка виробляє більше 1% ВВП, сплачує до бюджету всіх рівнів близько 3 мільярдів гривень податків та виплачує більше 3,5 мільярдів гривень заробітної плати. Підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" здійснюють свою діяльність в 600 населених пунктах 22 областей України і забезпечують 27 тисяч робочих місць, переважна більшість яких в сільській місцевості, - йдеться у зверненні. - "Укрлендфармінг" є провідним експортером аграрної продукції (тільки по яйцях цей показник складає близько 60% від загального обсягу вітчизняного експорту) та формує позитивний імідж України як потужного та надійного учасника світового продовольчого ринку. На думку УКАБ, процесуальні дії, що відбуваються у справі ліквідованого "ВіЕйБі банку", не мають ставити під загрозу український економічний потенціал, пов'язаний з такими великими виробниками, як група компаній "Укрлендфармінг". Адже це дає негативний сигнал не лише для національної економіки в цілому, а й для іноземних інвесторів і компаній, які провадять свою діяльність на території України", - заявляє ассоціація.

Якщо така компанія буде зруйнована, йдеться у зверненні, то це дуже негативно вплине на капіталізацію й інших українських аграрних компаній, які співпрацюють з "Укрлендфармінг" та в цілому вплине на сектор. Необґрунтований тиск і вплив на роботу компанії може призвести до негативних наслідків на весняній посівній, розрахунки із сторонніми поклажодавцями на елеваторних потужностях компанії та втрату роботи для тисяч людей на селі. Асоціація вважає, що реструктуризація заборгованості групи компаній "Укрлендфармінг" перед державою, як пропонує сам власник компанії, позитивно вплине не лише на розвиток підприємства, але й на агропромислову галузь загалом.

Читайте також: Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159996
 
 
 Топ коментарі
 
Оно и понятно....
Ещё ассоциация гомосексуалистов на очереди, потом ассоциация любителей куриной грудинки.... Вся передовая общественность короче говоря) "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 167
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этот клуб агробизнеса тоже мыролюбно реформистическая ассоциация? как ассоциация владельцев железнодорожных стрелок и сборщиков стеклотары вдоль железнодорожного полотна?
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"По яйцам этот показатель превышает 60%" - вот именно по яйцам к сожалению ещё не били а следовало бы. "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 9648
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В зипунах домашнего покроя,
Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое -
По мирскому делу ходоки...
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Середній на світлині , доводилось стикатися по роботі - змінив українське прізвище Лисиця на Лісітса.
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Ліссітса Алекс Миколайович - кандидат у народні депутати від партії «Українська Стратегія Гройсмана» на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради України 21 липня 2918 року, № 15 у списку.
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Оно и понятно....
Ещё ассоциация гомосексуалистов на очереди, потом ассоциация любителей куриной грудинки.... Вся передовая общественность короче говоря) "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 167
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этот клуб агробизнеса тоже мыролюбно реформистическая ассоциация? как ассоциация владельцев железнодорожных стрелок и сборщиков стеклотары вдоль железнодорожного полотна?
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"По яйцам этот показатель превышает 60%" - вот именно по яйцам к сожалению ещё не били а следовало бы. "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 9648
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Бахматюк пойдет и повесится. Вот радости-то будет - это не день, а какой-то праздник. "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленскому в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка - Цензор.НЕТ 3946
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Скаали, что если придушат Бахматюка, весна не наступит и всей стране бесповоротный пи"дец.
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башматюка трогать низя ато свиновальц мыролюбно нападет?
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Все по чесному...
пєтя дав... Зеленський забрав...
Це називається закон бумеранга...
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Зоро чи не зоро, але дивлячись на мільярдні дотації в бюджетах минулих років для бахматюка, я на 100 % знав чим все закінчиться...
Він просто дурень не знає істини, все що дано з бюджета, потрібно чим швидше вивести за кордон в офшори, в іншому випадку розкуркулять...
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Твк земля ж не продаётся . Откуда у Бахматюка миллионы гектаров земли?
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Нажив 'непрсильним трудом". Працював (крав) по 20 годин на добу...
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У нас усі олігархи кришталево чесні і невинні... знайдуться сотні організацій і навіть партії у ВР які це підтвердять...
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Навіщо ці порожні заклики? Поверніть за бахматюка гроші , котрі завинив казні бахматюк, і не потрібно зайвий раз струшувати повітря..
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А власник цієї асоціації Бахматюк і Костюк!
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а также холдинг недоплачивает в бюджет всех уровней несколько миллиардов гривен налогов и недовыплачивает больше млрд гривен заработной платы. Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" осуществляют свою деятельность в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и платят копейки 27 тыс. рабочим. Хехе. Источник: https://censor.net.ua/n3159996
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бахматюк должен в бюджет 30 млрд, эта ассоциация гасит за него долг и пусть забирают его ))
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