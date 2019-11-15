 Антикорупційний суд заарештував другу фігурантку справи про хабарі в ОП Лісничу

Рішення про арешт ухвалив Вищий антикорупційний суд, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Адвокат Лісничої просив суд про цілодобовий домашній арешт.

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення і постановив заарештувати Лісничу на 60 діб - до 13 січня 2020 року. Згідно з постановою ВАКС, ексзаступниця міністра може внести 576 300 грн застави і вийти з СІЗО.

Вікторія Ліснича була заступником міністра культури Михайла Кулиняка з вересня 2010 року по жовтень 2011-го. У січні 2012-го Кулиняк призначив її гендиректором заповідника "Києво-Печерська Лавра". У серпні 2012-го Лісничу звинуватили в необґрунтованих масових звільненнях, отриманні хабаря, махінаціях із документами і підтримки "сірих" фінансових схем. Вона спростувала всі звинувачення на свою адресу. 10 серпня Мінкульт звільнив її з посади у зв'язку з грубими порушеннями трудового законодавства та умов контракту між нею і міністерством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ

Нагадуємо, 12 листопада в результаті проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря в розмірі 300 тис. дол. у фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України". Пізніше під час одержання частини згаданого хабаря в розмірі 150 тис. доларів затримали директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлану Кондзелю.