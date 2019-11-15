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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:ВАСУ (46) хабар (2812) Антикорупційна прокуратура (1005) Офіс Президента (158) Ліснича (1)

 Антикорупційний суд заарештував другу фігурантку справи про хабарі в ОП Лісничу

Вікторію Лісничу відправили під арешт терміном на 2 місяці. Альтернативою може стати сплата застави 576 300 грн.

Рішення про арешт ухвалив Вищий антикорупційний суд, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Адвокат Лісничої просив суд про цілодобовий домашній арешт.

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення і постановив заарештувати Лісничу на 60 діб - до 13 січня 2020 року. Згідно з постановою ВАКС, ексзаступниця міністра може внести 576 300 грн застави і вийти з СІЗО.

Вікторія Ліснича була заступником міністра культури Михайла Кулиняка з вересня 2010 року по жовтень 2011-го. У січні 2012-го Кулиняк призначив її гендиректором заповідника "Києво-Печерська Лавра". У серпні 2012-го Лісничу звинуватили в необґрунтованих масових звільненнях, отриманні хабаря, махінаціях із документами і підтримки "сірих" фінансових схем. Вона спростувала всі звинувачення на свою адресу. 10 серпня Мінкульт звільнив її з посади у зв'язку з грубими порушеннями трудового законодавства та умов контракту між нею і міністерством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ

Нагадуємо, 12 листопада в результаті проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря в розмірі 300 тис. дол. у фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України". Пізніше під час одержання частини згаданого хабаря в розмірі 150 тис. доларів затримали директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлану Кондзелю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159991
 
 
 Топ коментарі
 
Эту тоже бОрига в ОПу богдану подкинул?
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Не так - барыга благоприятствовал процветанию БОЛЕЗНИ в украинском обществе.
Зе же её, болезнь, лечит!
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Эту тоже бОрига в ОПу богдану подкинул?
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Не так - барыга благоприятствовал процветанию БОЛЕЗНИ в украинском обществе.
Зе же её, болезнь, лечит!
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Навіщо Богдан взяв в ОП цю людину? Пєтя змусив?
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Были рекомендации:"Надо брать. Сосёт так, шо аж яйца высасывает."
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Ліснича ніколи не працювала в ОП. Хто кого "взяв", про що Ви. В ОП працювала Кондзеля, а ця пані - її спільниця, згідно підозри.
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Так если общество больно, особенно на постах... куда не ткни, попадёшь на взяточника, вымогателя, коррумпированного.
Зе замахнулся на систему - и вот результат: летят головы, заводят дела. Кто не сделает выводы и не остановится, тот следующий.
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Ciao! Если вы только разбираетесь в чудесах современной эстетики... там поработали , и не хило.
Не верите - посмотрите на её фото в молодости.
Такая дамочка навымогала , и немало.
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ми всі колись були не такі, а зараз - красіві.
мало, що там було колись - колись ми були зовсім малиши.
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Дівчата- рішали таки попалились😂. А гроші були так близько...
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Вы знаете , это хорошо . Но когда бандит 90 х откупается 100 сокрых , это жопа .
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Ты не веришь соцопросам Разумкова ? Может ты и Зеленского в "Квартале 95" не любишь ?
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я не верю тебе) и правильно делаю) и даже СН не смотрел (отдельные эпизоды попадались на глаза). так шо мимо)
а ты как истинный порохобот, насколько я понял - веришь соцопросам Разумкова, ты всегда им верил? был какой-то переломный момент у тебя в соевой жизни или так ситуативно только сегодня получилось?)
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Погляньте на "нові обличчя"! Який сором команді ЗЕ!....
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Та не була вона у команді Зе, взагалі на державних посадах давно не працює: різні громадські неурядові організації з пафосними назвами. До чого тут Зе?
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Вчера была считала себя светской львицей, сегодня стала воровкой у которой одно желание, здриснуть как Гонтарева.
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Ахаха!
Помню эту чуму! Антикоррупционный суд арестовал вторую фигурантку дела о взятке в ОП Лесничую - Цензор.НЕТ 128
Кулыняк на ней пыхтел пока получалось)
Антикоррупционный суд арестовал вторую фигурантку дела о взятке в ОП Лесничую - Цензор.НЕТ 4258
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Ахахахаха!!!

Чуб педобот!

Мочи его, топор! 😂

ПыСы.
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Мне дури не хватает . И совесть , **** , давит .
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Ренат , я некогда не стану , ***** , чем Вы не отличаетесь .
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Смотрите, Чуб - Ринат вас никак не обозвал. Стыдно так себя вести.
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Чем ты не доволен ? Как и обещал - сажает Антикоррупционный суд арестовал вторую фигурантку дела о взятке в ОП Лесничую - Цензор.НЕТ 4355
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И не знаю от куда . Недавно выловил шлеперов , типа тебя , с Моцквы верещали .
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Так и не верещи. Ты ведь еще пол года назад за Зеленского рубаху на груди рвал Антикорупційний суд заарештував другу фігурантку справи про хабарі в ОП Лісничу - Цензор.НЕТ 1550
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Там еще профура Остафийчук была
соскочила?
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А что - ей таки не сказали что барыгу народ Украины прогнал и страна уже не живет по барыжным и мародерским законам ?
Ну пусть посидит - может вспомнит кому взятки давала за решения вопросов как при лолите....
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Вася, а чего вам на лахте ники двойные раздают? Вы настолько тупорылые, что с первого раза не доганяет и вам дважды повторять приходится?
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Треба срочно повертати в президентське крісло Питра Олексійовича!! Бо ці прокляті зебіли скоро всіх справжніх патріотів пересадять! А ці люди, на хвилиночку, крали щоб путєн не напав!!
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И где берутся такие девочки- вундеркинды? Почитайте её послужной список, способности восхитительные - от кардиолога до режиссёра-экономиста, причём выдающимся кардиологом она стала в 29 лет, перед этим успев выучиться на экономиста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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хорошо. борьба с коррупцией. а при потужном её бы повысили и наградили.
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Бойового генерала під арешт, в сумнівній справі з бронежелетами, а хабарницю, яка своїми діями підривала підвалини держави, відпустять під заклад в 576 300грн. Різниця в тім, що вона для Рябошляпки нуль, а з генерала і інших будуть видавлювати покази проти Порошенка, Турчінова, Парубія... " Коли прийде час, ми згадаємо не слова ворогів, а мовчання друзів." Мартін Лютер Кінг
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