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 За кордоном
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Все про:Зеленський (3561) міс (3) США (5816) Трамп (2240)

 "Україна завжди була добре представлена на конкурсі "Міс Всесвіт", - Трамп

Президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським у квітні хвалив те, як Україна була представлена ​​на конкурсі краси.

Ці слова є в переказі першої телефонної розмови Зеленського і Трампа, опублікованому сьогодні Білим Домом, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я проводив конкурс "Міс Всесвіт", завжди були чудові люди (від України. - Ред.). Україна завжди була добре представлена", - сказав Трамп Зеленському.

"Коли ви там облаштуєтесь, я хотів би запросити вас у Білий дім. Нам треба багато обговорити, ми вас у всьому підтримаємо", - додав він.

Також читайте: Трамп - Зеленському: у мене багато друзів в Україні, які були впевнені у вашій перемозі

Дональд Трамп був власником конкурсу "Міс Всесвіт" з 1996 по 2015 рік.

15 листопада Білий Дім опублікував текст першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Розмова відбулася 21 квітня, після перемоги Зеленського на виборах президента.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159988
 
 
 Топ коментарі
 
Это он еще наших пианистов не видел
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Ахахаха))) представляю о чем эти два пердуна-клоуна с пуйлом говорят...
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Намек чтобы ЗЕ выступила? Ну на это можно и отпустить..
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вот же ж старый любитель золотого дождя, Не обойдет тему
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все же что вам нужно знать о дебильном Трампе
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Ахахаха))) представляю о чем эти два пердуна-клоуна с пуйлом говорят...
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"Произошла полноценная, подробная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и относительно суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", - сообщил украинский президент.
20 июня 2017
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Украинки красивые, тут я Трампа поддержу.
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Особенно в парламенте. Судя по фото - сплошные участницы конкурсов красАты.
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Ну ,это еще ничего норм. Ученые доказали, самые толстые и неухоженные женщины обычно в интернетах сидят, на форумах. Им нет времени в спортзалы ходить, и к косметологам.
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Почему-то вспомнилось, как преЗедент летом в Париже «разглагольствовал» об украинских женщинах как о «бренде»........🙁
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"Когда вы там обустроитесь, я хотел бы пригласить вас в Белый дом. Нам надо многое обсудить, мы вас во всем поддержим", - добавил он.

Сказал, что разговаривалили только о бабах.. Приглашал Монику в гости и обещал за всё подержать..
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Лучше бы США не публиковали этот разговор ))
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"Идиет, такого возмуть без пыли и шуму"©
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так так памятаємо - як юна українська красуня Ніколаєнко ( кажись) закохалась "Украина всегда была хорошо представлена" на конкурсе "Мисс Вселенная", - Трамп - Цензор.НЕТ 528 у американського дідуся мілліардера ( але це мабудь не головне - головне кохання, та почуття)
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Дійсно вся справа в коханні ! Правда до грошей, але то таке...
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В этот раз пошлем 42 летнюю девулю на конкурс.
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Только ЕЮ сперва рефлорацию сделать нужно а то "там" Богданом сильно раздолбано, могут забраковать и вернуть обратно. А нам нужно чтоб с концами.
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Кстати я и забыл про то, что владелец...
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Вот оно чо, Михалич......... Моніка Шмаркля вже і не Моніка , а виходить "Мисс Вселенная" 😁
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Скомороха надо отправить на конкурс. Он выиграет все призы.
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Что чивокуня хвалил раздевающихся весной украинок, приглашая иностранных гостей заняться секс-туризмом, что клоун проглатывает такие пассажи от президента другой страны.
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Как умная Америка могла выбрать такого ********.
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у нас тоже стоял выбор или Трамп или социалисты
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А у нас був вибір, або Україна, або малороссия.
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Цитату Лаврова в студию, этому гаспадину, нда...
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Как-то случайно напомнило шутку нынешнего преЗедента про в любом количестве с любой стороны.
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Судя по всему тут одни Козломордые вошкаются.
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Миром правят неадекваты . Вымрем , как мамонты .
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спасибо народу США за помощь в войне с фашистской московией
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аха...Александра Николаенко студентка одесской юракадемии замужем за другом трампа.....здесь ее многие помнят)))
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Да, трампушко признавался в одноразовом романе с ************* подкладкой сашкой николаенко. Потом он сбагрил ее пердеду ривлину или ривкину ( 80+). Зато эта тётка с заячьей губой и слоновьими ножками дружит с трамповыми маланками-иванками и дует им в уши какая Украина ужасная! "Україна завжди була добре представлена на конкурсі "Міс Всесвіт", - Трамп - Цензор.НЕТ 3713 Как завещал серёга ********! Зеля, может трампон тебя тоже под кого-то подложить хочет? "Україна завжди була добре представлена на конкурсі "Міс Всесвіт", - Трамп - Цензор.НЕТ 1604 Не, ну мы не против... "Україна завжди була добре представлена на конкурсі "Міс Всесвіт", - Трамп - Цензор.НЕТ 4707
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Кому интересно почитайте о контактах ******** через Николаенко с Трампом, Хэфнером и Раффином.
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кому шо, а этому одни бабы голые в голове
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Как и все кореша московского сатаны, трамп такой же старый ублюдок любитель молодых красивых девочек как берлускони и т.д. Ничего, скоро мразина будет гнить в тюрьме как его кореша манафорт, стоун и другие пропадлючие ************* украинофобы
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