 "Україна завжди була добре представлена на конкурсі "Міс Всесвіт", - Трамп

Ці слова є в переказі першої телефонної розмови Зеленського і Трампа, опублікованому сьогодні Білим Домом, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли я проводив конкурс "Міс Всесвіт", завжди були чудові люди (від України. - Ред.). Україна завжди була добре представлена", - сказав Трамп Зеленському.
"Коли ви там облаштуєтесь, я хотів би запросити вас у Білий дім. Нам треба багато обговорити, ми вас у всьому підтримаємо", - додав він.
Дональд Трамп був власником конкурсу "Міс Всесвіт" з 1996 по 2015 рік.
15 листопада Білий Дім опублікував текст першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Розмова відбулася 21 квітня, після перемоги Зеленського на виборах президента.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
20 июня 2017
Сказал, что разговаривалили только о бабах.. Приглашал Монику в гости и обещал за всё подержать..
https://gordonua.com/news/society/miss-ukraina-vselennaja-2019-otkazali-v-amerikanskoj-vize-1427400.html