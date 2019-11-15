EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка, Авто
  730  4
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (473) податкова міліція (1333) Правоохоронні органи (408) розмитнення (109)

 На Житомирщині ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який ввозилися автомобілі з країн ЄС

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області припинили роботу центру мінімізації митних платежів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Зокрема, встановлено групу осіб, які, використовуючи низку спеціально створених підконтрольних компаній, надавали фізичним і юридичним особам послуги із заниження митної вартості при імпорті автомобілів з країн ЄС. Під час оформлення транспортних засобів у митницю подавались пакети документів з неточними технічними характеристиками, датами випуску і датами першої реєстрації автомобілів.

Згадані маніпуляції дозволяли фігурантам занижувати ставки акцизного податку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів, вилучено документи, що підтверджують зовнішньоекономічну діяльність підконтрольних підприємств (договори, вантажно-митні декларації, інвойси тощо), первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, які вказують на протиправну діяльність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159987
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дубинского щимят? Бо говорят, что глава евробляхеров вчера напел, что весь этот евробляхерский движ дубина мутит.
 показати весь коментар
 
Вздор... Я не знаю страны, с такими высокими сборами на авто.
Сел считать... БМВ,пятёрка, 3 года, с 4-х литровым двигателем требует , в сумме платежей в ДВА раза больше своей стоимости!
Это Системная проблема.
Слуги народа обещали это решить. Видим, как решают.
 показати весь коментар
 
Норвегия, Сингапур - обосцышься на клавиши. Или не умеешь гуглить?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору