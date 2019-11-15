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 Політика України, Події
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Все про:вибух (1810) Балаклія (127) Гончарук_Олексій (269)

 За фактами вибухів у Балаклії доручаю терміново почати перевірку, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив терміново почати перевірку за фактами вибухів у Балаклії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

Прем'єр зазначив, що місцевим жителям та об'єктам інфраструктури в Балаклії ніщо не загрожує, а сховища боєприпасів у безпеці.

"Співчуття сім'ям двох загиблих військовослужбовців у результаті надзвичайної ситуації в Балаклії. За фактами цієї трагедії доручаю терміново почати перевірку. Всім пораненим внаслідок події надається невідкладна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про двох загиблих військових унаслідок вибухів.

За фактами вибухів у Балаклії доручаю терміново почати перевірку, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159985
 
 
 Топ коментарі
 
Так зебанутые визжат, что это было за планом...
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Ух ти який він шустрий, як електровіник в дупі. А з приводу щоденних рашистських обстрілів на фронті не бажає особисто провести перевірку і доповісти говонкомадующєму про виконання його наказу 😕
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Зелёные барыги заметали следы пограбування армии.....
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А преЗЕдент возьмет под свой контроль расследование?...
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Некогда им. Они уже составляют списки новогодних халтур. А вы им все планы предлагаете поломать?
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Зєбіли, ну ви ж в курсі хто це зробив.
Не мовчіть.
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Скупой платит дважды, дурак трижды а лох платит всегда... уроды мамины...краще б вас батько на кропиву випісяв...
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Ух ти який він шустрий, як електровіник в дупі. А з приводу щоденних рашистських обстрілів на фронті не бажає особисто провести перевірку і доповісти говонкомадующєму про виконання його наказу 😕
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А що Раьа бежсеки і оборони під головуванням Зєлєнсеого і за секретарювання Данілова? Сивохо - спец по вибухах, чи ні?
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Так зебанутые визжат, что это было за планом...
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А де два типа, что погибли только мешали на тез складах.
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Зелёные барыги заметали следы пограбування армии.....
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Ты бы еще проверил анализы у не служившего министра обороны !?
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хм.. стесняюсь спросить - Проверку чего ?! По факту взрывов?! - Да, взрывы были...Дальше что?! По факту взрывов в Балаклее поручаю срочно начать проверку, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8092
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если бы не начали трести генералов, никаких взрывов и пожаров небыло бы. 100%
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Ты наверное из плеяды "простоперестатьстреляльщиков"?))))
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из моей семьи, с 8 человек, трое УБД. не..уй меня с кем то сравнивать!! я не из каких.
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С убд масса людей тоже зебильнулась. Так что можно и сравнивать.
Ты же связал генералов с взрывами?
Раньше взрывы тоже с генералами связывали.
А сегодня ещё и двухсотый.
Юрий, признайтесь, вы ведь за зеленского голосовали?)))
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я не пойму к чему ты клониш и мне это не нравиться, так что забудь....
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Та що там перевіряти? Зебіли, ми і без вашого Баканова знаємо що це група диверсантів у складі Пеця, Пашинський і Турчинов намагались зірвати зустріч Зеленського і *****...
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Міністра оборони та головнокомандуючого під суд.
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Калозели украли все снаряды...и теперь следы заметают. Быстрые и молодые.
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Перевірку терміново треба було призначати до вибухів,а тепер вже можна не поспішати...
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Cклады взрываются , горят .
Наверно Петя виноват.
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Да что же этот Зеля творит! Вчера пожар на 10 лямов, сегодня боеприпасы...
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