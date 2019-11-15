 Зеленський має припинити принижуватись перед Путіним, чекаючи на зустріч. Треба починати вибудовувати військовий альянс зі США, – Гончаренко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "Європейська Солідарність", про це депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко сказав у коментарі журналістам.
"Мені здається, що Зеленському треба припинити принижувати себе і країну цими спробами зустрітись із Путіним будь-де, будь-як. Бо Путін просто знущається над ним, а це означає, що знущається і над нами", – наголосив депутат.
"Вчора Путін фактично висунув нову вимогу – закон про особливий статус Донбасу, погоджуйте його з ЛНР, ДНР, продовжуйте його термін, а без цього – немає сенсу зустрічі", – додав депутат.
Політик нагадав, що спочатку говорили, що зустріч у Нормандському форматі буде у вересні, потім у жовтні, потім в листопаді. "Я почув вчора Путіна і зрозумів, що вона буде дуже не скоро", – зауважив він.
"Це – реально велика проблема. При цьому все нові і нові вимоги Путіна: спочатку "формула Штайнмаєра", а насправді "формула Путіна"; потім розведення – Україна розводить війська. Це Путін просто так "розводить" Україну. Сьогодні ще нова вимога", – підкреслив Гончаренко.
Депутат також зазначив, що президенту Зеленському треба змінювати свою позицію в цій історії і починати вибудовувати іншу стратегію. "Потрібно починати вибудовувати військовий альянс зі Сполученими Штатами Америки. Це є абсолютно можливим. Я зробив на нього звернення, яке підписали багато депутатів, що нам потрібно вимагати статусу основного союзника поза НАТО", – наголосив політик.
За його словами, такий статус мають 18 країн, остання країна, яка його отримала в цьому році – Бразилія. "І Україна могла би бути однією з таких країн. Треба над цим працювати", – вважає Гончаренко.
Водночас він констатував, що поки що жодного руху в цьому напрямку українська дипломатія не робить. "І це помилка", – зазначив він.
Зеля принижує нашу країну.
А Зеля цілує в п'ятки.
сусідка, затята зеленобобіха поскаржилась, що їй пенсію затримали
вперше за 5 років.
дєнєг нєт - ви там дєржітєсь.
зельку клянуть, ой , клянуть... за обман.
НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ ВОРОГА,ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗРАДНИКІВ.
ПРОКЛЯТИХ, ПРОДАЖНИХ ЗЕ БІЛІВ -КАПІТУЛЯНТІВ .
- А Моніку терміново послати на Окружну на курси підвищення кваліфікації
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? (с)
Если и далее ЕС будет продолжать причитать словами, а не действовать реальными делами, то вскоре Украина окажется союзной республикой со столицей в Москве.
- Нужно быть богатым.
- Нужно быть здоровым.
- Нужно быть умным.
- Нужно быть красивым.
- Нужно быть сильным.
Теперь и я тоже могу стать государственным деятелем?
А все остальное мы с тобой уже обговорили и высянили.
Свободен.
а ми де, кого ми обираємо?
виходить, ці слуги, вони зовсім і не наші слуги
То есть, снова хотят прилепить Зеленскому все косяки, которые допустил порошенко.