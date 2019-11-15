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 Політика України
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Все про:Зеленський (3561) Путін (11315) Гончаренко (215) Європейська Солідарність (158)

 Зеленський має припинити принижуватись перед Путіним, чекаючи на зустріч. Треба починати вибудовувати військовий альянс зі США, – Гончаренко

Президент Зеленський витрачає час на гонитву за Путіним і ефемерну зустріч із ним, принижуючи себе і Україну. Зеленський має зосередитись на розбудові та зміцненні співпраці з міжнародними партнерами нашої держави, а не виконувати чергову путінську забаганку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "Європейська Солідарність", про це депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко сказав у коментарі журналістам.

"Мені здається, що Зеленському треба припинити принижувати себе і країну цими спробами зустрітись із Путіним будь-де, будь-як. Бо Путін просто знущається над ним, а це означає, що знущається і над нами", – наголосив депутат.

"Вчора Путін фактично висунув нову вимогу – закон про особливий статус Донбасу, погоджуйте його з ЛНР, ДНР, продовжуйте його термін, а без цього – немає сенсу зустрічі", – додав депутат.

Політик нагадав, що спочатку говорили, що зустріч у Нормандському форматі буде у вересні, потім у жовтні, потім в листопаді. "Я почув вчора Путіна і зрозумів, що вона буде дуже не скоро", – зауважив він.

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"Це – реально велика проблема. При цьому все нові і нові вимоги Путіна: спочатку "формула Штайнмаєра", а насправді "формула Путіна"; потім розведення – Україна розводить війська. Це Путін просто так "розводить" Україну. Сьогодні ще нова вимога", – підкреслив Гончаренко.

Депутат також зазначив, що президенту Зеленському треба змінювати свою позицію в цій історії і починати вибудовувати іншу стратегію. "Потрібно починати вибудовувати військовий альянс зі Сполученими Штатами Америки. Це є абсолютно можливим. Я зробив на нього звернення, яке підписали багато депутатів, що нам потрібно вимагати статусу основного союзника поза НАТО", – наголосив політик.

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За його словами, такий статус мають 18 країн, остання країна, яка його отримала в цьому році – Бразилія. "І Україна могла би бути однією з таких країн. Треба над цим працювати", – вважає Гончаренко.

Водночас він констатував, що поки що жодного руху в цьому напрямку українська дипломатія не робить. "І це помилка", – зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159983
 
   
 Топ коментарі
 
да эти 73% так устали от войны что сами готовы ползать на четвереньках, а клоун лишь исполняет их желания и делает все за них...
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А що тут дивуватися, якщо ця поза для Моніки Зелінскі є робочою 😕
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Гончаренко это кто? Недобитый рыг из Одессы?
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О как, а при Порошенко Гончаренко мог удостоится здесь максимум на "рьіжая крьіса".
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а еще нужно объявить себя 51 штатом США, да, Півень Адещіни?
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А що тут дивуватися, якщо ця поза для Моніки Зелінскі є робочою 😕
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может Зелю того ...забетонировать как фараона?? не серьезно уже нет сил терпеть ШМАРКЛЮ КРИВОЖОПИНСКУЮ дефективную
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Я, конечно, лайкнул, потому шо думаю так же... но, на всякий случай публично заявляю, шо если это призыв и угроза, я - ни-ни, ни сном, ни духом...дай ему здоровья и удовольствий всяких... хотя... удовольствия могут закончиться триппером... ни-ни, не угроза...просто предположение...
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один неаглый мэр сказал что мальчик пришелв публичный дом все кругом весело и интересно -а что делать дальше мальчик не знает
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Навпаки,ЗЕ повинен плазувати та принижуватися до такої міри перед ****** поки 73% його виборців почнуть виходити на вулиці і кричати "ганьба" і "малороса-на гіляку"! Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5745
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да эти 73% так устали от войны что сами готовы ползать на четвереньках, а клоун лишь исполняет их желания и делает все за них...
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Одни 8% не устали от войны и готовы вести кровопролитные клавиатурные бои на диванном фронте до последнего забаненого тролля.
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Кац всегда предлагал сдаться. Главное шобы гешефт был...
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ТОО кто тебя родил - тот и г-дон☝️☝️☝️
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Гончаренко политик? Та вы шо, цэ готовый анекдот.
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То-ли дело Зе-анекдот в роли политика...😁
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Клоун холуй *****, его задача прямая, как я погляжу, унижать Украину и идти на всевозможные уступки и поэтому этот спич собственно не произведет нужного действия на него. Была б воля нашего "гаранта" он давно лапки кверху поднял, но боится резонанса и делает это постепенно, но в ускоренном режиме
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Гончаренко это кто? Недобитый рыг из Одессы?
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недобитий риг з Одеси це ківалов-підрахуй.Не путай.
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Гончаренко что то в последнее время раскудахтался, он случайно в президенты не метит. Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8462
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нет, это мерзкие кремлевские тролли тут раскудахтались, Цензор просто стал платформой для всякой мацковской мрази . Постоянно банят патриотов, зато мордорская грязь тут цветет полным ходом. А еще цензоры себя патриотами считают)) Обсуждают Гончаренко, а сами все похожи на говномерзскую тварь сивохо. Сепарам не нравится, когда их бубочке говорят- что он кремлевский холуй! У бубочки нервный срыв случается, правду в лицо бубочка не любит, будет мстить
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Леха, Леха...тут большая политика, а не статус Украины...хотели бы, давно и в Нато приняли или тем более статус союзника надали...Шуфличу целлюлитному и Ко, кто по Раде с надутыми гандонами хороводы водил "Нато -нет", морду начисти и шнобель сломай вначале... Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1028...эта свинья без камер трусливая, не бойся..
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нет аргументов - коррупция, кумовство, нытьё...
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Легко сказать, выстраивать альянс с США, если ты пешка в игре, ещё и коррумпированная.
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Ну так нехрен из себя пешку делать. А с коррупцией везде неплохо дело обстоит. У нас это просто усугубляется близостью к средоточию коррупции на запоребричье.
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Вата зовсім "не палиться". Її не напрягають вимоги пуйла до Зеленського, як до свого підлеглого, васала, розвести війська по всій лінії зіткнення, надати сепарам особливий статус, вони об Гончаренка язики чешуть
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А что мешало пахану этого рыга сделать альянс с США?
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Гончаренко - політична повія. У складі ПР пан Олексій був за рух до Раші, а тепер поміняв вектори на 180 градусів.
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Зеле это до лампочки. У него идея-фикс с путлером поручкаться,чтобы было что рассказать внукам. Такая местечковая психология балаганного шута.
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З США можна щось вистраівать тільки тоді, коли почнеться реальна боротьба з корупцією в Україні та зміниться президент США, бо цей агент і засланний козачок трамп все робить по команді з кремля.
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Гончаренко абсолютно правий по всіх пунктах.
Зеля принижує нашу країну.
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А как Петя прыгал по норманским форматам, подписывал унизительный Минск и кричал что альтернативы Минску и норманскому формату нет то он не унижал страну?
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Нє. Бо він ПРОТИСТОЯВ фуйлу.
А Зеля цілує в п'ятки.
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Больше чем Петя, никто не унижал Украину своим наглым воровством и враньем.
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зелені крадуть не менше.
сусідка, затята зеленобобіха поскаржилась, що їй пенсію затримали
вперше за 5 років.
дєнєг нєт - ви там дєржітєсь.
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источник: ОБС (одна баба сказала) Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8839
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будет источник: ДБС (две бабы сказали) Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 491
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та вже не дві.
зельку клянуть, ой , клянуть... за обман.
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Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9913

НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ ВОРОГА,ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗРАДНИКІВ.
ПРОКЛЯТИХ, ПРОДАЖНИХ ЗЕ БІЛІВ -КАПІТУЛЯНТІВ .
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То что наговорил Беня про Америку и НАТО , то военный альянс пока не получится, пока Зе не избавится от Бени или Мы не избавимся от их ОБОИХ !!! Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2794
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Лёша, Зеля не унижается перед Ху*лом- он на него работает. У него роль такая. Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 74
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Гончаренко не дает покоя слава Ляшка. Что бы его догнать, нужно кроме языка, другое место тренировать.
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Тебе, тварь, не дает покоя слава сливного бачка скабеевой, все говном страну поливаешь и подлизываешь *****. Не захлебнись, ущербный! С тобой- кремлевским троллем давно всем все ясно! Не старайся тут, болезный!
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И это говорит тот питорок, который в Одессе устраивал демонстрации с лозунгами НАТО-НЕТ! Верим ему, он врать не будет.
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Молодець Гончаренко. Респект ! 👏👏👏

- А Моніку терміново послати на Окружну на курси підвищення кваліфікації
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Так именно для того и наняли шута руководить нескоренной страной, чтобы Украина была униженной
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Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? (с)
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Народжений стояти на колінах,жити по другому не може.
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Гончаренко обращается к зеленскому, будто он настоящий президент, а не играющий роль президента ПРЕДАТЕЛЬ страны, посаженный на пост мастером марионеток через свой телеканал.
Если и далее ЕС будет продолжать причитать словами, а не действовать реальными делами, то вскоре Украина окажется союзной республикой со столицей в Москве.
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воно грає, як уміє...наш піаніст грає, як уміє та чим уміє...


Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8985





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Это как косого просить смотреть прямо в глаза . Зеленский должен прекратить унижаться перед Путиным, ожидая встречи. Нужно начинать выстраивать военный альянс со США, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6581
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Пускай Гончаренко и Порошенко расскажут почему они лоббируют интересы Сороса? Какие инт5ересы и цели Сороса в Украине ? Что хорошего и плохого Сорос уже сделал в Украине?
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А было время этот петушок кукарекал Украина без НАТО.Хорошое лицо себе песики взяли.Повия политическая глашатай,что может быть прекрасней)))
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Порошенко и Луценко ужетакой мост настроили, что теперь еще долго его перестраивать прийдется!!!
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Как выстраивать военный альянс, если мы не нужны, Трамп намекнул же сами договаривайтесь
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Ну скажи как мужчина, а то ему кажется. Лично как мне, так Украина не может быть унижена, так что песику долго ждать нужно, чтобы оправдались его мечты .
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О! Я тоже так могу.
- Нужно быть богатым.
- Нужно быть здоровым.
- Нужно быть умным.
- Нужно быть красивым.

- Нужно быть сильным.
Теперь и я тоже могу стать государственным деятелем?
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я тоже могу стать государственным деятелем?/ В Израиле -конечно сможешь. Премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета.На их фоне дезертир из Украины-вишенка на торте.
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Ты главное к детям не подходи, и к женщинам.
А все остальное мы с тобой уже обговорили и высянили.
Свободен.
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Заморозить конфликт. И реально перестать унижаться. Этот зеленый бубочка не имеет права вешать на шею 40 млн нормальных украинцев КУЧКУ УБИЙЦ И СЕПАРОВ ИЗ ЛУГАНДОНА
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каков стратег вылез. наполеон. македонский.
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читаючи розслідування по Трампу, починаєш розуміти, що вся українська влада тільки й робить, що вислужується перед ким то. по черзі, то перед одним, сьогодні перед іншим.

а ми де, кого ми обираємо?
виходить, ці слуги, вони зовсім і не наші слуги
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И вот как-то гончаренко забыл добавить, что этот особый статус лднр уже был дан порошенкой, а теперь хйло хочет его продлить.
То есть, снова хотят прилепить Зеленскому все косяки, которые допустил порошенко.
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Гончаренко как-то забыл, что война у нас уже пять лет, у власти стоял самый патриотичный и умный президент всех времен и народов (по мнению порохоботов), - так что же мешало этому умнейшему сделать именно так, как предлагает гончаренко?
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