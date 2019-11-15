 Трамп - Зеленському: у мене багато друзів в Україні, які були впевнені у вашій перемозі

Такі слова є в першій телефонній розмові Зеленського і Трампа, опублікованій сьогодні Білим Домом, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене багато друзів в Україні, які знають і люблять вас. У мене багато друзів з України, які, прямо скажемо, були впевнені у вашій перемозі. Дивовижно, чого вам вдалося досягти", - сказав Трамп Зеленському.
15 листопада Білий Дім опублікував текст першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Розмова відбулася 21 квітня, після перемоги Зеленського на виборах президента.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Порохоскот, сосать.
Кассовый аппарат есть?
И главное. Я всего лишь принесла новость с сайта. Не более того. Я действительно в курсе НЕ была о данном сайте. Но, как говорится, дыма без огня не бывает...
На мой взгляд, всё, что происходит в стране, хреново. Всё хреново. Те, кто у власти, как-будто специально усугубляют и без того усугубленное кое-кем раньше.
- Где хошь говорит, найду и горло перережу...(с)
Неужели никого?!
А если красть меньше, чем те, кто "краев не видел", то все ок?
"Мы в постоянном общении, мы считаем, что это общая победа [результаты президентских выборов в Украине]. У нас нет партнерства по поводу выбора [новоизбранного президента Украины Владимира] Зеленского, есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского. Мы за [экс-кандидата в президенты Украины Тимошенко] Юлю болели. Мы болели против [действующего президента Украины] Пети".
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-my-s-avakovym-fan-klub-zelenskogo-932966.html