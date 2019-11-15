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 За кордоном
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Все про:Зеленський (3561) США (5816) Трамп (2240)

 Трамп - Зеленському: у мене багато друзів в Україні, які були впевнені у вашій перемозі

Президент США Дональд Трамп у день виборів в Україні розповів їх переможцю Володимиру Зеленському про своїх друзів, які вірили в його перемогу.

Такі слова є в першій телефонній розмові Зеленського і Трампа, опублікованій сьогодні Білим Домом, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене багато друзів в Україні, які знають і люблять вас. У мене багато друзів з України, які, прямо скажемо, були впевнені у вашій перемозі. Дивовижно, чого вам вдалося досягти", - сказав Трамп Зеленському.

15 листопада Білий Дім опублікував текст першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Розмова відбулася 21 квітня, після перемоги Зеленського на виборах президента.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159982
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп так же сказала(c) , шо хуйло - его друг. Так шо можешь даже с колен не вставать, подстилка кадыровская.
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Вам не сюда. Вам на северо-восток. Хуйлоносной русни тут и без вас хватает.
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Даешь синхронный импичмент обоим !
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Трамп так же сказала, что уверен, что Зе будет фантастическим президентом!
Порохоскот, сосать.
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Трамп так же сказала(c) , шо ***** - его друг. Так шо можешь даже с колен не вставать, подстилка кадыровская.
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лахта не может ни одного коммента написать без упоминания о сосании, лизании и жопах
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это, явно, твое любимое занятие.
Кассовый аппарат есть?
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Хомяку Ыну он тоже лапу жал и называл хорошим парнем. И что?
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Два клоуна - живое доказательство силы манипулятивных медиатехнологий 21 века.
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как бы да - но там есть относительно сытое среднее общество..., относительно независимые СМИ , прокуроры - и судьи....., так что, Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе - Цензор.НЕТ 2528 как бы как не хорошо быть таким Презом - можно 5-ть лет и "клоунов", США вытерпят, а вот Украина ....???
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страна.тіпа ua.- це така ж сама клоака,як і пєрвий канал, расія 24 і т. д. якщо ви не в курсі...А якщо в курсі- то ви просто куріца (кацапська)...Нє,ну за куріцу заздалегідь вибачаюсь,а раптом я помилився...
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А с какого перепугу вдруг я кацапка?)) А...да-да-да... Язык, Вера, армия? На русском языке пишу. И что?
И главное. Я всего лишь принесла новость с сайта. Не более того. Я действительно в курсе НЕ была о данном сайте. Но, как говорится, дыма без огня не бывает...

На мой взгляд, всё, что происходит в стране, хреново. Всё хреново. Те, кто у власти, как-будто специально усугубляют и без того усугубленное кое-кем раньше.
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Так я ж,власне,заздалегідь вибачився.Ну якщо вас це,власне,задоволить,то я ще раз перед вами вибачаюсь А ті,що при владі,дійсно гниди... ну якось так...
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Ждем безвиз с США, как это сделали поляки.
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Вам не сюда. Вам на северо-восток. *********** русни тут и без вас хватает.
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У зебилов вранье в крови, как и у их мышебратух.
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Какой безвиз с США ? Трамп ужесточает получение виз H1B для профессионалов, например айтишников.
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"У меня много друзей" переводится примерно, как в том фильме:
- Где хошь говорит, найду и горло перережу...(с)
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"Удивительно, чего вам удалось добиться." - не а ...- это всего то ЗОМБОЯЩИК + сериал "сЛуга бЭни" Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе - Цензор.НЕТ 4466 и аЙкЮ - вернее его отсутствие, зЭбило вЫборца Трамп - Зеленскому: у меня много друзей в Украине, которые были уверены в вашей победе - Цензор.НЕТ 4466
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Трамп - капитан очевидность. Только тупой порохобот мог не верить 21 апреля, что победит Зеленский.
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Как тупой зелебот верит в то, что клоун продержится весь свой срок.
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Та мне пох на Зе. Не продержится - сам виноват. Понабирал шизиков типа Потураева. Главное порохоботов отогнали от корыта навсегда.
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Меня всегда забавляло это передергивание. Слово "бот" пришло из IT, так назывались программы для автоматизации работы со страницами сайтов, потом кто-то безграмотный стал называть так оппонентов, и пошло-поехало. Даже в том смысле, в котором сейчас используется это слово, а именно - сторонники кого-то из кандидатов, вряд ли уместно говорить об "отгоне от корыта" рядовых избирателей.
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Я называю порохоботами тех, кто пишет свои комменты за деньги, украденные прошлой властью из бюджета (главным образом у нашей армии). То, что комменты пишутся за деньги легко понять. Партия Порошенко на прошлых выборах заняла позорное 4 место. Но почему то Порошенко на Цензоре прославляют полчища ботов. Такой поддержки не имеют ни СН, ни Оппоплатформа, ни БЮТ, которые набрали голосов намного больше.
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Слушай, когда за Пороха в первом туре проголосовало более 50% избирателей (кстати, за Зеленского - только 30%), я за него не голосовал. А вот в ситуации выбора между тем, у кого были реальные достижения в борьбе с мордором и тем, кто все это время веселил олигархов (включая российских) на корпоративах, я выбрал первого. И кто я теперь по твоему определению - порохобот ? Это именно 73%, насмотревшись мультиков про украинского бэтмена Голобородько, сумели загнать страну в еще более глубокую ж., чем она была в 2014-м. На Титанике большинство тоже верило в то, что все идет по плану.
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Я не собираюсь спорить и что-то доказывать. Уверен, что есть те, кто пишут комменты в поддержку Порошенко от чистого сердца. Но не может быть так, чтобы чел набрал несчастные 7%, а за него топило 50-60% местных комментаторов.
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Может быть это потому, что здесь тусуются в основном те, кто в своем время поддерживал Майдан ? Во втором туре я бы проголосовал практически за любого вменяемого кандидата если бы пришлось выбирать между ним и зеленским. Не голосовал бы только за шариев и медведчуков-рабиновичей. Так получилось, что этим вторым кандидатом во втором туре стал Порошенко. И я до сих пор уверен, что выбор зеленского - роковая ошибка большинства украинцев.
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Цензор - самая удобная и популярная площадка для комментариев. Тут всякие тусуются.
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и кто теперь у корыта?
Неужели никого?!
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Наверное кто-то есть. Но папередники вообще краев не видели.
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Кто-то?! Да у этого бородатого еврея есть имя!
А если красть меньше, чем те, кто "краев не видел", то все ок?
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И да, Порох хотя бы поднял армию, оформил безвиз, получил Томос, накопил ЗВР и увеличил средний доход украинца. А вот что сделает Коломойский - увидим через 5 лет, вот тогда и сравним, у кого корыто больше получилось.
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Трамп - капитан импичмент. Зе может позвонить в Белый Дом и поздравить Трампа с этим выдающимся событием.
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Так они и называли друг друга по фамилиям - Зельцерман и Трмповский.... Трамп - Зеленському: у мене багато друзів в Україні, які були впевнені у вашій перемозі - Цензор.НЕТ 9652
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лять, трампушка хочет по башке за вмешательство в выборы Украины?))) клоуны-кретины...
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Очень своевременная и актуальная новость, прям в резонанс с темой статьи.
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о как, о том, что Порошенко не переизберется в любом случае, я слышал только в исполнении Бенициона Кала, но вот незадача, канцлерский суд штата Делавэр обвиняет Бенициона в отмывании ворованных денег на территории США, а Высокий суд Лондона его вообще в мошенники определил, а кто все остальные "многие дружбаны в Украине" Трампа - этим и займется американское правосудие в ближайшее время после выводов комиссии Конгресса
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Два валета и вот это... Ну почему же это я не могу заставить себя верить ********,рыжочучелам,соССиалистам,комМУнистам и всяким другим клоунам? Загадка...
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Зеленский трус. И полное ничтожество.
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А як попросиш його назвати тих "друзів з України" то він назве Меркель,Маше Даян і Джека Лондона...
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Ага ! Він теж з того фан-клубу ? Тоді зрозуміла поведінка послиці.
"Мы в постоянном общении, мы считаем, что это общая победа [результаты президентских выборов в Украине]. У нас нет партнерства по поводу выбора [новоизбранного президента Украины Владимира] Зеленского, есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского. Мы за [экс-кандидата в президенты Украины Тимошенко] Юлю болели. Мы болели против [действующего президента Украины] Пети".
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-my-s-avakovym-fan-klub-zelenskogo-932966.html
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