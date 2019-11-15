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 Політика України, За кордоном
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Все про:Іспанія (256) відмивання грошей (70) Фірташ (201)

 Справу Фірташа в Іспанії суд закрив через відсутність доказів

Після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони ухвалив рішення щодо припинення кримінальної справи про відмивання грошей стосовно 17 осіб, зокрема українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Зміст матеріалів розслідування до цього часу ґрунтується виключно на підозрах і не містить вагомих доказів, що вказують на наявність ознак злочину, скоєного будь-ким з обвинувачених", – заявив суддя Санчес у коментарі El Espanol.

Видання повідомляє, що адвокати Дмитра Фірташа вимагали закрити справу проти нього в Іспанії, посилаючись на обґрунтування відмови в екстрадиції, що міститься в рішеннях австрійських судів.

El Espanol нагадує, що Антикорупційна прокуратура Іспанії у листопаді 2016 року зажадала винесення постанови про арешт і видачу Дмитра Фірташа, який живе у Відні. Запит іспанських прокурорів був відхилений у серпні 2017 року австрійський судом.

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Газета повідомляє: в цьому обґрунтуванні вказується, що запит на арешт і екстрадицію, надісланий прокуратурою Іспанії, лише повторював звинувачення ФБР проти бізнесмена "без надання мінімальних доказів його участі у контролі, керуванні або нагляді" за структурою, нібито створеною в Іспанії для відмивання коштів організованої злочинності.

"Захист наголошував, що Австрія відмовила у видачі бізнесмена в Іспанію на тій підставі, що запит ґрунтувався на "абстрактних твердженнях" і не містив жодних подробиць", – повідомляє El Espanol.

"Як підсумували австрійські суди – іспанська влада неспроможна надати структуровані, точні і чіткі описи злочинних дій, приписуваних Фірташу, включаючи інформацію про час скоєння інкримінованих йому злочинів і про їхні обставин", – йдеться у доводах захисту Дмитра Фірташа, які були розглянуті Слідчим судом Барселони.

Також читайте: Демократи в Конгресі США з'ясовують, чи фінансував Фірташ виборчу кампанію Трампа

Нагадаємо, глава ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом США, виданим у 2013 році. За попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили у бажанні за допомогою підкупу вплинути на владу в Індії для отримання дозволу на видобуток титанової сировини для подальшого продажу компанії Boeing. Дмитро Фірташ відкидає всі звинувачення і називає їх політично мотивованими. У 2015 році Земельний суд Відня ухвалив рішення на користь Дмитра Фірташа, визнавши запит на його екстрадицію в США політично мотивованим. У 2017 році апеляційна інстанція – Вищий земельний суд Відня – ухвалив рішення про допустимість екстрадиції бізнесмена в США, а Верховний суд Австрії у червні 2019 року залишив це рішення у силі.

Зараз екстрадиції бізнесмена в США призупинена через запит захисту Дмитра Фірташа про повторний розгляд справи у зв'язку з новими обставинами у справі. Прессекретар окружного суду у кримінальних справах Відня Христина Зальцборн у зв'язку із цим повідомила, що захист супроводив запит "дуже великими матеріалами".

Раніше американський журналіст Джон Соломон повідомив у виданні The Hill, що у 2017 році спеціальна прокуратура при Міністерстві юстиції США обіцяла Дмитру Фірташу закрити його американську справу, якщо він погодиться дати свідчення на Дональда Трампа і співпрацюватиме з офісом спецпрокурора Мюллера у рамках розслідування про втручання у виборчий процес у США і можливу змову членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із представниками російської влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159980
 
 
 Топ коментарі
 
Ледовый лоцман‏ @MarchDok 6 ч.6 часов назад

Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств - Цензор.НЕТ 2205

Итак, международной следственной группой доказано: в управлении "ДНР" участвовали Минобороны РФ и ФСБ - Шойгу и Бортников
Вопрос: а СБУ и судебные органы Украины собираются использовать опубликованные записи и заводить дела? Или у них в приоритете работа по заявлениям Портнова?
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Для начала пусть "Украина" Коломойского Штатам выдаст, ага. Он там в отмываниии денюх обвиняется штатом Делавер, еслиянеошибаюс. Беню после недавнего нашумевшего интервью очИнь даже надо выдать.
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А зачем? Це ж опасно для здоровя.... А зарплати малі. Да малі. Потрібно підвищувати!
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Ледовый лоцман‏ @MarchDok 6 ч.6 часов назад

Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств - Цензор.НЕТ 2205

Итак, международной следственной группой доказано: в управлении "ДНР" участвовали Минобороны РФ и ФСБ - Шойгу и Бортников
Вопрос: а СБУ и судебные органы Украины собираются использовать опубликованные записи и заводить дела? Или у них в приоритете работа по заявлениям Портнова?
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А зачем? Це ж опасно для здоровя.... А зарплати малі. Да малі. Потрібно підвищувати!
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Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
.....

Kirill Bondarenko
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как обычно. нет, нет это не лозунг - бабло победит. оно уже давно победило, это лозунг - хромой хромого из далека видит. а хромых у нас через одного и чего мы ожидаем? хромое государство, к тому же как правило и слепое. инвалиды.
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Не слепой, ты что не понял? Вередикт вынес суд Ипании.
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я, не слепой и не глухой, я хромой и поэтому говорю тебе и всем остальным таким же... - материалы дела состоят не только с преступления совершенного там т.к. такая персона как фирташ это аферист международного масштаба и на все запросы той стороны мы давали информацию, ну не мы с тобой, а наши спец. органы которые под колпаком у Мюллера, то есть у фирташа. запутать их и отмазать его с такими деньгами как у него дело сложное, но возможное. гиспанцы детвора в сравнении с столетним опытом пудрить мозги и потирать шаловитые ручонки советских и пост советских крючкотворов набивающих свое брюхо используя наше государство. суки сидят на хлебных должностях и доят неудачливых сограждан.
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Ну вот и всё.... Дорога на окончательно США открыта!
Пожелаем Димону счастливого пути!
Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств - Цензор.НЕТ 1238
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А никто ни в чем не виноват... 12-15 миллиардов баксов, каждый год тают просто так... как снег. и войны для тех кто рулит Украиной, НЕТ!!!!!!!
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А чого це Україна не вимагає видачі Фірташа? Українського громадянина Австрія мала б видати майже беззаперечно....
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Чи цього давнього агента ***** покривають ще давніші? Бо не вимагали видачі ні Янукович, ні Порошенко...і Зелень не вимагає.
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Ну сто пудов Зекоманда "поспособствовала".
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конечЬно , вся Испания голосовала за Зеленского .
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Допустим що Австрія погодилась би екстрадувати Фірташа в Іспанію...Іспанці не австріяки,вони більш продажні і з ними легше доиовитись,але куди Фірташ втікне звідти?..Україна його видасть штатам тут же,Зєля буде тільки радий лишній раз лизнути Трампа...Хіба в Росію,але з нею війна ,а Фіртаж власник стратегічних підприємств тут...От якось той Фірташ виявився нікому не потрібен і навіть для всіх токсичним...
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Для начала пусть "Украина" Коломойского Штатам выдаст, ага. Он там в отмываниии денюх обвиняется штатом Делавер, еслиянеошибаюс. Беню после недавнего нашумевшего интервью очИнь даже надо выдать.
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как уже этот ФИРТАШ ЗАДРАЛ..... 5 ЛЕТ ВЕЗДЕ ФИРТАШ....ФИРТАШ...ФИРТАШ...СУД...ШВЕЙЦАРИЯ....ААААА..... как ****** уже....та сделайте с ним уже что, или прибейте или посадите или отпустите наконец....(( Справу Фірташа в Іспанії суд закрив через відсутність доказів - Цензор.НЕТ 3336
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