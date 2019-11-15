 Саміт в нормандському форматі планують провести в Парижі 9 грудня, - Bloomberg

Про це повідомляє агентсво Bloomberg із посиланням на канцелярію президента Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У жовтні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розраховує на проведення найближчим часом саміту в нормандському форматі, і висловив сподівання на досягнення на ньому відчутних результатів.

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