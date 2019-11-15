 Чоловіка депутатки від СН Скороход Алякіна Шевченківський райсуд відправив під нічний домашній арешт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Суд прийняв рішення обрати йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, тобто з 21:00 до 07:00.

Згідно з покладеними на нього обов'язками, Алякін має з'являтися на перший виклик слідчого або прокурора. Оскільки столична прокуратура клопотала про екстрадиційний арешт (утримання під вартою), - вона оскаржуватиме вищевказане рішення суду.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

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