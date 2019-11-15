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 Політика України
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Все про:арешт (1030) Алякін Олексій (4) Слуга народу (485) Скороход Анна (13)

 Чоловіка депутатки від СН Скороход Алякіна Шевченківський райсуд відправив під нічний домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва застосував домашній арешт у нічний час як запобіжний захід до чоловіка народної депутатки від "Слуги народу" Анни Скороход Олексія Алякіна, який перебуває в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Суд прийняв рішення обрати йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, тобто з 21:00 до 07:00.

Згідно з покладеними на нього обов'язками, Алякін має з'являтися на перший виклик слідчого або прокурора. Оскільки столична прокуратура клопотала про екстрадиційний арешт (утримання під вартою), - вона  оскаржуватиме вищевказане рішення суду.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159974
 
 
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отправил под ночной домашний арест

... -- девок c Окружной -- ему впридачу, на всю ночь...*)
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одна есть - иногда рыдает зале - поправки не прошли..., иногда на трибуне )))
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Яременко не раз пропонував клоунам сексуальну допомогу. І ті не відмовлялися.
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
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Ну да, киборгу, генералу - заставу на десятки миллионов, а тут так, ночью дома будешь спать, под пнисиотром женки нардепа.
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а Вискарь, Сыр с плесенью, и Сигару не прописали
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