 Падіння виробництва у світі призвело до зниження цін на деякі види металопродукції більш ніж на 30-40%, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це йдеться в статті "Українська металургія увійшла в смугу кризи" на порталі Мінпром.

Автор статті зазначає, що про зниження виробничої активності в країнах Європейського Союзу свідчить падіння споживання сталі. За даними Eurofer, після зниження споживання на рівні 1,6% за підсумками І кварталу в другому спад прискорився до 7,7%. За прогнозами Eurofer, спад продовжиться до кінця року, без відновлення до ІІ кварталу 2020 року. "Нинішній спад виробничого сектора в ЄС навряд чи скоро досягне дна", - заявив гендиректор асоціації Аксель Еггерт.

"У свою чергу зниження споживання сталі спричинило за собою спад цін на металургійну продукцію. Зокрема, з квітня по жовтень холоднокатані і гарячокатані рулони подешевшали на 23-27%, сляби - на 21%, товстий лист - на 11%. В цілому за останні півтора року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30-40%", - говориться в матеріалі.

Такий стан справ відбився у фінансовій звітності металургійних компаній на всіх континентах, зокрема в Україні. Провідні світові металургійні комбінати фіксують падіння, у зв'язку з чим вони ж почали знижувати обсяги виробництва і скорочувати співробітників, а деякі, як південноафриканська компанія Robor, оголошують про банкрутство.

Читайте також: "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство. ВIДЕО