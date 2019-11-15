 Падіння виробництва у світі призвело до зниження цін на деякі види металопродукції більш ніж на 30-40%, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це йдеться в статті "Українська металургія увійшла в смугу кризи" на порталі Мінпром.
Автор статті зазначає, що про зниження виробничої активності в країнах Європейського Союзу свідчить падіння споживання сталі. За даними Eurofer, після зниження споживання на рівні 1,6% за підсумками І кварталу в другому спад прискорився до 7,7%. За прогнозами Eurofer, спад продовжиться до кінця року, без відновлення до ІІ кварталу 2020 року. "Нинішній спад виробничого сектора в ЄС навряд чи скоро досягне дна", - заявив гендиректор асоціації Аксель Еггерт.
"У свою чергу зниження споживання сталі спричинило за собою спад цін на металургійну продукцію. Зокрема, з квітня по жовтень холоднокатані і гарячокатані рулони подешевшали на 23-27%, сляби - на 21%, товстий лист - на 11%. В цілому за останні півтора року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30-40%", - говориться в матеріалі.
Такий стан справ відбився у фінансовій звітності металургійних компаній на всіх континентах, зокрема в Україні. Провідні світові металургійні комбінати фіксують падіння, у зв'язку з чим вони ж почали знижувати обсяги виробництва і скорочувати співробітників, а деякі, як південноафриканська компанія Robor, оголошують про банкрутство.
но ренату больше
20 штук за тонну
зачем ты мне про неё написал ?
это про жадность
про высоту есть ?
про температуру есть ?
Рабы хотят поднятия тарифов на 2.2%, а паны дают токо 2.1% -- обои несогласны! ... -- по радио такая чепушня местами крутится -- всю ночь вчера балдел -- ...вроде, как там в студиях драчка идёт -- с наложением записи на запись, с реальными матюками сверху...
Классная смена была -- весело!
...сегодня б ещё так же... *)
"Вата Шоу" з Андрієм Карповим та священником Олександром Дедюхіним у суботу о 23:00 на "Прямому".
Падение производства в мире - это явная примета сговора в целях Ахмета !!!
Только тупые этого не могут осознать !!!
чето где то слышали
шо им выгодно то и по надергали с капитализма, коммунизма
вертят "капиталом", шо цыган солнцем
Падение производства в мире(пропущена запятая) привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%.
Т.е. падение производства в машиностроении привело к падению потребления металла и как следствие снижению цены на него.
первое - недопустима в публикациях
второе, в силу приведенных цифр, сомнительна - она не прошла бы незамеченной мировыми СМИ, т.е. налицо подтасовка фактов.