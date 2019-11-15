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 Економіка
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Все про:металургія (149) промисловість (54)

 Падіння виробництва у світі призвело до зниження цін на деякі види металопродукції більш ніж на 30-40%, - ЗМІ

У зв'язку з падінням виробництва у світі за останні півтора року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30-40%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це йдеться в статті "Українська металургія увійшла в смугу кризи" на порталі Мінпром.

Автор статті зазначає, що про зниження виробничої активності в країнах Європейського Союзу свідчить падіння споживання сталі. За даними Eurofer, після зниження споживання на рівні 1,6% за підсумками І кварталу в другому спад прискорився до 7,7%. За прогнозами Eurofer, спад продовжиться до кінця року, без відновлення до ІІ кварталу 2020 року. "Нинішній спад виробничого сектора в ЄС навряд чи скоро досягне дна", - заявив гендиректор асоціації Аксель Еггерт.

"У свою чергу зниження споживання сталі спричинило за собою спад цін на металургійну продукцію. Зокрема, з квітня по жовтень холоднокатані і гарячокатані рулони подешевшали на 23-27%, сляби - на 21%, товстий лист - на 11%. В цілому за останні півтора року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30-40%", - говориться в матеріалі.

Такий стан справ відбився у фінансовій звітності металургійних компаній на всіх континентах, зокрема в Україні. Провідні світові металургійні комбінати фіксують падіння, у зв'язку з чим вони ж почали знижувати обсяги виробництва і скорочувати співробітників, а деякі, як південноафриканська компанія Robor, оголошують про банкрутство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159969
 
   
 Топ коментарі
 
Вишь как крутанули, падение производства привело к сниженю цен, а не снижение цен к падению производства. Маркс крутится в могиле. пристраиваясь послушать украинских економистов.
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раша тупей без сбоев транслируется ?
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это не про курятину
это про жадность
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Так кому преференціїї Бєні чи Рєнату?
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я чё-то пока не ощутил.

20 штук за тонну
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на параллельной ветке, фокс-шестерка косюка, задвигала, шо у нас курятина дороже чем в Польше, патамушта - при кризисе на внешних рынках недополученная прибыль дополучается на местных терпилах
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я не ем курятину из магазинов.

зачем ты мне про неё написал ?
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а про прочность есть ?

про высоту есть ?

про температуру есть ?
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А у нас забастовка Баварского Теле-радиовещания!
Рабы хотят поднятия тарифов на 2.2%, а паны дают токо 2.1% -- обои несогласны! ... -- по радио такая чепушня местами крутится -- всю ночь вчера балдел -- ...вроде, как там в студиях драчка идёт -- с наложением записи на запись, с реальными матюками сверху...
Классная смена была -- весело!
...сегодня б ещё так же... *)
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раша тупей без сбоев транслируется ?
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нічого, скоро у вас буде тільки арабське тєлєрадіовєщаніє
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...как токо долляр станет туалетной бумажкой -- так всё и будет, как ты скажешь...*)
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швидше євро стане туалетним папірцем, ніж долар....
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Ну, так сам выходи в доллярово-евриковую зону... -- целей будешь! *)
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моїм доларам і євро і у Львові нічого не загрожує Падение производства в мире привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 2899
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...ото ж... -- доки у нас все не арабське -- молись на нас! -- *)
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Не пропустіть:


"Вата Шоу" з Андрієм Карповим та священником Олександром Дедюхіним у суботу о 23:00 на "Прямому".

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Мне показалось это далеко идущий посыл, который доносит мысль до плебеса, что недополученные в бюджет деньги от налогов с металлургии из за кризиса, а не из за "успехов" реформирования зелёной ко-манды.
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Готовят почву для продвижения какой-то рехформы в пользу Ахметки, типа он бедный сильно страдает и надо ему что-то удешевить, а уж чтобы повысить ренту на добычу руды - так вообще нельзя бо конец света будет.
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Так это однозначно !!!!

Падение производства в мире - это явная примета сговора в целях Ахмета !!!

Только тупые этого не могут осознать !!!
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Железный век заканчивается. Сейчас век электроники и искуственного разума.
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Так 8% поняли, что с 73% контингентом впереди светит только ж и начали создавать искусственный разум.
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Странный ты ВКЛ. В Украине поддерживаешь 8%, В Беларуси 0,8%. Вечно против народа идешь. Скорее уж вставляй ИР в голову вместо чугуния.
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Із задоволенням поїду на електронному тролейбусі. Питання лише куди?
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Вишь как крутанули, падение производства привело к сниженю цен, а не снижение цен к падению производства. Маркс крутится в могиле. пристраиваясь послушать украинских економистов.
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Все там вірно. Падіння виробництва - це про споживачів металопродукції, а не її виробників.
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Вывод о падении производства вообще сделан на основе падения потребления стали, но первый абзац действительно двусмысленный...
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так это камунокамса, дипломы в банях защищали

чето где то слышали
шо им выгодно то и по надергали с капитализма, коммунизма
вертят "капиталом", шо цыган солнцем
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Добрый вечер. Позвольте пояснить. Вся проблема в отсутствии знаков препинания в заголовке статьи.
Падение производства в мире(пропущена запятая) привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%.
Т.е. падение производства в машиностроении привело к падению потребления металла и как следствие снижению цены на него.
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Такая безалаберность :

первое - недопустима в публикациях
второе, в силу приведенных цифр, сомнительна - она не прошла бы незамеченной мировыми СМИ, т.е. налицо подтасовка фактов.
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Значить тепер треба плавити в три рази більше заліза, щоб компенсувати збиток внаслідок дешевшого продажу.
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Эффект "Домино". Выплавив и прокатав в 3 раза больше стали мы добьёмся падения цены ещё в три раза.
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Поэтому Коломойша и решил дружиться с паРашой. Там-то падения потребления стали не предвидится с их мостами, трубопроводами, космодромами и прочими "стройками века"
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та ну нах ...на металобазах це не те що не помітно але з урахуванням "укріплення" гривні метал у баксах подорожчав навіть у порівнянні з тією неадекватною ціною що була в Україні до зеленожопої банди ...
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Падение производства обычно приводит к увеличению цен. Автор, видимо хотел сказать, "увеличение производства".
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Автор имел ввиду: падение производства в котором используется сталь. То есть потребность в стали упала, а не производство стали упало.
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