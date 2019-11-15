 У місцевого самоврядування після ухвалення Держбюджету-2020 є два сценарії - дуже поганий і катастрофічний, - заступник мера Дніпра Міллер

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 49000, про це на пресконференції заявив заступник міського голови Дніпра з питань бюджету Володимир Міллер.

Ще після першого читання державного бюджету в парламенті, Міллер заявляв, що Дніпро може залишитися без грошей на інфраструктурні об'єкти, ремонти будинків, доріг, відновлення освітлення та будівництва тролейбусних маршрутів. Як уже розповідав 49000.com.ua, проблема закладена в недостатніх субвенціях на освіту і медицину. Якщо докладніше, то перед відходом уряд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана прийняв постанову про підвищення заробітних плат учителям в півтора рази. Під час формування бюджету на 2020 рік вже команда Олексія Гончарука постанову не скасувала, навіть не врахувала в бюджеті. Таким чином, тільки Дніпру на це доведеться витягати близько мільярда гривень із грошей, які йдуть на розвиток міста.

Інша проблема - переведення лікарень вторинної медицини на фінансування Національної служби здоров'я України. В уряді припускають, що це можна буде зробити за один квартал, тому гроші на зарплати та утримання заклали тільки на цей період. Та й то, за словами Міллера, вони покривають лише 60-65% необхідних витрат. Більш того, немає чітких правил і прописаної процедури переходу лікарень вторинної ланки на стандарти НСЗУ. При цьому, заступник мера каже, що з досвіду переведення первинної ланки одного кварталу недостатньо - потрібен, мінімум, рік. Таким чином, зарплати медикам місто муситиме платити зі своєї кишені. Це ще близько 800 мільйонів гривень.

Катастрофічний сценарій відбудеться в тому випадку, якщо постанову про підвищення зарплат не скасують. Тоді Дніпровська міськрада перетворюється в орган із забезпечення зарплат і соціальних виплат і розвитком міста займатися не зможе. Якщо ж цю постанову скасують, то бюджет розвитку скоротиться лише наполовину - за рахунок помилки в медичній реформі.

"Міністр освіти Анна Новосад говорила дуже правильні речі - про те, що постанову потрібно скасовувати, а субвенцію виплачувати, відштовхуючись від контингенту учнів. Тоді ті, у кого вистачить грошей, зможуть доплачувати вчителям до 30%. Ті, у кого ж коштів менше, зможуть цей відсоток регулювати в сторону зменшення. Але ми не розуміємо, хто в центральному уряді приймає остаточне рішення і чи почують міністра освіти", - резюмував Міллер.

Також чиновник згадав і менш глобальні, але все ж серйозні проблеми. Наприклад, збільшення реверсної дотації. Згідно з бюджетом-2020 у Дніпра заберуть близько 850 мільйонів гривень.

"Ми стали більше заробляти, тому центральна влада стала більше забирати. Причому, реверсна дотація списується з рахунків автоматично, щотижня. І неважливо, чи є у нас проблеми з виплат, необхідність ремонтів", - розповів Міллер.

Можна припустити, що причина такого ставлення центральної влади до міст криється в намірі послабити позиції місцевих політичних сил перед виборами. Це побічно підтвердив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму зверненні до "Слуг народу".

"Послухайте мене, будь ласка. Це важливо. Дивіться, ми з вами зараз повинні до кінця цього року розпланувати закінчення децентралізації. Невдячна, велика, титанічна робота. Це означає, що приблизно, ну, понад 50 відсотків ось цих місцевих самоврядувань матимуть інакший вигляд. Межі поміняються, десь перевибори відбудуться, і так далі. У них буде там mess (безлад - прим. авт.). Ну, тобто, умовно кажучи, ми зараз можемо сказати, кому раніше треба проводити вибори, кому пізніше. Навіть з цієї організаційної точки зору правильно, щоб ви разом із обласними адміністраціями подивилися на карту, проконсультувалися з ними ж, і ви їм визначили, куди якій школі і якій лікарні потрібне фінансування, а не вони приймали рішення про лавочки", - сказав прем'єр.