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 Економіка
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Все про:держбюджет (276) місцеве самоврядування (52)

 У місцевого самоврядування після ухвалення Держбюджету-2020 є два сценарії - дуже поганий і катастрофічний, - заступник мера Дніпра Міллер

Причина такого ставлення центральної влади до міст криється в намірі послабити позиції місцевих політичних сил перед виборами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 49000, про це на пресконференції заявив заступник міського голови Дніпра з питань бюджету Володимир Міллер.

Ще після першого читання державного бюджету в парламенті, Міллер заявляв, що Дніпро може залишитися без грошей на інфраструктурні об'єкти, ремонти будинків, доріг, відновлення освітлення та будівництва тролейбусних маршрутів. Як уже розповідав 49000.com.ua, проблема закладена в недостатніх субвенціях на освіту і медицину. Якщо докладніше, то перед відходом уряд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана прийняв постанову про підвищення заробітних плат учителям в півтора рази. Під час формування бюджету на 2020 рік вже команда Олексія Гончарука постанову не скасувала, навіть не врахувала в бюджеті. Таким чином, тільки Дніпру на це доведеться витягати близько мільярда гривень із грошей, які йдуть на розвиток міста.

Інша проблема - переведення лікарень вторинної медицини на фінансування Національної служби здоров'я України. В уряді припускають, що це можна буде зробити за один квартал, тому гроші на зарплати та утримання заклали тільки на цей період. Та й то, за словами Міллера, вони покривають лише 60-65% необхідних витрат. Більш того, немає чітких правил і прописаної процедури переходу лікарень вторинної ланки на стандарти НСЗУ. При цьому, заступник мера каже, що з досвіду переведення первинної ланки одного кварталу недостатньо - потрібен, мінімум, рік. Таким чином, зарплати медикам місто муситиме платити зі своєї кишені. Це ще близько 800 мільйонів гривень.

Катастрофічний сценарій відбудеться в тому випадку, якщо постанову про підвищення зарплат не скасують. Тоді Дніпровська міськрада перетворюється в орган із забезпечення зарплат і соціальних виплат і розвитком міста займатися не зможе. Якщо ж цю постанову скасують, то бюджет розвитку скоротиться лише наполовину - за рахунок помилки в медичній реформі.

"Міністр освіти Анна Новосад говорила дуже правильні речі - про те, що постанову потрібно скасовувати, а субвенцію виплачувати, відштовхуючись від контингенту учнів. Тоді ті, у кого вистачить грошей, зможуть доплачувати вчителям до 30%. Ті, у кого ж коштів менше, зможуть цей відсоток регулювати в сторону зменшення. Але ми не розуміємо, хто в центральному уряді приймає остаточне рішення і чи почують міністра освіти", - резюмував Міллер.

Також чиновник згадав і менш глобальні, але все ж серйозні проблеми. Наприклад, збільшення реверсної дотації. Згідно з бюджетом-2020 у Дніпра заберуть близько 850 мільйонів гривень.

"Ми стали більше заробляти, тому центральна влада стала більше забирати. Причому, реверсна дотація списується з рахунків автоматично, щотижня. І неважливо, чи є у нас проблеми з виплат, необхідність ремонтів", - розповів Міллер.

Можна припустити, що причина такого ставлення центральної влади до міст криється в намірі послабити позиції місцевих політичних сил перед виборами. Це побічно підтвердив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму зверненні до "Слуг народу".

"Послухайте мене, будь ласка. Це важливо. Дивіться, ми з вами зараз повинні до кінця цього року розпланувати закінчення децентралізації. Невдячна, велика, титанічна робота. Це означає, що приблизно, ну, понад 50 відсотків ось цих місцевих самоврядувань матимуть інакший вигляд. Межі поміняються, десь перевибори відбудуться, і так далі. У них буде там mess (безлад - прим. авт.). Ну, тобто, умовно кажучи, ми зараз можемо сказати, кому раніше треба проводити вибори, кому пізніше. Навіть з цієї організаційної точки зору правильно, щоб ви разом із обласними адміністраціями подивилися на карту, проконсультувалися з ними ж, і ви їм визначили, куди якій школі і якій лікарні потрібне фінансування, а не вони приймали рішення про лавочки", - сказав прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159967
 
 
 Топ коментарі
 
Так в этом и задумка. Выкачивание средств с мест, как следствие прекращение финансирования насущных расходов, именно то, что "мажется на хлеб" ежедневно, визги анала г+г про саботажников на местах, оставшихся от старой воровской власти и вуаля, мудрый нарид выбирает зеленую плесень и в местную власть. Процессу распродажи и капитуляции Украины не мешает вообще ничего...
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да или критическое или катастрофическое....другого нет
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ну если он не центральная власть, хотя таки он и не причем, его охранница так рьяно от бениного влияния отмазывала....
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НУ МЫ ТЕПЕРЬ БУДЕМ ЗНАТЬ - КТО И В ЧЕМ ВИНОВАТ - А ВПЕРЕДИ ВЫБОРЫ
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Там скоро часть Днепра рухнет под землю. Ибо если мозгов не было то и не будет. Это метро нужно было засыпать после смерти Брежнева, а они половину тырят те кто сверху и четвертину те что ниже, по итогу просто Ж. Там сейчас уже чуть одно общежитие не ушло под землю а вокруг новострои по 20 этажей ( очень элитный район), ну ниче если сьедут то прямо на набережную Днепра , а это вообще ривэр вью 🤪🤪🤪. Мне как жителю Днепра страшно представить чем это закончится
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Не бредь лаптеногий. С тебя житель Днепра, как с балалайки гитара.
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ЛАПТЕНОГИЙ. Коренные Днепряне, не говорят " ну ниче " Вас приняли в Днепре как беженцев, из бамбаса с лугандонией, а вы приматы какаете на Украину, работать не хотите, живете на пособие, которое пропиваете в гэнделях. Да, чуть не забыл, не галопИредол, а галопЕридол. Фак, даже не знаешь лекарство которое тебе колют! У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер - Цензор.НЕТ 4616
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Тебе колют ты и знай, я ж не твой психиатр. В отличие от тебя мои предки в 19 веке родились и жили в центре. Как хочу так и говорю. Можу і на украінській мові. а балалайку оставь себе .
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Балалайку в топку, а где в центре? Кто знаменитая писательница ? Кто знаменитый фантаст? Ответишь быстро, поверю, а так бла бла бла как и зеленообезьяны касапские. Гугл не прокатит!
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Жили на Коцюбинского возле старой Синагоги ( дома уже нету). Еще прабабка ходила в гимназию для девочек ( возле Троицко1 церкви , школа и сейчас работает). Ну писатель6ицу известную только Блаватскую и ее дом - музей на Ленинградской ( честно не знаю нового названия улицы редко там бываю). фантаст- честно не знаю ибо фантастикой не интересуюсь.
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Вспомнила писателя-фантаста Брежнев написал мега- фантастику « Целина» и " Малая земля» ✍️🤪🤩😂😂😂
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его начали строить после смерти Брежнева
Ось ти й попався
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Имбецил открой хотя бы вики, или мозга не хватает. Коренные жители в отличие от убогих понаехов знают что где и когда
«Торжественная закладка метрополитена прошла 20 февраля 1981 года после проведения изыскательских и проектных работ, проходивших с 1979 года. ».
Так в каком году там Брежнев окочу&ился? Напомнить?
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при Брежневе кроме торжественной закладки ничего не происходило
ибо умер он через полтора года
и соответственно засыпать при Брежневе не было чего
Нормально копать его начали после 1985 - 85 при Горбачеве уже
переселять диевских на березинку (их участки попали под метро)
и тд и тп
я не буду опускаться до ответных оскорблению - себя я уважаю
плыви дальше ....
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Я не говорила в каком году его надо засыпать послле смерти, но то что пол Нагорки может сьехать к Бартоломео то это факт. Просто Украина к сожалению страна непуганых идиотов которые не могут даже нормально просчитать что лучше расширить дороги и увеличить наземный транспорт или зарывать деньги в метро и наламать кучу дров ( дай Бог чтоб эта афера закончилась без жертв в будущем).
а закладка и есть началом строительства нравится вам или нет.
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ОУ, так ты дэвушка (была когда то) Съехать может твоя крыша на голове. Если следовать твоим мыслям - то! Завтра пройдет цунами по реке Днепр, Отвалится озоновый слой на всех людей, потепление планеты поджарит всех кроликов, свинокацапы переедут на луну, ты, поумнеешь, ну итд. У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер - Цензор.НЕТ 3883
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Слава Богу когда уехал 1 Тополь то обошлось без жертв. В районе танка там аж дома содрогались когда это метро долбали. Если таких защитников этого строительства большинство то пусть дома содрогаются дальше. От нашей грызни ничего не изменится, я лучше снукер посмотрю чем что- то здесь доказывать.

P.S. Одна у вас умная мысль про свинокацапов на Луне.
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Вы меня реально заинтриговали, сорри за жесткость. У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер - Цензор.НЕТ 4108
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😜 да ладно, а где ж еще вызвать на дуэль как не в интернете .
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Я удивляюсь . Почему одни евреи решают как жить Украинцам . Не чего . такого . Просто вспомнил 37 , 39 , 46 - 47 .
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Если в кране нет воды(горячей) - воду выпили они?))
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Да нет , я не такой . Просто 33 - 37 года Израиль не хочет признать ГОЛОДОМОРОМ . Почему так , обьясни мне невеже.
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всех все устраивает не нужно жаловаться и ныть теперь.
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Как то пофиг.

Выбрали НеЛоха - жрите зебобики!!!
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Так в этом и задумка. Выкачивание средств с мест, как следствие прекращение финансирования насущных расходов, именно то, что "мажется на хлеб" ежедневно, визги анала г+г про саботажников на местах, оставшихся от старой воровской власти и вуаля, мудрый нарид выбирает зеленую плесень и в местную власть. Процессу распродажи и капитуляции Украины не мешает вообще ничего...
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Жили-жили в катастрофі - обрали армію лохів, щоб з неї вилазити. Знову залізли в катастрофу. В чому ж причина?
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А що плакати, коли в Дніпрі 88% підтримали ЗЕлену владу. Бачили очі, що брали...
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Зеленський і слуги Кремля не виконали жодної соціальної обіцянки: бюджет-2020 проти людей
Головний висновок, який можна зробити з прийняття Державного бюджету на 2020 рік полягає в тому, що Зеленський не виконує жодної своєї соціальної обіцянки.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12294820.html

У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер - Цензор.НЕТ 9249
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Сергій Соболєв: Я не пригадую, коли ще в парламенті один за одним ухвалювались рішення, які руйнують державність та економіку.
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Малюю картинку-ланцюжок: МВФ сказав - душіть того, хто вкрав ваші гроші. Хто вкрав гроші? Коломойський... "Блазень" буде душить того, хто контролює його гроші? "Не смешите мои тапочки!!!.... МВФ показує - "фак".Що робить? Треба шукать в другому місці... Дрібні торгаші!!! Однак,це раз... Вони, просто, закриються... А далі? КОГО просить?... А "податель" уже стоїть... З мотузкою для нашої шиї... Знаєте, хто? А ми будем платить за всі "хотєлки" Кремля, кров"ю наших дітей, яких кинуть у дурні війни, далеко від України...
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 9 ч.9 часов назад

У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер - Цензор.НЕТ 6698

Зеленський і Ко просто зобов'язані придушити децентралізацію. Поясню, чому. Децентралізація - це, насамперед, фінансова незалежність місцевих громад.
Незалежність від Центра, від уряду.
Для слуг народу, які будують авторитарну піраміду, це небезпечно.
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И красты на местах становится мало....
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Так об этом ещё перед выборами говорили: два варианта или плохо или ******, если выберут циркового пуделя.
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НЕ ХОТИТЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ КИЕВУ, А ТОЛЬКО ГРАБИТЬ РЕСУРСЫ В СВОИХ ОБЛАСТЯХ !!!??? ТАК МЕСТНЫЙ ПРОСТОЙ НАРОД ВАС НАУЧИТ !!!
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Причина такого отношения в том, что самим жителям пофик. А если так, то чего у них деньги не забрать. Риторический вопрос: будет ли протестовать население когда урежут местные бюджеты
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Глатнули мэры свежего воздуха у Порошенко и хватит - все деньги опять в центр.....
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