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Все про:Зеленський (3561) США (5816) Трамп (2236)

 Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. ДОКУМЕНТ

Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка відбулася 21 квітня, в день виборів президента України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

У документі зазначено, що стенограма - не дослівна, її склали на основі записів співробітників, які чули розмову. Крім того, розмова велася за участю перекладача.

Політики говорили телефоном 21 квітня, в цей день в Україні проходили вибори президента. На початку бесіди Трамп привітав Зеленського з перемогою, той у відповідь подякував йому за привітання, зазначивши, що цінує їх. Він також заявив, що "брав приклад" з Трампа, а президент США розповів, що у нього є в Україні багато друзів, які очікували перемоги Зеленського.

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Публікуємо переклад тексту розмови.

Трамп: Я хотів би вас привітати з гарно виконаною роботою і з фантастичними результатами на виборах.

Зеленський: Радий це чути від вас. Дуже дякую. Дуже радий це чути від вас, і я дуже ціную ваші привітання.

Трамп: Це були неймовірні вибори.

Зеленський: Ще раз, дуже дякую. Як бачите, ми приклали багато зусиль для цього. Ми надихнулись вашим прикладом.

Трамп: Я думаю, ви будете хорошим президентом. Я маю багато друзів в Україні, які вас знають і яким ви подобаєтесь. Вони, чесно, очікували, що ви переможете. І це справді неймовірно, що вам вдалось зробити. Я думаю, свого роду я зробив щось схоже. Ми досягли чималого прогресу в США – зараз у нас економіка сильна, як ніколи. Я лише хотів би вас привітати, я не сумніваюсь, що ви будете неймовірним президентом.

Зеленський: Перш за все, ще раз дякую вам за привітання. Ми, Україна – незалежна країна і ми робитимемо все для людей. Як я вже сказав, ви – чудовий приклад. Ми сподіваємось, що зможемо досягти успіху і працюватимемо так, як ви. Ви є справжнім прикладом для багатьох наших нових управлінців. Я б також хотів запросити Вас, якщо це можливо, на інавгурацію. Я знаю, що ви дуже заняті, але якщо це можливо, то ваш візит на інавгурацію був би дуже важливим для нас цього дня.

Трамп: Дякую, це приємно чути. Я подивлюсь, і – загалом – назвіть дату і, щонайменше, від нас прибуде високопоставлений представник, можливо, навіть кілька, у цей великий день. Від нас точно буде хтось з топ-чиновників. Справді, великий день для великого досягнення.

Зеленський: Ще раз дякую, ми чекатимемо на ваш візит або візит вашої делегації. Немає слів, аби описати нашу країну. Наскільки приємні, теплі та дружні українці, наскільки смачною наша національна кухня, наскільки прекрасною є Україна. Словами це не описати, краще приїдьте і переконайтесь на власні очі. Якщо ви все ж приїдете – це буде чудово. Ще раз, щиро вас запрошую.

Трамп: Що ж, я погоджуюся з вами щодо вашої країни і з нетерпінням чекаю на це. Коли я був власником конкурсу "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди. Україну завжди дуже добре презентували. Коли ви ввійдте у курс справ і будете готові, я б хотів вас запросити до Білого дому. Ми маємо багато про що поговорити, але ми з вами будемо поруч весь час разом.

Зеленський: Дякую за запрошення. Ми його приймаємо і з нетерпінням очікуємо візиту. Дякую ще раз. Вся моя команда і я очікуємо цього візиту. Дякую ще раз за вітання. І я думаю, це буде чудово, якби ви змогли прибути і бути з нами у цей дуже важливий день інавгурації. Результати неймовірні – вони вражають нас. Це буде абсолютно фантастично, якщо б ви змогли прибути і бути з нами у цей день.

Трамп: Гаразд. Ми дамо вам знати найближчим часом і, в будь-якому разі – скоро зустрінемось. Вітаю вас, і передайте від мене вітання українському народу і вашій сім’ї. Найкращі вітання від нашої країни.

Зеленський: Дякую ще раз. Бажаю безпечного польоту і до зустрічі.

Трамп: Бережіть себе і бажаю вам сьогодні виголосити чудову промову. Бережіть себе – і до зустрічі.

Зеленський: Дуже дякую. Це складно для мене. Однак я покращу свою англійську і коли ми зустрінемося, розмовлятимемо нею. Дуже дякую.

Трамп (сміється): Радий чути! Це справді добре. Я не зможу розмовляти вашою мовою. Я дуже вражений. Дякую дуже!

Зеленський: Дякую дуже! До швидкої зустрічі!

Трамп: Гарного дня. Успіху!

Зеленський: До побачення.

Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови Трампа і Зеленського 01
Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови Трампа і Зеленського 02
Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови Трампа і Зеленського 03

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159966
 
 
 Топ коментарі
 
"а президент США рассказал, что у него есть в Украине много друзей, которые ожидали победы Зеленского.
Источник: https://censor.net.ua/n3159966"

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ну если с переводчиком и со слов других....а чего так поздно подали, версия уже с утра по нету бродит, как призраки слуг по Раде.
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Любой другой разговор не отменяет "100%-ный"...
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"а президент США рассказал, что у него есть в Украине много друзей, которые ожидали победы Зеленского.
Источник: https://censor.net.ua/n3159966"

Без слов.
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как и 73% украинцев!
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Ти теж друх пі(а)ніста? Перевіряєш кришку перед концертом? Ти знаєш що таке "ЗЕлений концерт"? Це останній концерт гастрольного турне. Коли музиканти роблять один одному дрібні капості та інші приколи. І техніки теж. У кулісу тромбону наливають воду або парфуми. На струни рояля кладуть ганчірку. У барабан - подушку або мішечок із сухим горохом. Є же жорстокий прикол: робітник сцени сідає перед секцією духових і під час виступу гризе лимон так щоби сік капав на підлогу (хто в темі, той знає як це). тож пильнуй кришку рояля. "друх".
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В посольстві та серед резидентури було і так відомо, що переможе Зєля.
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До нового года были известны шансы Зелемойского, но Трамп говорит о друзьях...
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Там два речення: в одному "друзі в Україні" (можуть бути працівники амбасади), в другому "друзі з України". Ті котрі "з України" "очікували його перемоги". Вжите слово "еxpected" конотує нейтрально, аніж наприклад "wished".
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-- то не Зеля такой крутой -- то Трамп такой дурак...
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Стенограмма Зеленского с Трампом том 2. Стенограмма Зеленского с Путиным том 1. Стенограмма Зеленского с Лукашенко том.1. Говорили же ему,что длинный язык до добра не доведет.
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олігарх при владі це завжди погано - Українці свого олігарха прогнали від корупційного корита а американці ще ні
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Когда это Коломойского отогнали от коррупционного корыта? Он за него только уселся.
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На цьому всі досягнення Зеленського скінчилися. Кому треба ця стенограма? Хтось відчуває від стенограми тепле в трусах, оте читаючи, окрім Зеленського?
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Те, що так звана "стенограмма" не дослівна ставить її в один ряд з туалетний папером. Рано чи пізно відкриється повний зміст розмови і тоді стане зрозумілим в яку реальну ціну за годину оцінила свої послуги без табу Моніка Зелінскі і наскільки старий коЗел Донні є жлобом 😕
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Зеленский как дурачек постоянно повторяет thank you
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"дякую! дуже дякую!"(с) А почему написал "как"?
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Хвалиться Зєля перед Трампом, що у нас в Україні чудова їжа. На фоні його світлин з шавермою якось це вже надто комічно виглядає.
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На первый вопрос ответ: Там что-то 0,5% чего-то. Получается 210 000 га.
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і що з того ?
перша розмова мала містити якісь погрози чи натяки?
НІ, Трамп просто вітався,а на ЗЕ постійно дякував.
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Экс посол США Йованович сказала сегодня на слушаниях в конгрессе:- Президент Зеленский готов на многое что бы Удовлетворить желания Трампа....... На х нам такой президент? Удовлетворитель
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