 Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

У документі зазначено, що стенограма - не дослівна, її склали на основі записів співробітників, які чули розмову. Крім того, розмова велася за участю перекладача.

Політики говорили телефоном 21 квітня, в цей день в Україні проходили вибори президента. На початку бесіди Трамп привітав Зеленського з перемогою, той у відповідь подякував йому за привітання, зазначивши, що цінує їх. Він також заявив, що "брав приклад" з Трампа, а президент США розповів, що у нього є в Україні багато друзів, які очікували перемоги Зеленського.

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Публікуємо переклад тексту розмови.

Трамп: Я хотів би вас привітати з гарно виконаною роботою і з фантастичними результатами на виборах.

Зеленський: Радий це чути від вас. Дуже дякую. Дуже радий це чути від вас, і я дуже ціную ваші привітання.

Трамп: Це були неймовірні вибори.

Зеленський: Ще раз, дуже дякую. Як бачите, ми приклали багато зусиль для цього. Ми надихнулись вашим прикладом.

Трамп: Я думаю, ви будете хорошим президентом. Я маю багато друзів в Україні, які вас знають і яким ви подобаєтесь. Вони, чесно, очікували, що ви переможете. І це справді неймовірно, що вам вдалось зробити. Я думаю, свого роду я зробив щось схоже. Ми досягли чималого прогресу в США – зараз у нас економіка сильна, як ніколи. Я лише хотів би вас привітати, я не сумніваюсь, що ви будете неймовірним президентом.

Зеленський: Перш за все, ще раз дякую вам за привітання. Ми, Україна – незалежна країна і ми робитимемо все для людей. Як я вже сказав, ви – чудовий приклад. Ми сподіваємось, що зможемо досягти успіху і працюватимемо так, як ви. Ви є справжнім прикладом для багатьох наших нових управлінців. Я б також хотів запросити Вас, якщо це можливо, на інавгурацію. Я знаю, що ви дуже заняті, але якщо це можливо, то ваш візит на інавгурацію був би дуже важливим для нас цього дня.

Трамп: Дякую, це приємно чути. Я подивлюсь, і – загалом – назвіть дату і, щонайменше, від нас прибуде високопоставлений представник, можливо, навіть кілька, у цей великий день. Від нас точно буде хтось з топ-чиновників. Справді, великий день для великого досягнення.

Зеленський: Ще раз дякую, ми чекатимемо на ваш візит або візит вашої делегації. Немає слів, аби описати нашу країну. Наскільки приємні, теплі та дружні українці, наскільки смачною наша національна кухня, наскільки прекрасною є Україна. Словами це не описати, краще приїдьте і переконайтесь на власні очі. Якщо ви все ж приїдете – це буде чудово. Ще раз, щиро вас запрошую.

Трамп: Що ж, я погоджуюся з вами щодо вашої країни і з нетерпінням чекаю на це. Коли я був власником конкурсу "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди. Україну завжди дуже добре презентували. Коли ви ввійдте у курс справ і будете готові, я б хотів вас запросити до Білого дому. Ми маємо багато про що поговорити, але ми з вами будемо поруч весь час разом.

Зеленський: Дякую за запрошення. Ми його приймаємо і з нетерпінням очікуємо візиту. Дякую ще раз. Вся моя команда і я очікуємо цього візиту. Дякую ще раз за вітання. І я думаю, це буде чудово, якби ви змогли прибути і бути з нами у цей дуже важливий день інавгурації. Результати неймовірні – вони вражають нас. Це буде абсолютно фантастично, якщо б ви змогли прибути і бути з нами у цей день.

Трамп: Гаразд. Ми дамо вам знати найближчим часом і, в будь-якому разі – скоро зустрінемось. Вітаю вас, і передайте від мене вітання українському народу і вашій сім’ї. Найкращі вітання від нашої країни.

Зеленський: Дякую ще раз. Бажаю безпечного польоту і до зустрічі.

Трамп: Бережіть себе і бажаю вам сьогодні виголосити чудову промову. Бережіть себе – і до зустрічі.

Зеленський: Дуже дякую. Це складно для мене. Однак я покращу свою англійську і коли ми зустрінемося, розмовлятимемо нею. Дуже дякую.

Трамп (сміється): Радий чути! Це справді добре. Я не зможу розмовляти вашою мовою. Я дуже вражений. Дякую дуже!

Зеленський: Дякую дуже! До швидкої зустрічі!

Трамп: Гарного дня. Успіху!

Зеленський: До побачення.







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