EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  11371  73
Все про:вибух (1805) Генштаб ЗС (418) смерть (3633) Балаклія (127)

 Двоє військових загинули унаслідок вибухів на складах у Балаклії, четверо - поранені, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про двох загиблих військових у результаті вибухів на військових складах у Балаклії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Генштаб повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"За уточненою інформацією від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на превеликий жаль, двоє військових саперів зазнали поранень, не сумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

Четверо військовослужбовців ЗС України, про яких повідомлялось раніше, перебувають у медичних закладах. За уточненою інформацією медиків, троє з поранених – у важкому стані, один – середньої важкості.

Пораненим військовослужбовцям оперативно надається фахова медична допомога у повному обсязі в медичних закладах.

З 15:13 15 листопада 2019 року жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов. ВIДЕО

Повідомляється, що місцевим жителям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів в безпеці.

"Командування Збройних Сил України висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих воїнів", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Двоє військових загинули унаслідок вибухів на складах у Балаклії, четверо - поранені, - Генштаб ЗСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159960
 
 
 Топ коментарі
 
Продолжаем отводить войска вглубь Украины, не отвлекаемся "по мелочам" - ( Вазелин 6-й).
 показати весь коментар
 
У минулі рази казали, що це Порох підривав. Зараз мовчать, бо зе вже виграв вибори і боти притихли.
 показати весь коментар
 
Зеленский распродал оружие и теперь пытается скрыть следы преступлений. Кровавый барыга!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Співчуття родинам загиблих...
Одужання пораненим.
 показати весь коментар
 
 
Продолжаем отводить войска вглубь Украины, не отвлекаемся "по мелочам" - ( Вазелин 6-й).
 показати весь коментар
 
 
Импотенты ватные,токо могут на следующий день исполнять хотелки пуйла,та отводить
 показати весь коментар
 
 
І знову гинуть хлопці через чиюсь халатність і безвідповідальність. Сумно...
 показати весь коментар
 
 
У минулі рази казали, що це Порох підривав. Зараз мовчать, бо зе вже виграв вибори і боти притихли.
 показати весь коментар
 
 
Якби таке сталось рік, два тому, то за десять хвилин вже було пару сторінок з істериками та прокльонами "українців".
 показати весь коментар
 
 
Есть огромная разница между подрывом складов на миллиарды и разгильдяйством саперов про проведении плановой утилизации боеприпасов.
 показати весь коментар
 
 
Тільки ватне било може в темі про загибель наших хлопців ставить смайлики чи лайки під такими вис.рами, як твій
 показати весь коментар
 
 
Я поділяю Ваші почуття. І я нічого не можу сказати ні про загиблих, ні про поранених. Проте є достовірна інформація про стан дисципліни на складах в Балаклії. Кого це питання цікавить, може подивитися на сайті суду, оскільки військовослужбовців в Балаклії притягнуто до адміністративної відповідальності за вживання алкоголю. Там треба притягати до кримінальної відповідальності керівництво за службову недбалість
 показати весь коментар
 
Типове хохляцьке виправдовування власної безпорадності. Через "чиюсь", тільки не через власну халатність. Сапер помиляється один раз у житті. Хлопці, на жаль, свій шанс використали.
 показати весь коментар
 
Зеленский распродал оружие и теперь пытается скрыть следы преступлений. Кровавый барыга!!
 показати весь коментар
 
 
Ещё до ЗЕ, оружие было продано кровавым барыгой ПЕ, так что скрывать уже НЕЧЕГО !
 показати весь коментар
 
 
Ну до кровавого ему ещё надо подрасти!
Пока - зелёный барыга!
 показати весь коментар
 
Побудуйте більше пропускних пунктів і прлпускайте всіх без огляду.
 показати весь коментар
 
 
зелень тому зараз, бо перед ни був цинічний, а цинічний був тому, бо перед ним був хряк, а хряк тому був, бо перед ним був ющ, а ющ був, бо перед ним був кучма, пфу на ніч згадую. Ось так вони й живуть. А вони всі були тому, бо народ в нас тупенький та деградований, особливо в ситуаціях коли збираються більше трьох.
 показати весь коментар
 
СМІ, серіали, шарії.... - розбестили розум людям. Це як треба було постаратись, щоб людина під час війни поняття "БЕЗПЕКА" засунула на десятий план і обрала головнокомандуючим 4-кратного уклоніста?
 показати весь коментар
 
 
Главнокомандующий не на своей должности! Просрал Иловайск,просерит и ВСУ!Не может сказать даже слова - "нет" четырежды уклонисту Зеленскому!Взрывы на складах - диверсия извнутри!
 показати весь коментар
 
 
Пусть покоятся с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: сил и выздоровления........
 показати весь коментар
 
 
плохо..., сапер - это не только человеческая жизнь, но и колоссальная подготовка..., жаль, очень жаль...
 показати весь коментар
 
 
Земля пухом и вечная память бойцам!
 показати весь коментар
 
 
На)(ер ты мне этот вопрос задаешь. Обращайся к щеле, он гавнокомандующий.
 показати весь коментар
 
 
этот Ну срисуйте вы у Америкосов и инструкции и порядок!!! Ну неужели этот бардак вечный !!!
 показати весь коментар
 
 
моника с кааломойным проворовались теперь следы заметают , барыги ,под суд их
 показати весь коментар
 
 
где этот любитель ботоксных контактов и турбулентных законов? или снова Петр убивает и взрывает, а зе только деньги в конвертах раздает и Беню не контролирует...
 показати весь коментар
 
 
При чем здесь ЗЕ к техники безопасности при работе с боеприпасами? Сажать нужно того кто конкретно отвечал за работу саперов.
 показати весь коментар
 
 
какой был раньше вой здесь о взорванных складах, теперь очередь зе и его команды отгребать, а не только нагребать.
 показати весь коментар
 
 
Хоть один склад взорван? Взорвалось несколько боеприпасов во время работ по их утилизации, разница в происшествиях очевидна.
 показати весь коментар
 
 
а вы докажите и чтобы через Бигуса все было...
 показати весь коментар
 
 
Как мило ...
"А где ваши доказательства ..." - это любимая фраза кацапов ...
 показати весь коментар
 
А кто у вас главнокомандующий? Не Моника разве?
 показати весь коментар
 
 
Кацапский скотов, которые не по теме пишут комментарии в спам.
 показати весь коментар
 
На расею боеприпасы зеля продал, теперь следы заметает. Или по заданию ***** подорвал.
 показати весь коментар
 
 
а то что двое погибли это вам ничего, просто ага
 показати весь коментар
 
 
Мені болить...За двох ціх хлопців..І за тисячі НАШІХ воїнів...
 показати весь коментар
 
 
Соболезнование родным погибших.
Раньше виноватым всегда оказывался Порошенко, а сейчас ?
 показати весь коментар
 
 
Офицер который отвечал за саперные работы, только он и никто другой.
 показати весь коментар
 
 
Коли ви вже навчитесь брати відповідальність на себе, а не шукати крайніх ???
 показати весь коментар
 
За останній час скільки військових складів України з ************ було підірвано ворогом? ХОЧ ХТО ПОНІС ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ , ПОЧИНАЯ З НАЧВЛЬНИКА ГЕНШТАБА _НІХТО! ДО ЯКИХ ПІР В НАШІЙ АРМІЇ БУДЕ ТАКЕ ТВОРИТИСЬ, ЗАРАЗ , КОЛИ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ НЕМАЄ ПОНЯТТЯ ПРО АРМІЮ, КАЖУТЬ 3 РАЗИ НЕ ЗЯВЛЯВСЬ ПО ПОВІСТЦІ, КОЛИ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ ДЕМОРАЛІЗУЄ ВЛАДА ТАК ЗВАНИМИ РОЗВЕДЕННЯМИ, ТО ЩО НАМ ДАЛІ ЧЕКАТЬ ВІД ПУТІНА І НАШОЇ ВЛАДИ, ДОЙШЛО ДО ТОГО , ЩО ПРИЗВАТЬ В АРМІЮ ВЖЕ НЕ МОЖУТЬ , БО ХТО ТУДА СХОЧЕ ЙТИ ЗАРАЗ?
 показати весь коментар
 
 
мародери бояться перевірок тому і палять всі склади - тільки почалися посадки за розкрадання броніків - на 2 день горять склади із броніками!

І т.д.
Цих мародерів із шевронами потрібно розжаловати до рядових і на 0 відправити чи помножити
 показати весь коментар
 
 
зебізяни зі своєю зе монікой вже склади *********** підривають...Немає ***********.."ми проста прекращаем стрелять.." Ось він який зебізянський міррр..
 показати весь коментар
 
Так это "слуги урода" отвлекают внимание народа от продажи земли!
 показати весь коментар
 
співчуття родинам загиблих воїнів-саперів...
і найскорішого одужання пораненим...тримайтеся, синочки!
дуже шкода...
 показати весь коментар
 
И очередной раз кучу самый тупых версий на цензоре.Особенно нравиться про "барыг"))) Только вот подозрение у меня,что взрывы были не не арсенале,а при погрузке-слишком уж близко к ж/д.И кстати,погибших может быть больше,сообщили только о военных,а о рабочих которые были близко пока молчат?Если что,то каждую субботу боеприпасы отвозили км за 30 от Балаклеи и взрывали(утилизировали так уже года два).Скорее всего детонация произошла при погрузке.Так что про " барыг" заметающих следы-это бред.
 показати весь коментар
 
 
Опять Порох в ЗЕленые штанишки нагадил?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору