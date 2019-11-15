 Двоє військових загинули унаслідок вибухів на складах у Балаклії, четверо - поранені, - Генштаб ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Генштаб повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"За уточненою інформацією від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на превеликий жаль, двоє військових саперів зазнали поранень, не сумісних із життям", - йдеться в повідомленні.
Четверо військовослужбовців ЗС України, про яких повідомлялось раніше, перебувають у медичних закладах. За уточненою інформацією медиків, троє з поранених – у важкому стані, один – середньої важкості.
Пораненим військовослужбовцям оперативно надається фахова медична допомога у повному обсязі в медичних закладах.
З 15:13 15 листопада 2019 року жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано.
Повідомляється, що місцевим жителям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів в безпеці.
"Командування Збройних Сил України висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих воїнів", - повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.
Одужання пораненим.
Пока - зелёный барыга!
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: сил и выздоровления........
"А где ваши доказательства ..." - это любимая фраза кацапов ...
Раньше виноватым всегда оказывался Порошенко, а сейчас ?
І т.д.
Цих мародерів із шевронами потрібно розжаловати до рядових і на 0 відправити чи помножити
і найскорішого одужання пораненим...тримайтеся, синочки!
дуже шкода...