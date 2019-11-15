 Вибухи в Балаклії: Разумков скликає Комітет Ради з питань національної безпеки та оборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це дійсно серйозна ситуація. Тому я звертаюся до народних депутатів України, представників Комітету з питань оборони зібратися та провести засідання", - сказав спікер.
Перед цим з проханням закликати членів комітету з питань нацбезпеки провести засідання до спікера звернувся народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.
"На Харківщині в місті Балаклія почали вибухати артилерійські склади, і є пропозиція дати доручення Комітету з питань національної безпеки і оборони зібратися і цю ситуацію дослідити", - сказав Бакумов.
Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.
Но депутаты должны за это проголосовать!
Итак... Первый акт херовой пьесы «Печерское судилище», окончен. Занавес опустился. Погасли софиты. Режиссёр злобно хихикая и радостно потирая пухлые, вклажные ладошки, отправился пить вискарь. Шутка ли, такой повод. Отправил за решётку генерала и двух офицеров, участников войны с россией. (И чтобы они оттуда быстро не вышли, им на троих прикрутили четверть миллиарда гривен залога). В Кремле радостно потирают руки и обещают режиссёру увеличить гонорар.
И во всей этой бл@дской истории, на скорую руку склёпанной из говна, веток и постика одного говнюка на фейсбуке, есть один ооооооооооочень хреновый момент. Очень, очень!!! Недавно просочилась информация, что генерал Дмитрий Марченко ПОЧЕМУ-ТО вместо гауптвахты оказался в... СИЗО!!! Странно да? Действующий военнослужащий и в СИЗО, когда должен быть на «губе». (Ведь например полковника Сергея Почтаренко как раз отправили на гауптвахту).
Если это правда, то мы, НАЦИЯ, хотим знать, кто отдал такой приказ и решил сломать украинского киборга? Гюльчатай, открой личико!
Я знаю, что вы суки сейчас читаете этот пост, так вот задам простой вопрос... Вы точно уверены в том, что в следующий раз (а он будет, можете не сомневаться), успеете взять билет на ростов? Ах уверены?... Ну ок!
Отдельно обращаюсь ко всем депутатам, для кого понятие честь и Украина, гораздо выше собственного я. Как офицер ВСУ, участник той же войны, прошу вас, (конечно же в рамках ваших полномочий и согласно законных методов), но вывернуть это портновско-трубопокатное, энкавэдэшное кодло, мехом во внутрь!
Держись десантура! Нация с вами!
Слава Украине!
А що там у ПП - А що там у ЄС
Что-бы эти твари пускали всё на ветер.
Или может все, что было на складах туда бесплатно завезли.
До коле?
(фигляр без диплома клоуна)
«Я прихожанин Московского Патриархата в Украине. Проблему российского влияния через церковь на Украину выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах».
(С)
@Bamr69
🤔
не убрал фсе улики.