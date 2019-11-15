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 Політика України, Події
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Все про:вибух (1805) ВР (6089) Балаклія (127) Разумков Дмитро (271)

 Вибухи в Балаклії: Разумков скликає Комітет Ради з питань національної безпеки та оборони

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до народних депутатів-членів Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням повести засідання через вибухи на військових складах в Балаклії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це дійсно серйозна ситуація. Тому я звертаюся до народних депутатів України, представників Комітету з питань оборони зібратися та провести засідання", - сказав спікер.

Перед цим з проханням закликати членів комітету з питань нацбезпеки провести засідання до спікера звернувся народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

Також читайте: Двоє військових загинули унаслідок вибухів на складах у Балаклії, четверо - поранені, - Генштаб ЗСУ

"На Харківщині в місті Балаклія почали вибухати артилерійські склади, і є пропозиція дати доручення Комітету з питань національної безпеки і оборони зібратися і цю ситуацію дослідити", - сказав Бакумов.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Читайте також: На арсеналі в Балаклії було кілька вибухів, ситуація контрольована, евакуація не проводиться, - мер Столбовий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159957
 
 
 Топ коментарі
 
а как на Порошенко грязь лили предатели зебильные
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Щас министр обороны - нефтяник, не служивший в армии, даст зелёный гудок тушить....
Но депутаты должны за это проголосовать!
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вчера сгорел склад с имуществом . сегодня взрывы складов .....закрадываются смутные сомнения ............
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може то не вибухи, а погроми почалися Взрывы в Балаклее: Разумков созывает Комитет Рады по национальной безопасности и обороне - Цензор.НЕТ 6740
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-- шо Порох не взорвал -- Зеля просрал! ...срочное совещание: Кому сидеть в этот раз?
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-- ну, лавочку уже украли... -- хто-то ж должен сесть...*)
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Щас министр обороны - нефтяник, не служивший в армии, даст зелёный гудок тушить....
Но депутаты должны за это проголосовать!
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вчера сгорел склад с имуществом . сегодня взрывы складов .....закрадываются смутные сомнения ............
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а как на Порошенко грязь лили предатели зебильные
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Троляки в ступорі. Вони так старались, відмазували. "Планові вибухи". На Бутусова посилались. А тут таке
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Это хорошо , свыня в свое время за бензином их гоняло .
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Це спочатку ідею зібрати Радбез подав.. ні, не Данилов, його секретар, ні, не преЗЕдент, його голова, а рядовий депутат Бакумов. А це надихнуло найрозумнішоги серед зелених Ражумкова повторити заклик. Деградація повна. Але я не про те. Я про це, що склади ви, вляється вибухають і при Зєлєнском. Але на відміну від минулої влади він просто в прострацвх - не знає, що робити. Буде вочевидь пувину дзвонити, але відкривати пункти пропуску і солегшувати пропускний режим не припинить.
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Царствие Небесное, двум погибшим воинам при этих взрывах Генштаб подтвердил это.
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а как же СНБО некому собрать? раньше Кровавый пастор был как то на слуху, а Зелюки похоже свели этот орган до уровня как при Проффесоре ))))
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При СНБО знатный знаток есть. Сивоха, по кликухе "ХРЯК". Уж он то порядок в этом вопросе наведёт. Непременно. Ведь этот хряк всю свою жизнь по гарнизонам пробухал. Маслюковским гарнизонам.
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Ещё не реванш?

Итак... Первый акт херовой пьесы «Печерское судилище», окончен. Занавес опустился. Погасли софиты. Режиссёр злобно хихикая и радостно потирая пухлые, вклажные ладошки, отправился пить вискарь. Шутка ли, такой повод. Отправил за решётку генерала и двух офицеров, участников войны с россией. (И чтобы они оттуда быстро не вышли, им на троих прикрутили четверть миллиарда гривен залога). В Кремле радостно потирают руки и обещают режиссёру увеличить гонорар.

И во всей этой бл@дской истории, на скорую руку склёпанной из говна, веток и постика одного говнюка на фейсбуке, есть один ооооооооооочень хреновый момент. Очень, очень!!! Недавно просочилась информация, что генерал Дмитрий Марченко ПОЧЕМУ-ТО вместо гауптвахты оказался в... СИЗО!!! Странно да? Действующий военнослужащий и в СИЗО, когда должен быть на «губе». (Ведь например полковника Сергея Почтаренко как раз отправили на гауптвахту).

Если это правда, то мы, НАЦИЯ, хотим знать, кто отдал такой приказ и решил сломать украинского киборга? Гюльчатай, открой личико!

Я знаю, что вы суки сейчас читаете этот пост, так вот задам простой вопрос... Вы точно уверены в том, что в следующий раз (а он будет, можете не сомневаться), успеете взять билет на ростов? Ах уверены?... Ну ок!

Отдельно обращаюсь ко всем депутатам, для кого понятие честь и Украина, гораздо выше собственного я. Как офицер ВСУ, участник той же войны, прошу вас, (конечно же в рамках ваших полномочий и согласно законных методов), но вывернуть это портновско-трубопокатное, энкавэдэшное кодло, мехом во внутрь!

Держись десантура! Нация с вами!
Слава Украине!
А що там у ПП - А що там у ЄС
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Вопрос, - а нахрена я плачу налоги?
Что-бы эти твари пускали всё на ветер.
Или может все, что было на складах туда бесплатно завезли.
До коле?
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- А что бы АРА ХАМ И Я, могли лохов обирать. мы сделали вас разом. И и вас в …...
(фигляр без диплома клоуна)
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Шо же вы, с..ки ЗЕленые, развели бардак. Торгуете на крови, склады взрываются, хранилища не строите. МАРОДЁРЫ!
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Іван Баканов, голова СБУ:
«Я прихожанин Московского Патриархата в Украине. Проблему российского влияния через церковь на Украину выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах».
(С)
@Bamr69
🤔
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А кто ж там есть в том СНБО? Ведь одни ж долбо@бы. И сивоха с ними.
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Та да, это вроде как к нам приехал цирк с человеческими жертвами богу Яхве.
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Я думав ти просто зебіл, а ти ще й с*ка.....Тху, гидота.
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пэдротовые провокации - 100%. недовзрывал не убрал фсе улики.
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