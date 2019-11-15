 МЗС України направив ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окуповану частину Донбасу

Про це у своєму Twitterповідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відреагували на черговий контрабандний російський вантаж на український Донбас нотою протесту. Вимагаємо від Росії при організації так званих "гуманітарних конвоїв" неухильно дотримуватися міжнародного права, законів України та своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, починаючи з 2014 року, від початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".
Офіційний Київ неодноразово заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
МЗС України не раз вимагав від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".
-- Команду некому подать... ...а так -- без проблем -- прикопали бы.
Що насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступити - шокуючи факти (Відео)
Мешканці прифронтових сірих зон, які свідомо створив комік, розповіли про те, що насправді там коїться. Віддані на розправу ворогу мешканці прифронтових селищ Станиця-Луганська та Золоте-4 на прес-конференції Руху Опору Капітуляції оприлюднили факти, що старанно приховує режим Зеленського.
Ось короткий перелік, шокуючих фактів:
- відсутність патрулів та постів української поліції та будь-яких державних силовиків на демілітаризованих вулицях Станиці Луганської.
- відкриті погрози проукраїнським активістам з боку проросійської частини населення, що повністю ігноруються режимом Зеленського.
- нещодавній обстріл Катеринівки та бій біля Золотого-4 вже після відведення, а також про нещодавній обстріл вже нових позицій українських військ.
- відсутність вогнепальної зброї у українських силовиків на ділянках, звідки були відведені війська.
- викрадення і вбивства місцевих мешканців зі Станиці російськими окупантами, а також погрози з їхнього боку патріотам України
- неушкоджений залізничний міст нижче по течії Сіверського Донця, який не охороняється українськими силами і є одним з шляхів для потрапляння в Станицю Луганську проросійських диверсантів і розвідників
- нові вогневі точки російських та проросійських сил на висотах біля Станиці Луганської, які були встановлені вже після відведення українських військ.