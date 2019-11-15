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Все про:МЗС (1956) Росія (20623) Зеленко (41)

 МЗС України направив ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окуповану частину Донбасу

Міністерство закордонних справ України від 15 листопада висловило протест у зв'язку з черговим російським "гумконвоєм", який приїхав на окуповану територію Донбасу. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.

Про це у своєму Twitterповідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відреагували на черговий контрабандний російський вантаж на український Донбас нотою протесту. Вимагаємо від Росії при організації так званих "гуманітарних конвоїв" неухильно дотримуватися міжнародного права, законів України та своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, починаючи з 2014 року, від початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

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Офіційний Київ неодноразово заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагав від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

МЗС України направив ноту протесту Росії через черговий гумконвой на окуповану частину Донбасу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159955
 
 
 Топ коментарі
 
кукарекаешь ты тут, ваЗЕлиновая Моника )))))
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При Пете вы все писали, что надо было разбомбить такие конвои, а сейчас сидите тихо, как мыши на этот счет - методички поменяли?... МЗС України направив ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окуповану частину Донбасу - Цензор.НЕТ 6710
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Европа еше крайнею озабоченность выдвинет . Там работают либо ракеты , либо не хер пустозвонить . Я видел ряды москалей , которые попытались атаковать Американскую базу.
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очередной ЗЕ-пук на фоне полной капитуляционной усрачки.....
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Про аналогичные ПЕ-пуки ты тоже кукарекал?
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кукарекаешь ты тут, ваЗЕлиновая Моника )))))
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При Пете вы все писали, что надо было разбомбить такие конвои, а сейчас сидите тихо, как мыши на этот счет - методички поменяли?...
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Я не против, бомби. Ты уже за штурвалом бомбардировщика?
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Так напиши, как раньше писал, типа "Зеля агент Пуйла и не уничтожает эти конвои, чтобы не мешать прокату "Сватов" на паРашке"....Что ты язык в ОПу засунул?.. МЗС України направив ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окуповану частину Донбасу - Цензор.НЕТ 8048
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Может потому что Зеля не кричит с трибуны какой он враг кремля и как он будет давать агрессору по зубам, а Пеця кричал, но в итоге слова не подтверждались действиями?
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Ну преЗЕдент вообще в "полном контакте"....что ему еще кричать после этого...
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Вот что он точно не сделал - не посадил тебя как врага Украины
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Ох як страшно..!!!! Нота! Та ще й протеста!! Та ще й кому?! Рассеї!!! Це небувалий подвиг! Кому дати Героя України і генеральське звання?!
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Да и то, решились на протест только после заявления Фединой по поводу того, что МИД молчит на очередной гумконвой)))
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К ракете ноту привязывайте и гумконвою на прямую пересылайте,а то у них там бюрократия,они ещё ни одной ноты не получали
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Европа еше крайнею озабоченность выдвинет . Там работают либо ракеты , либо не хер пустозвонить . Я видел ряды москалей , которые попытались атаковать Американскую базу.
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Когда эти первые конвои пошли -- спрашивал я своего Другана в Киеве: Шура, почему не стреляем?
-- Команду некому подать... ...а так -- без проблем -- прикопали бы.
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https://enigma.ua/articles/shcho-naspravdi-koitsya-na-teritoriyakh-de-zelenskiy-dav-nakaz-vidstupiti-prigolomshlivi-fakti

Що насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступити - шокуючи факти (Відео)

Мешканці прифронтових сірих зон, які свідомо створив комік, розповіли про те, що насправді там коїться. Віддані на розправу ворогу мешканці прифронтових селищ Станиця-Луганська та Золоте-4 на прес-конференції Руху Опору Капітуляції оприлюднили факти, що старанно приховує режим Зеленського.
Ось короткий перелік, шокуючих фактів:
- відсутність патрулів та постів української поліції та будь-яких державних силовиків на демілітаризованих вулицях Станиці Луганської.
- відкриті погрози проукраїнським активістам з боку проросійської частини населення, що повністю ігноруються режимом Зеленського.
- нещодавній обстріл Катеринівки та бій біля Золотого-4 вже після відведення, а також про нещодавній обстріл вже нових позицій українських військ.
- відсутність вогнепальної зброї у українських силовиків на ділянках, звідки були відведені війська.
- викрадення і вбивства місцевих мешканців зі Станиці російськими окупантами, а також погрози з їхнього боку патріотам України
- неушкоджений залізничний міст нижче по течії Сіверського Донця, який не охороняється українськими силами і є одним з шляхів для потрапляння в Станицю Луганську проросійських диверсантів і розвідників
- нові вогневі точки російських та проросійських сил на висотах біля Станиці Луганської, які були встановлені вже після відведення українських військ.
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Погуглите какие ноты высылал финский народ агрессору в 1939г.
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зачастили что-то гумконвои послееднее время. походу, "это ж-ж-ж не спроста"
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