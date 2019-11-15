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 Політика України
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Все про:Арахамія (137) Слуга народу (485) Поляков_Антон (4) Скороход Анна (13)

 Для виключення Скороход із фракції достатньо голосів, для Полякова - ще потрібно 5, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для виключення з фракції нардепки Анни Скороход вже зібрали достатню кількість голосів. Для нардепа Антона Полякова ще необхідно отримати 5 голосів із 16, які ще не висловили свою думку.

Про це Арахамія заявив журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми тільки зараз підводимо результати голосування щодо пані Скороход - там переважна більшість, вже відомо все. Щодо пана Полякова у нас залишилося 16 голосів, і 5 із них потрібні за виключення, інакше воно не відбудеться", - розповів Арахамія.

Він також зазначив, що деякі члени фракції, які голосували проти виключення Полякова, змінили свою думку після того, як він виклав інформацію в Telegram.

"Після того, як пан Поляков сфотографував і виклав у своєму Telegram-каналі ці відомості - три людини прийшли і змінили свою думку з "проти" на "за"... Вони обурилися, що йде процес голосування, а він робить із цього шоу", - сказав Арахамія.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

Сьогодні стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушили домовленість про спільну позицію, - Корнієнко про причини виключення Скороход та Полякова з фракції СН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159950
 
 
 Топ коментарі
 
Так доплатите в конвертах, - если не хватает голосов)
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Скороход - самая нормальная из них. Понабирали всякий сброд.
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Скотина арахамская, вали сам в Рады вместе со своими слугами - коррупционерами взяточниками и ничтожествами, по 5 000 долларов они в конвертах получают за уничтожение Украины. Валите геть, ублюдки ! Проклятые выродки.
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Так доплатите в конвертах, - если не хватает голосов)
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Скотина арахамская, вали сам в Рады вместе со своими слугами - коррупционерами взяточниками и ничтожествами, по 5 000 долларов они в конвертах получают за уничтожение Украины. Валите геть, ублюдки ! Проклятые выродки.
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"Лара", а что такое?!!! , "Насрали в жменю"?!... А ты так "руку тянула" "против Пороха"!!! Он тебе "жить мешал!!! Жри, что позвала!!!
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Порошенко и Зеленский = олигархат и одно и тоже. Всем, у кого куриные мозги написать себе на лбу и почаще заглядывать в зеркало.
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Шановні вчителі, виявляється від Слуг не лише проститутки отримують по 100 доларів за годину, а й самі слуги ВЖЕ отримують по 5 тисяч доларів в конвертах. Добре що ви проголосували за нелохів, вони про себе подбають.
А вчителям урізали навіть ту надбавку, яку встановив Гройсман.
(C)
@jozefkneht1

Головне у процесі поїдання лайна не обляпати сусідів
😄
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Слышь, курица! Если ты верещишь так громко на форуме, так предлагай что-то, а не "гавнячь" на всех!!! У тебя есть предложения? Нет?! Тогда заткнись и не воняй...
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Скороход - самая нормальная из них. Понабирали всякий сброд.
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Петики, вы тупые? Радоваться надо! Они теперь примкнут к ПЕС.
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ПЕС-Партия Еврейских Слуг ? Их только только исключили....
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Это утверждение или предположение? Ты так много наутверждал тут всякой хрени, что если за каждый давать тебе под с@аку, у тебя бы уже #опа отвалилась!
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Не пиши под моим комментарием петики. Ты тупой? Я не олигархический бот. Я всегда была против олигархии и их слуг.
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Тупорила клуня,як і 99 % зелених. Коли вибори були,то казала "Я хатєла уєхать заграніцу, но тут паявілась вазможнасць"
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Исключить? Да без проблем. Теперь мнение о фракции СН - управляемое стадо баранов. Это без учета прошлых косяков.
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Там непідстилка ірка геращенко кричить кінець парламентаризму.
Ой,забула як Томенка і Чумака викинули не тільки із фракції,а із ВР.
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Поляков расстроил пупсика богдана,а это не есть гуд. Зато в будущем возле параши с пробитым очком пупсику будет что вспомнить. Как он мнил себя вершителем судеб.
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Ни у кого не может быть собственного мнения, никаких несогласных с Богданом. Полный Трускавец.
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Мне по хер шо они трандят . Я хочу спросить у Вас , Вам снизили коммуналку , преступники сидят ? Ахметов и Медвейчук в тюрьме ?
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Этот шмэл абхазский уже заявил шо слуга народа это почётное звание, и не каждый достоин его. Во маразм у пархатых крепчает.
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Лакей, денщик и гардеробщик -почетные профессии, а "слуга" это присвоенное им звание, как генералиссимус.
Для виключення Скороход із фракції достатньо голосів, для Полякова - ще потрібно 5 - Арахамія - Цензор.НЕТ 129
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Скороход - первая, у кого есть совесть и которая встала против преступного режима Зеленского.. ей нужно бежать из страны и просить политического убежища
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" выложил в своем Telegram-канале"
он бы еще вконтакте выложил
Источник: https://censor.net.ua/n3159950
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Добро пожаловать в Южную Корею. Депутатв выбирали не для того, чтобы они думали Для виключення Скороход із фракції достатньо голосів, для Полякова - ще потрібно 5 - Арахамія - Цензор.НЕТ 3869

Для виключення Скороход із фракції достатньо голосів, для Полякова - ще потрібно 5 - Арахамія - Цензор.НЕТ 6836
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эта арахамия как хламидия...самое одноклеточное из всех слуг.
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Если даже Скороход не права она все равно права, это даже стая обезьян понимает, только не политики из слуги народа.
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Поздравляю Вас Зедебилы с началом батрачества, скоро станете на своей земле батраками,вашу землю скупят 5-7 семей и вы с этим ничего не поделаете, если у вас ума нет то не купишь. Поздравляю
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