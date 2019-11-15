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 Політика України
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Все про:Донбас (13624) Разумков Дмитро (271)

 Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно ухвалити до кінця нинішнього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Закон про особливий статус Донбасу потрібно буде ухвалити до Нового року, оскільки нинішній діє до кінця 2019. За півтора місяці ухвалити пакет законів про народовладдя, частина з яких потребують змін до Конституції, а потім провести всеукраїнський референдум - нереально", - зазначив Разумков.

За його словами, щоб сказати, що доведеться міняти в наявному законі, потрібно розуміти, який результат ми отримаємо від майбутньої зустрічі глав держав в "нормандському форматі".

"Коли вона (зустріч. - Ред.) відбудеться, ВР почне готувати законопроєкт. І це точно не буде відбуватися за зачиненими дверима. Поки ж міркування про те, яким буде новий документ - це ворожіння на кавовій гущі", - підкреслив спікер.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що парламент при публічному обговоренні з суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159948
 
 
 Топ коментарі
 
тобто виконують вимоги фуйла....
а що далі ?
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Сдача украинских позиций и разрушение суверенитета идёт полным ходом
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петя давно его подписал.
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Давай факти, ватан. Разумков каже, що особливий статус закінчується 31.12. 2019. Може у тебе є нова інформація?
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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"Ключевым является то, что выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ. Но для этого нужно вначале решить вопросы безопасности и роли украинских ЦИК, партий, медиа, участие в выборах переселенцев.
"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы "формулу Штайнмайера" нам продали как полноценный план урегулирования. РФ также сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ по выборам - доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не так уж важны" и другие", - пишет Климкин".Источник: https://censor.net.ua/n3148461
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Ключевая фраза: Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года
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минские. подходят к концу, все можно было изменить, а не использовать во вред Украине. Почему зедебил не по минским договорам тогда идет? Где прекращение обстрелов? Где граница под контроль?
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не все сразу
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"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - сказал он. Путин считает, что тогда теряет смысл и "формула Штайнмайера", потому что она "является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе".Российский президент также напомнил, что 31 декабря 2019 года действующий украинский закон теряет силу. "31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - сказал он"- таким образом, кремлёвский мясник, фактически поставил ультиматум нашему, Киевскому Лицедею, и у Разумкова уже трясутся поджилки, запугивание - это тактика ордынской террористической банды, и по факту весь мир уже об этом знает, но есть такие страны, которые боятся и есть такие, которые зависят, т.е. получили, или должны бабло за "нейтралитет" по отношению к преступнику, в такой ситуации Украина должна проявить твёрдость и решительность, конечно, при обязательной поддержке наших западных союзников.Источник: https://censor.net.ua/n3159811
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А вот здесь подумать надо. Минск 2 - это результат военного поражения Украины под Дебальцево. Нам нужна была тогда передышка,чтобы восстановить армию (что это за армия,которая не смогла разбить всего лишь 2 российские танковые бригады). Мы эту передышку получили. Теперь мы должны отказаться от условий навязанных нам силой оружия, т.е. от всяких особых статусов кому бы то ни было. Я согласен с партией "Голос" по этому вопросу. Это бы сразу делегитимизировало лугандонскую шайку,заставило бы ее метаться, как и кремлевское руководство. Они бы оказались бы фактически у разбитого корыта. Санкции кстати тоже бы не сняли, потому что их ввели за агрессию, за вооруженную оккупацию наших территорий
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Под Дебальцевом не было поражение , а ВСУ вышли из под окружение . При этом потери рф были уже не восполнимы для продвижения вперед . Произошла полная остановка . Вы наверно не с Украины и плохо информированы .
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нет мы не с Украины. но знаем, П.Порошенко ждал в Минске доброй новости и не получил ее, получил ее путин и сказал, - ну, что хохлы, повоюем? на Бахмут дорога свободна за исключением сверкающих пяток.
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Я очень хорошо информирован. Если бы не было бы поражения-не было бы Минска 2. Я говорю как оно есть, а вы мне говорите то,что говорило правительство и СМИ. Если мы оставили стратегически важный ж/д узел и территорию - это что победа? Надо быть честным,только тогда можно правильно принимать решения. Беда всей нашей украинской власти-это повальное вранье.
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кому это делать? и вообще, обращение твое к пустоте, до них не доходят простые слова, котел, плен, поражение... живут в иллюзорном мире созданным лживой пропагандой и псевдо гордостью. дойдет, тогда когда приклад автомата разобьет пустую голову. и не имеет значения чей автомат, оккупанта или Правого Сектора. Слава ПС.
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Хотят сделать новогодний подарок для Украины - новогодние игрушки? Развешивать зелёных на Новогодней ёлочке так весело!
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Зелені, нагадую вам про ту локшину, яку Вован вам на вуха вішав. "Володимир Зеленський у передвиборчій програмі каже, що йде в президенти тільки на один термін, «щоб змінити систему заради майбутнього», обіцяє бути чесним та відданим Україні. Перший законопроект, який він планує ініціювати, - про народовладдя.
«У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії», - йдеться в програмі." Ось продасть землю "українцям", з подвійним громадянством, надасть ордло особливий статус і, як почне, сидячи за кордоном, впроваджувти "народовладдя" для лохів
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шмаркля вже на колiнах? чи це ще не дно?
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та нi. це ЗеБiли на асфальт, або об штани, а нормальнi вихованi люди об серветку та до смiття.) отже шмарклю на смiтник iсторii. як недолуге непорозумiння.



Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков - Цензор.НЕТ 8058
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Розумков сволота, запродаець тьа ворог України. Но нічого, з нього ми за це все спитаємо, як і з ЗЕдегенерата.
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Цей закон уже діє, дебіл ти придурочний, він прийнятий ще при Потрошенко, тупа колода.
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При пепе этот закон постоянно принимали
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Коли цей закон приймати вперше, під Верховною Радою гранатою вбили кілька нацгвардійців. Боюсь, цього разу зелені обрубки можуть розлетітися по всьому Києву. Бережіться, причетні.
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Путинские ***** СН, продолжают мероприятия по развалу Украины. Зебилоиды проголосовали за позор, рабство и... блины с лопаты. Ублюдки.
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Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков - Цензор.НЕТ 7691Особливий статус сєпарам на зоні строгого режиму. Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков - Цензор.НЕТ 8293
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Порохогидота розкудахталась, тільки вона мовчить, що старт цьому закону дав Потрошенко-мародер, до чого мерзенні потвори.
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Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Дострокові.
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Раніше думав ,що зеленський і прислуги колмойського просто клоуни і дебіли, але це велика помилка--це відкриті вороги України,ненависникі всього українського, агенти росії,фсбешникі і просто продажні мерзоти. Вони зраджують своїй державі в угоду росіх. А що роблять з ворогами зрадниками--ви знаєте. Ця сволота вже відкрито заявляє про перехід під владу путіна,за гроші.
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Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна.
Дострокові.
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РЕЗЕРВУАЦИЯ ДЕГЕНЕРАТОВ ТЕРИКОНОВЫХ-Это ихний статус!
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І перетин кордону з Лугандоном по системі "нипель". Повернувся в Лугандон? Вже в Україну тобі шлях зачинений назавжди.
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"Понеслась (женский детородный орган в одно идиоматическое тюркско-татарское слово) по кочкам"©
А шо тут скажешь?
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А референдум по Лугандону - нє? Не треба? Скільки українців хочуть повернення гандонів в Україну? Скільки українців хочуть фактичної капітуляції?
____________________
Поки буде прийнятий до Нового Року закон про особливий статут Донбасу, я вже завтра почну носити на собі емблему про негайну відставку Зеленського.
_______________________________
Емблема негайної відставки Зеленського - зелений круг у чорному колі перекреслений чорною полосою.
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Рискните принять то,что не понравится украинцам
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Платним, мародерським тролям, Пєцє і Зєлє - довічне ув'язнення
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Мінську змову про "Особливий статус" формула ШВАЙНмайера під редакцією кремлівського фашиста )(уйла якУ підтримують продажні Іуди (Зебил і ексРиги) з кремлівської 5 колони яничарів в поки ще не кацапською колонії в державі Україні.
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і ворожої ОБСЄ)
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує убійц- терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандітов з окупованої кремлем длнр у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом , ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) ......... все вже приїхали, це кінцева, тільки протестний Майдан або знищення державності України НА ВАШ ВИБІР !?
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Вбивцям, покидькам, викрадачам лавок - особливий статус і амністія, а нам здоровенний болт і податково-тарифне ярмо - нова політика така проукраїнська.
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Многие здесь говорят о развале Раши, при этом называют такие невероятные сценарии, что аж дух захватывает от человеческой глупости))) Теперь включите свою макiтру и представьте, что Донбассу дадут особый статус, а его без вариантов дадут, что дальше? Особый статус потребуют Одесса, Харьков, Херсон, Николаев, Львов, Берегово.....
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