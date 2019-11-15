 Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".
"Закон про особливий статус Донбасу потрібно буде ухвалити до Нового року, оскільки нинішній діє до кінця 2019. За півтора місяці ухвалити пакет законів про народовладдя, частина з яких потребують змін до Конституції, а потім провести всеукраїнський референдум - нереально", - зазначив Разумков.
За його словами, щоб сказати, що доведеться міняти в наявному законі, потрібно розуміти, який результат ми отримаємо від майбутньої зустрічі глав держав в "нормандському форматі".
"Коли вона (зустріч. - Ред.) відбудеться, ВР почне готувати законопроєкт. І це точно не буде відбуватися за зачиненими дверима. Поки ж міркування про те, яким буде новий документ - це ворожіння на кавовій гущі", - підкреслив спікер.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що парламент при публічному обговоренні з суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.
"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы "формулу Штайнмайера" нам продали как полноценный план урегулирования. РФ также сделает все, чтобы размыть понятие стандартов ОБСЕ по выборам - доказывать, что среди них есть и принципиально важные, "не так уж важны" и другие", - пишет Климкин".Источник: https://censor.net.ua/n3148461
«У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії», - йдеться в програмі." Ось продасть землю "українцям", з подвійним громадянством, надасть ордло особливий статус і, як почне, сидячи за кордоном, впроваджувти "народовладдя" для лохів
Дострокові.
Дострокові.
А шо тут скажешь?
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Поки буде прийнятий до Нового Року закон про особливий статут Донбасу, я вже завтра почну носити на собі емблему про негайну відставку Зеленського.
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Емблема негайної відставки Зеленського - зелений круг у чорному колі перекреслений чорною полосою.
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і ворожої ОБСЄ)
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує убійц- терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандітов з окупованої кремлем длнр у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом , ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) ......... все вже приїхали, це кінцева, тільки протестний Майдан або знищення державності України НА ВАШ ВИБІР !?