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 На арсеналі в Балаклії було кілька вибухів, ситуація контрольована, евакуація не проводиться, - мер Столбовий

Мер Балаклії Іван Столбовий підтвердив поширювану в соціальних мережах інформацію про те, що на території військового складу Міністерства оборони в місті Балаклія Харківської області сталося кілька вибухів, але ситуація контрольована і поки немає причин для евакуації населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ситуація спокійна. Чути на технічній території поодинокі удари, диму ніякого немає. Але дійсно було кілька таких вибухів, дим, це сталося близько години тому. Ситуація контрольована, ніхто ніяких евакуацій не проводить", - сказав він.

Столбовий зазначив, що на місці перебуває командир військової частини і співробітники ДСНС.

Мер Балаклії вказав, що після ситуації березня 2017 року, коли на складах сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, місцева влада та жителі готові до можливих подібних позаштатних ситуацій.

Читайте також: У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159945
 
 
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От тільки не треба відбілювати від гімна твого соєвого божка. Що воно, що його наступник - одне одного варті. Перше - екс-червоний директор, професійний казнокрад і 3,14здло. Друге - блазень-малоросс без моральних принципів.
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не обляпайся когда сосать этот полиграф будешь
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Айя яйяй , вот раньше Ворюги порошенковские подрывали склады, а теперь ведь назначили всех кристально честнейших, кто ж теперь такое делает?
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Красиво - особенно на фоне того что зебильня заморозила постройку нормальних хранилищ для БК
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