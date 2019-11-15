 На арсеналі в Балаклії було кілька вибухів, ситуація контрольована, евакуація не проводиться, - мер Столбовий

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ситуація спокійна. Чути на технічній території поодинокі удари, диму ніякого немає. Але дійсно було кілька таких вибухів, дим, це сталося близько години тому. Ситуація контрольована, ніхто ніяких евакуацій не проводить", - сказав він.

Столбовий зазначив, що на місці перебуває командир військової частини і співробітники ДСНС.

Мер Балаклії вказав, що після ситуації березня 2017 року, коли на складах сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, місцева влада та жителі готові до можливих подібних позаштатних ситуацій.

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