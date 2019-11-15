 Вибухи на військовому арсеналі з боєприпасами чутно в Балаклії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Головному обласному управлінні Держслужби надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію про надзвичайну подію.

Керівництво ДСНС зібралося на нараду.

За інформацією порталу 057.ua, у Міністерстві оборони України розповіли, що сталася надзвичайна подія під час вивезення снарядів. Один з них вибухнув. Попередньо - одного із саперів поранено.

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