 Вибухи на військовому арсеналі з боєприпасами чутно в Балаклії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Головному обласному управлінні Держслужби надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію про надзвичайну подію.
Керівництво ДСНС зібралося на нараду.
За інформацією порталу 057.ua, у Міністерстві оборони України розповіли, що сталася надзвичайна подія під час вивезення снарядів. Один з них вибухнув. Попередньо - одного із саперів поранено.
roshenko q
Соевые раздолбаи
Семён Тимошенко
барыга ждёт бабло с МВФ... ему некогда...
паталогически жадный до долларов тип...
Оріяна
Потому что наши власти не собирались воевать с ******.Они собирались с ним торговать.Три года это у них получалось с миллиардными успехами *****.
Dmytryku
Пеце шоколадом уже надоело торговать? За боеприпасы взялся?
По официальной версии 17 мая 1984 года в городе Североморск, на главной ракетно-технической базе Северного флота, в воинской части 63976, произошли взрывы на складах ракетного оружия. Форма и мощность взрывов были идентичны трем ядерным ударам.
Зеля взрьівает складьі)))
Норм, а уже переживать начал, что у нас что то поменяется)))
але він карошій мальчік