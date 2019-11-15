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Все про:боєприпаси (955) вибух (1810) Балаклія (127)

 Вибухи на військовому арсеналі з боєприпасами чутно в Балаклії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Балаклії Харківської області чутно вибухи в районі, де розташовуються склади з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Головному обласному управлінні Держслужби надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію про надзвичайну подію.

Керівництво ДСНС зібралося на нараду.

За інформацією порталу 057.ua, у Міністерстві оборони України розповіли, що сталася надзвичайна подія під час вивезення снарядів. Один з них вибухнув. Попередньо - одного із саперів поранено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протипіхотна міна, гранати та 2000 набоїв: у Вінницькій області біля Будинку культури виявили рюкзак з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Вибухи на військовому арсеналі з боєприпасами чутно в Балаклії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159940
 
 
 Топ коментарі
 
Шо, опять Порох виноват???
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Тока шо по г+г передали, что засекли автивку пороха вблизи складов... но пустую, без кого-либо... есть подозрение, шо порох ползком прорвался или с дрона саданул. А чего б ему у турков дроны покупать. Еще мосейчучка сказала, шо он эти снаряды хотел в панаму увезти, т.к. он все либо в панаме, либо в липецук прячет... от таки дела... а, еще она сказала, шо зеленковский или как там этого недоделка, хочет туда приехать, учителей успокоить, потому шо не лох...
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Как это нет слов ? Вот вам комменты, которые писали в 2017 году:
roshenko q

Соевые раздолбаи
Семён Тимошенко

барыга ждёт бабло с МВФ... ему некогда...
паталогически жадный до долларов тип...
Оріяна

Потому что наши власти не собирались воевать с ******.Они собирались с ним торговать.Три года это у них получалось с миллиардными успехами *****.
Dmytryku

Пеце шоколадом уже надоело торговать? За боеприпасы взялся?
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Тока шо по г+г передали, что засекли автивку пороха вблизи складов... но пустую, без кого-либо... есть подозрение, шо порох ползком прорвался или с дрона саданул. А чего б ему у турков дроны покупать. Еще мосейчучка сказала, шо он эти снаряды хотел в панаму увезти, т.к. он все либо в панаме, либо в липецук прячет... от таки дела... а, еще она сказала, шо зеленковский или как там этого недоделка, хочет туда приехать, учителей успокоить, потому шо не лох...
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потому, назло кондуктору куплю билет, пойду пешком
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По графику, шоумен значительно опережает. Пожар, теперь взрывы.. и это только за первое полугодие. Пете у него учиться и учиться
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Бухие что-ли снаряды грузили, как мог снаряд рвануть.
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17 мая 1984 года в Североморске случилась одна из крупнейших трагедий эпохи СССР. В первые минуты и часы событий многие думали о начале Третьей Мировой из-за характерных "грибов" возникших над городом.
По официальной версии 17 мая 1984 года в городе Североморск, на главной ракетно-технической базе Северного флота, в воинской части 63976, произошли взрывы на складах ракетного оружия. Форма и мощность взрывов были идентичны трем ядерным ударам.
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Порох, мля! Ти що, маніяк?! Припиняй усе оце!!!111!1
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Беня стали барьігой, продал Украину за сотку.
Зеля взрьівает складьі)))
Норм, а уже переживать начал, что у нас что то поменяется)))
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Какие склады, несчастный случай во время утилизации боеприпасов.
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****** уроды. Там уже не осталось ничего, наверное
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Взорвалось то что готовили на утиль.Каждую субботу взрывали в 30км от Балаклее.
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якщо не слухатиметься Беню..
але він карошій мальчік
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Я совсем запутался. Это виноват все еще Порошенко или уже Зеленский ? Кого весной сажать будут ?
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Президент виноват что у криворуких саперов снаряд рванул?))
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да он ни в чем не виноват, и вам ничего не должен))) он вообще непонятно чем занят, катается себе на тесле и в ус не дует
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Нихера он не катается. Он трудится. Ролики пишет по 30 дублей. Когда ему склады инспектировать? Щас Баканову позвонит и тот враз найдет ему чорта
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Склады сгорели при Порошенко, а последствия аукаются при Зеленском.
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та скока можно былаж команда перестать стрелять
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когда колбаса была по 2-20, такого не было.
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вот действительно говорят, как аукнется так и откликнется))) зеля пришел к власти на манипуляциях метании дерьма, от этого и слетит с трона
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Головне щоб Петіни патронні заводи не підірвали )
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при пете его начинали строить, а при зеле остановили))
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А це тому, що досі нікого не розстріляли.......
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Зеленський, що ти зробив із Арсеналами??? Вибухи на військовому арсеналі з боєприпасами чутно в Балаклії - Цензор.НЕТ 6541
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ВЫВСЕВРЕТИИИИИИ!!! При клоуне такого быть не может!
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Их со вкрученными взрывателями перевозят?
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