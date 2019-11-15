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 "Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята

Для зручних подорожей пасажирів на новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" вже призначила 6 додаткових поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Потяги курсуватимуть на напрямках Київ - Львів, Київ - Ковель, Покровськ - Харків, Львів - Одеса, Львів - Ужгород і Кривий Ріг - Ужгород. Сьогодні на ці поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня, тобто за 45 днів до відправлення.

Поїзд № 181/182 Київ-Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, відправлення з Києва о 00:55 та прибуття до Львова о 10:36. Зворотно - 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 та прибуття до Києва о 00:02.

Поїзд № 197/198 Київ-Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19 та прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27 та прибуття до Києва о 20:45.

Поїзд № 205/206 Покровськ-Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

Поїзд № 167/168 Львів-Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

Поїзд № 201/202 Львів-Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

Окрім цього, поїзд № 76/75 Кривий Ріг-Київ-Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода — 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159936
 
 
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Коррупция в "Укрзализныце" дикая, воруют почти на всем, в ближайшее время примем решение о смене руководства, - Гончарук.
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Не пройдёт и года... Поменяют начальников, отпустят теперешних с миром, ну и что что украли миллионы народных денег???? То таке, бывает, ну не сажать же их за это, правда? С кем не бывает? Очень миленько, назначают, те пи...т миллионы, их увольняют, ставят следующих и так уже 28 лет!!! Всё у них путём, всё они в шоколаде, семьи, дети у них в благополучных странах, здесь они только "работают". Фееричная у нас власть и законы.
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Интересно, сколько билетов продано-продадут в сторону Москвы))
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