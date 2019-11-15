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Все про:СБУ (4893) Шевченко Євген (27) ДБР (627) Європейська Солідарність (158) Ткаченко Максим (3)

 "Євросолідарність" вимагає від СБУ і ДБР порушити кримінальні провадження проти нардепів від СН Ткаченка і Шевченка за заклики, що виправдовують агресію РФ

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань порушити кримінальні провадження проти нардепів від СН Євгена Шевченка і Максима Ткаченка за заклики, які виправдовують російську агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Члени фракції "Євросолідарність" направили депутатський запит до СБУ і ДБР.

"Участь депутата монобільшості Євгена Шевченка у російському пропагандистському телешоу, під час якого він покладав провину з продовження війни на Донбасі на "українських націоналістів", а не на країну-агресора, має всі ознаки державної зради та несе шкоду національній безпеці України. Інший представник "Слуг Народу" Максим Ткаченко фактично закликав визнати бойовиків, заявивши про можливість співпраці з представниками окупаційного режиму на Донбасі після деокупації української землі", - йдеться в запиті.

Крім того, в тексті запиту повідомляється, що останнім часом почастішали публічні заклики представників правлячої партії "Слуга народу" до публічного заперечення статусу тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, відповідальності РФ за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні в результаті збройної агресії РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

Особливу суспільну небезпеку несуть такі антидержавні діяння, які чиняться представниками публічної влади, до числа яких, зокрема, належать народні депутати України", – повідомили "Євросолідарності".

"Заяви обох депутатів монобільшості грубо порушують вимоги Конституції України та дискредитують українських захисників і Україну загалом, що становить шкоду національним інтересам. Відтак, посягання на територіальну цілісність, суверенітет, шкода національним інтересам та виправдовування російської окупації мають отримати належну правову оцінку і реакцію вітчизняних спецслужб" , - вважають у "ЄС".

"Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а так само державна зрада, як випливає зі змісту, є особливо тяжкими злочинами, що передбачають підвищену кримінальну відповідальність. Водночас, публічні заклики дискредитують дії Збройних Сил України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації ", - підкреслили у фракції.

"Євросолідарність" просить дати правову оцінку вищевказаним публічним діям нардепів Ткаченку і Шевченку, порушити кримінальні провадження і вжити заходів з метою забезпечення невідворотності покарання за відповідні злочинні діяння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.

Нардеп від СН Максим Ткаченко раніше заявив, що не виключає, що "чиновники", які працюють в "адміністрації" найманців РФ на окупованих територіях, можуть залишитися в команді нової влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159932
 
   
 Топ коментарі
 
Наивные....Тут у некоторых "полный контакт", а вы с такими требованиями...смИшно... "Евросолидарность" требует от СБУ и ГБР возбудить уголовные производства против нардепов от СН Ткаченко и Шевченко за призывы, оправдывающие агрессию РФ - Цензор.НЕТ 7887
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шо тут,- у зебилов в зобу сперло?
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Когда будут уголовные производства за взятки в партии "Слуга в конверте"?
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Поддерживаю. - Но это не из хороших побуждений. А конкуренция врагов.
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а ты не заболел чем то ? не болей - хотя если так ,то только чуть ,чуть)))
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Если вдумываться ,то я пишу только о хорошем. Иногда шучу. Но не все это понимают.
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((((я понял - ты это уже и за монику не голосовал - ожидаемо ,ожидаемо)))
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Не голосовал. Но приветствую его отдельные действия.
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шо и требовалось доказать))) народ - первый на цензоре пошел в отказ ))
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Если возбуждать дело , то против партии Слуга народа, а не отдельных депутатов и против Зеленского. А то как -то смешно подавать против 2-х депутатов, в то время как они все работают на Путина.
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Ну Ларочка в своём репертуаре... Чтоб в корне зло пресечь - собрать бы книги все, да сжечь!
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Наивные....Тут у некоторых "полный контакт", а вы с такими требованиями...смИшно... "Евросолидарность" требует от СБУ и ГБР возбудить уголовные производства против нардепов от СН Ткаченко и Шевченко за призывы, оправдывающие агрессию РФ - Цензор.НЕТ 7887
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Полный контакт у ху- ла !!! Он вам авторитет, что вы его цитируете? Или вы кокса подкидываете в костер?
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Тут мы на вас ложили, как обычно! Собаки гавкают, а караван идет.....
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Что у зебилов идёт - капитуляция перед путлером?
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кто руководит этой СБУ сегодня? и это будет ответ на все эти требования.
а руководит ей сегодня дилетант, липовый лейтенант, но "крупный специалист" в туристическом бизнесе ни дня в нем не работавший, но зато корешь неЛОХа!
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ЕС делает это не на сегодлня ОНИ ПРЕКРАСНО ПОНМИАЮТ КТО ТАКОЙ ЗЕДЕБИЛ КТО ТАКОЕ ПРАВООХРЕНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЭТО ОНИ ДЕЛАЮТ НА ПОТМО ЧТОБЫ ЗЕДЕБИЛУ И ЕГО БАНДЕ КРОМЕ КАК В ********* И НЕ БЫЛО КУДА СБЕЖАТЬ...
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та да, только боевой генерал сидит уже, сидит с ЗеКами, а министр обороны язык в *Опу запхав ...
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Идёт унижение и уничтожение украинской армии в угоду ху#лу.
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Это да! Алкаш был куда "специалистее"!!!!
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Когда будут уголовные производства за взятки в партии "Слуга в конверте"?
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нічого не буде.
але мене цікавить хто спонсорує владну партію.
невже беня дає грошики в обмін на земельну реформу ?
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Беня как раз наоборот получает бабки от владельцев крупных агрохолдингов за "земельну реформу"
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там просто - лобісти від промислових магнатів скидають кеш в "фонд" з побажаннями. А вже з фонду оплачують кнопкодавів. Яскравий приклад закон по тютюновій галузі
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А где ты взятки видел?
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там , где ты ее не видишь. Это как ОБСЕ , те тоже руССких на Донбассе не видят
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ух ты! А ты видел то, что Порох украл?
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Цирк!!!!! Кто то все время держит нас в тонусе!!!! Все что,то мутят!!! Задолбали!!!
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Свыни хрюкают как обычно!!!
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Где в Конституции сказано что человек не может высказать свое мнение, Петя сам сотрудничал с представителями ОРЛДО например покупая у них уголь или договариваясь в Минске. Как он собирается возвращать территорию если ни с кем там не будет сотрудничать после деокупации.
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Конституция - это не уголовный кодекс и не административный.
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Клав прилад для гри на роялі твій клоун на Конституцію! Одразу як приймав присягу, так і положив замість руки.
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О, капитан Очевидность.
Конституция - основной закон. Её положения регулируются законами и подзаконными актами.
Свобода слова не означает, что можно клеветать.
Свобода передвижения не означает, что можно ходить по проезжей части...
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Поэтому если какой-то закон противоречит конституции, он является антиконституционным
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Просто спасибо! Никогда об этом не догадывался.
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Та ти шо?! А навіщо тоді конституційний суд і його судді з окладом 400 000грн на місяць?
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Они как раз для проверки соответствия закона Конституции нужны
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Бачили ми, як з формулювання "наротхочєт" розігнали ВР.
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Жалкая вариация на тему советского анекдота "Где у Карла Маркса написано, что я к 8 утра должен приходить на работу?"
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Зараз при владі СН, тому вони знайдуть спосіб загальмувати розслідування щодо цієї скандальної проблеми.
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Можливо. А ось справам про підписання капітуляцій в Мінську буде дано прискорення.
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Якщо у нас є незалежні суди, то треба. Але поки СН визначили, що суди нереформовані.
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За трансляцию пропаганды агрессора, давно пора привлекать к ответственности.
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Типичное "держи вора". Просто на подходе уголовка именно по этим статьям за сдачу Крыма и минские соглашения о капитуляции.
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В Павловку Интернет провели, Андрюша? Или просто так написано у вас?
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Он продолжил: "Мы не можем понять в чем логика этих условий по разведению войск. Если российская сторона заинтересована также, чтобы в Украине был мир, почему нельзя провести первичные переговоры без развода войск. Почему? Мы хотим понять российскую сторону. В чем логика заключается? Вы понимаете, что есть элемент недоверия с российской стороны. Но, как бы там не было Россия проявила акт агрессии и люди уже бояться. В обществе существует мнение, что Россия просто-напросто обманет в очередной раз Украину. Мы войска свои отведем, а она территорию захватит, линии у нас будуто ослаблены. В принципе в этом весь сыр-бор в Украине Источник: https://censor.net.ua/n3155343

Это прямая речь Шевченко. Нифига себе оправдал агрессию РФ.
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дійсно ніфіга..
ти не ту цитату виписала.
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Это его цитата в той самой передаче
В той самой передаче он прямым текстом высказался о РФ
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я тобі і іншим нижче написала.
щоб знали правду.
так що читай
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1. Співробітництво з представниками окупанта.
2. Виправдання агресії росії спробою перевести провину на націоналістів.
Може воно і Майдан обвинувачує ?
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На тобі ТІ ЦИТАТИ. Щоб не маніпулювала, як ти завжди це робиш.
1.Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

2.Отвечая на вопрос, как убедить жителей Донбассе остаться в Украине, Шевченко заявил: "Я не могу сейчас отвечать за всю фракцию, потому что пока единого решения фракция по написанию единого законопроекта об особенном статусе ОРДЛО еще не проходило. Лично могу сказать свое мнение, как гражданина Украины, как народного депутата. Я считаю, что первая проблема, которую мы должны снять - это вопросы языковые и культурные. Потому что именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами привел к расколу в обществе и в целом мы знаем к чему это привело. Языковой вопрос должен был снят и люди должны разговаривать на том языке, на котором хотят. Тем более у нас есть 10 статья Конституции, которая гарантирует такие права. Второе я могу сказать, что у нас было много с двух сторон горя. И здесь нужно найти мужество для того, чтобы просто простить. Одна сторона другой должна простить. Иначе мира не будет".Источник: https://censor.net.ua/n3155343
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Здесь нет оправдания агрессии РФ
Уверена любой суд это подтвердит
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да... зелений суд підтвердить
а тобі не видається, що за півроку команда зелених взагалі забагато разів попалилась на своїй русофілії ?
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знаєте, що я помітила... певні зеленкуваті вже визнають корупцію та неспроможність зеленої влади, ці заспокоюють себе тим, що ніби і не розраховували, що одразу стане краще...
а от визнати своє лоховство - зась.
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меня знакомый убеждал что нужно голосовать за зе, мы много спорили (нам за 40) сейчас когда заводим разговоры о политике ему становится неудобно и он опускает глаза))
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ещё одна петюнина потуга в создании образа патриота и апизицианера , потом , когда под рученьки на кичу поведут , будет громко орать Караул апазиционера сажают !
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Ваш комментарий лишний раз подтверждает сомнение в том, что украинцы - народ благодарный. И на счет разумности есть сомнение: избрали себе президентом оболтуса, который только и умеет, что угождать/развлекать/смешить богатых людей. А вслед за злым комиком избрали в парламент много людей, которым не место в ВР. В составе "партии слуг" в ВР прошли неучи, жулики и рашисты....
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Антиукраинские элементы активизировались в комментах сегодня, это заметно невооруженным глазом. Со всей дури защищают русский мир и его малороссийских адептов, обгаживают украинцев. Зарплату выдали?
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Не-не-не.

Бакланов и Труба заводят дела только непосредственно по заказу Коломойского и Портнова.

Так что тебовать надо не от марионеток, а от хозяев. А с этих двух пиарастов требовать бесполезно. Их надо просто мочить.
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Скоро вмю эту зеЛеную пащаль погоним на ростов
И там у них будут полные контакты с ******
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Не зрозумів?! А вони що ще досі цього не зробили??!
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Ну, уголовные не уголовные, а говнянки они напороли!
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