 "Євросолідарність" вимагає від СБУ і ДБР порушити кримінальні провадження проти нардепів від СН Ткаченка і Шевченка за заклики, що виправдовують агресію РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Члени фракції "Євросолідарність" направили депутатський запит до СБУ і ДБР.
"Участь депутата монобільшості Євгена Шевченка у російському пропагандистському телешоу, під час якого він покладав провину з продовження війни на Донбасі на "українських націоналістів", а не на країну-агресора, має всі ознаки державної зради та несе шкоду національній безпеці України. Інший представник "Слуг Народу" Максим Ткаченко фактично закликав визнати бойовиків, заявивши про можливість співпраці з представниками окупаційного режиму на Донбасі після деокупації української землі", - йдеться в запиті.
Крім того, в тексті запиту повідомляється, що останнім часом почастішали публічні заклики представників правлячої партії "Слуга народу" до публічного заперечення статусу тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, відповідальності РФ за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні в результаті збройної агресії РФ.
Особливу суспільну небезпеку несуть такі антидержавні діяння, які чиняться представниками публічної влади, до числа яких, зокрема, належать народні депутати України", – повідомили "Євросолідарності".
"Заяви обох депутатів монобільшості грубо порушують вимоги Конституції України та дискредитують українських захисників і Україну загалом, що становить шкоду національним інтересам. Відтак, посягання на територіальну цілісність, суверенітет, шкода національним інтересам та виправдовування російської окупації мають отримати належну правову оцінку і реакцію вітчизняних спецслужб" , - вважають у "ЄС".
"Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а так само державна зрада, як випливає зі змісту, є особливо тяжкими злочинами, що передбачають підвищену кримінальну відповідальність. Водночас, публічні заклики дискредитують дії Збройних Сил України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації ", - підкреслили у фракції.
"Євросолідарність" просить дати правову оцінку вищевказаним публічним діям нардепів Ткаченку і Шевченку, порушити кримінальні провадження і вжити заходів з метою забезпечення невідворотності покарання за відповідні злочинні діяння.
Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.
Нардеп від СН Максим Ткаченко раніше заявив, що не виключає, що "чиновники", які працюють в "адміністрації" найманців РФ на окупованих територіях, можуть залишитися в команді нової влади.
а руководит ей сегодня дилетант, липовый лейтенант, но "крупный специалист" в туристическом бизнесе ни дня в нем не работавший, но зато корешь неЛОХа!
але мене цікавить хто спонсорує владну партію.
невже беня дає грошики в обмін на земельну реформу ?
Конституция - основной закон. Её положения регулируются законами и подзаконными актами.
Свобода слова не означает, что можно клеветать.
Свобода передвижения не означает, что можно ходить по проезжей части...
Это прямая речь Шевченко. Нифига себе оправдал агрессию РФ.
ти не ту цитату виписала.
В той самой передаче он прямым текстом высказался о РФ
щоб знали правду.
так що читай
2. Виправдання агресії росії спробою перевести провину на націоналістів.
Може воно і Майдан обвинувачує ?
1.Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО
2.Отвечая на вопрос, как убедить жителей Донбассе остаться в Украине, Шевченко заявил: "Я не могу сейчас отвечать за всю фракцию, потому что пока единого решения фракция по написанию единого законопроекта об особенном статусе ОРДЛО еще не проходило. Лично могу сказать свое мнение, как гражданина Украины, как народного депутата. Я считаю, что первая проблема, которую мы должны снять - это вопросы языковые и культурные. Потому что именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами привел к расколу в обществе и в целом мы знаем к чему это привело. Языковой вопрос должен был снят и люди должны разговаривать на том языке, на котором хотят. Тем более у нас есть 10 статья Конституции, которая гарантирует такие права. Второе я могу сказать, что у нас было много с двух сторон горя. И здесь нужно найти мужество для того, чтобы просто простить. Одна сторона другой должна простить. Иначе мира не будет".Источник: https://censor.net.ua/n3155343
Уверена любой суд это подтвердит
а тобі не видається, що за півроку команда зелених взагалі забагато разів попалилась на своїй русофілії ?
а от визнати своє лоховство - зась.
Бакланов и Труба заводят дела только непосредственно по заказу Коломойского и Портнова.
Так что тебовать надо не от марионеток, а от хозяев. А с этих двух пиарастов требовать бесполезно. Их надо просто мочить.
И там у них будут полные контакты с ******