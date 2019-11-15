EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  10847  82
Все про:В'ятрович (174) Сюмар (161) Хілько Андрій (1)

 Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Реєстрацію Володимира В'ятровича народним депутатом за списком партії "Європейська Солідарність" оскаржили в суді.

Про це повідомила нардепка від ЄС Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Давно такого бєспрєдєла, ну і страху, не пам’ятаю. Тепер зрозуміло, чому спікер тягнув з присягою Володимира В'ятровича. Рішення ЦВК про реєстрацію його депутатом оскаржують у суді", - заявила вона і опублікувала відповідну заяву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" навмисно затягують приведення до присяги В'ятровича, - Парубій

Позов подав Андрій Хілько. На сайті ЦВК повідомляється, що він був кандидатом у нардепи, самовисуванцем у 219 окрузі (м. Київ). Про себе він вказав, що є директором БО "Благодійний Фонд "Хілько". У ЗМІ його називають адвокатом. Зазначимо, що у квітні 2019 року Хілько подавав позови про скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом у нардепи.

Реєстрацію Вятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар 01
Реєстрацію Вятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159931
 
   
 Топ коментарі
 
Слуги урода - лютий антиукраїнський шабаш.
 показати весь коментар
 
Махровым зеленым ватникам некомфортно рядом с Вятровичем. Оно и понятно. Не мертвечук с новинским ведь.Реально цирк.
 показати весь коментар
 
ЭТО КАКИМ НАДО БЫТЬ ПОДОНКОМ НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЧТОБЫ ТАК НЕ СКРЫВАЯ ПОКАЗАТЬ СВОЮ НЕНАИСТЬ К УКРАИНЕ Вятрович для них еврейчиков и дебилов как кость в горле... как бы им самим в натуре не подавитсья крошкой украинского хлебушка...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Слуги урода - лютий антиукраїнський шабаш.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Українській Нарід віддав свої голоси за СН саме тому, що бпп та нф приймали люті, антиукраїнські рішення. А капітулянт Порошенко їх схвалював.
 показати весь коментар
 
 
А можно перечислить "люті, антиукраїнські рішення"?
 показати весь коментар
 
 
Ну а если перечислю, то у тебя что-то в голове щелкнет? Но для начала хочу удостовериться что ты адекватный. Твое мнение - Украина правовое государство или бантустан?
 показати весь коментар
 
 
Почекайте. А ви вважаєте Україну правовою державою або бантустаном?
 показати весь коментар
 
Дидовик, не будь ..., не відповідай питанням на питання.
 показати весь коментар
 
 
Добре. Я вважаю , що України є правовою державою. Так записано в Конституції і так є. І саме майже всі голосування ,де фактично було 100депутатів а голосувало 300 , є антиукраїнськими по суті, бо ці Закони , прийняті вочевидь в неправовий спосіб , є дійсними в Україні. Такої наруги над державою купкою бандитів на чолі з паном Парубієм не було в новітній Історії України.
 показати весь коментар
 
Якщо Україна правова Держава, то чому Разумков збрехав, що йому не принесли ПІДПИСАНІ (його слова!) документи, на приведення до присяги Вятровича?
 показати весь коментар
 
 
Насмотрелся придурок роликов слуг урода и параша ТВ. Говори хоть что то своими словами дол..б
 показати весь коментар
 
 
Ти хоч зрозумів, що ти висрав, своєю піхвою? Піди з"їж зеленого гівна.
 показати весь коментар
 
 
Як ти в гімні народився від цапа та цапської свині, так в лайні і помреш.
 показати весь коментар
 
Помреш скорше ти, зелене ублюдство, і твої ублюдочні кумири. Я точно знаю, що все буде Україна
 показати весь коментар
 
ЭТО КАКИМ НАДО БЫТЬ ПОДОНКОМ НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЧТОБЫ ТАК НЕ СКРЫВАЯ ПОКАЗАТЬ СВОЮ НЕНАИСТЬ К УКРАИНЕ Вятрович для них еврейчиков и дебилов как кость в горле... как бы им самим в натуре не подавитсья крошкой украинского хлебушка...
 показати весь коментар
 
 
Иск подал Андрей Хилько. На сайте ЦИК сообщается, что он был кандидатом в нардепы, самовыдвиженцем по 219 округу (г. Киев). О себе он указал, что является директором БО "Благотворительный Фонд "Хилько". В СМИ его называют адвокатом. Отметим, что в апреле 2019 года Хилько подавал иски об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в нардепы Источник: https://censor.net.ua/n3159931
 показати весь коментар
 
 
Спецом, чтоб зебанаты возбудились и побежали быстрее сдавать Украину-сам в этом и признался, кстати, оно само из вашего числа-голосило за зелупу...
 показати весь коментар
 
 
из какого моего числа, сумасшедшая?) так это они спецом договорились с Зе?) так может ещё и ЕС спецом договорились с Зе и тем придурком? Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4292
 показати весь коментар
 
 
а ЛИЧНО ЗЕ И БОГДА ПООБЕЩАЛИ ЗИЛЬКО КАКУЮ СУММУ КАКОЙ ПОСТ ДОЛЖНОСТЬ вы реально верите что какой то оця Хилько на котром штамп вор и мразь негде ставить просто так по совпадению побежало в суд ой ли...
 показати весь коментар
 
 
а если бы суд принял решение в пользу Хилько, а не Зе? Или ты хочешь сказать что ещё и судей заранее купили ради какого-то пиара, который по сути ни на что не влиял... не ну дурдом просто
 показати весь коментар
 
 
Шо-то петики в той теме "Суд сегодня вечером рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов, - адвокат Хилько" https://censor.net.ua/news/3123409/sud_segodnya_vecherom_rassmotrit_isk_o_snyatii_zelenskogo_s_vyborov_advokat_hilko/sortby/tree/order/desc/page/3#comments не возмущались Хилько, а совсем даже наоборот.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Потужна судебна реформа в действительности.
 показати весь коментар
 
 
причем тут суды, они обязаны принять иск. это зе-и-банаты зе-уриной упились и страх потеряли
 показати весь коментар
 
 
ну якщо йухко то все зрозуміло ...воно з "родини" зеленожопих хламідій
 показати весь коментар
 
 
Молодець Lvbnhj.
І тут є частка твоєї праці.
Путін благодарєн тєбе.
 показати весь коментар
 
 
Щас закроют все интернеты в Украине нахер.
 показати весь коментар
 
 
Махровым зеленым ватникам некомфортно рядом с Вятровичем. Оно и понятно. Не мертвечук с новинским ведь.Реально цирк.
 показати весь коментар
 
 
сроки подачи на оспаривание уже давно закончились, читайте Закон
 показати весь коментар
 
 
А судьи, значит, законов не читают?
Или действуют по вказивке?
 показати весь коментар
 
 
Ты тоже идиот? Если вякаешь, то сначала хотя бы посмотри тему в общих чертах. Т уже сегодня так же можешь подать Иск на незаконность проведения выборов в ВР. И будешь 1000% прав, потому что в законе О выборах в Раду есть пункт о проведении обязательной жеребьевки, а партию шашлычника включили решением ЦВК.
 показати весь коментар
 
 
Зеленое стадо аж сцится от страха...при одном упоминании фамилии Вятрович...
 показати весь коментар
 
 
Так це те ж Хілько що розіграло суд по "зняттю" з виборів Зеленськага. Помню як тут зебіли в падучій бились від коварства шокаладніка. А воно вон воно шо...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Деб.. лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи


Александр Дубинский
 показати весь коментар
 
 
дубинского таки стоило в детстве если не убить так вывезти в Папуа Новую Гвинею в племя анальных просветителей
 показати весь коментар
 
 
Навіщо кудись вивозити - він тепер в цьому племені депутатом працює.
 показати весь коментар
 
 
Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина - предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
 показати весь коментар
 
 
Могуу предстваить, как этот #иденка дубинского угнетали в детстве
 показати весь коментар
 
 
Мама Дубинского при пенсии в 2000 гривен сумела заработать более десятка престижных авто учитесь у слуг уродов как можно ****..... ть. Дурных хохлов
 показати весь коментар
 
 
а причем кандидат мажоритарщик от 219 округа до выборов по многомандатному округу ?
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а сколько у Пети ещё запасных партий зарегистрировано?
 показати весь коментар
 
да посмотрел шапку заявы, там дата регистрации ЕС с 2000 Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9720
 показати весь коментар
 
Это ни о чем не говорит...это дата первичной регистрации партии....при изменении названия партии дата первичной регистрации остается прежней...
 показати весь коментар
 
 
Если та откроешь ООО или ЧП...с каким то названием...а потом через год...два..десять...изменишь его название...то дата регистрации твоего предприятия останется прежней...той...первой датой...
 показати весь коментар
 
 
я посмотрел уже на сайте минюста и сделал вывод для себя, а ты?)
 показати весь коментар
 
И что ты там увидел...что это тебя так возбудило？
 показати весь коментар
 
никакого возбуждения, это кстати не ЧП и не ООО, а ПП, если будешь искать может пригодиться
 показати весь коментар
 
Ото як зелені сцються від Вятровича Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1555
 показати весь коментар
 
 
Александр Дубинский стал героем Русского мира или как СМИ РФ подвиги журналиста воспевали
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
 показати весь коментар
 
 
Боже, яка ганьба... Ніколи мені так соромно за країну не було, як за ці місяці.
 показати весь коментар
 
 
Бужанское быдло угрожало Вятровичу 12 листопада 2019

Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ті откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
 показати весь коментар
 
 
«Единственный результат Майдана - легализация нацизма»: БУЖАНСКИЙвыступил с громким заявлением
Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.

Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу.. Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.

«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат.
В интервью он также отметил, что вновь избранные депутаты Верховной Рады могут проголосовать за отмену празднования 9 мая в стране, и если это произойдет, он обязательно у них спросит, что ж они за дебилы такие?
 показати весь коментар
 
 
Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» избивал жену и разыскивался как рейдер
12/06/2019 - 13:05ИВАН ДУЗЬ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 49000.COM.UA
11208
В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Макс Бужанский. Ранее мы писали о том, что он говорил о Советском союзе и Майдане.
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы. Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012.
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
 показати весь коментар
 
 
Бузина їх всіх вже зачекався. Оцих бужанських, портнових і т.д.
 показати весь коментар
 
 
Цензор:
и нафига та шапка "Заявы" если нету текста "Заявы"
?
 показати весь коментар
 
 
Это просто какой-то антиукраинский русскомирный шабаш!
 показати весь коментар
 
 
...библейные в истерике забились, пейсы попрятали по карманам.. ...
 показати весь коментар
 
 
Сцять зєбуіни? Погрожують розправами. А за що? За те що українець? І ні хера не фашисти!
 показати весь коментар
 
 
Но это украинцам не позволено родину любить и быть патриотами на своей земле, а евреям можно быть националистами

На съезде объединенной еврейской общины Коломойский сказал:
"Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем, ...наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции"- отметил Коломойский.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306/
 показати весь коментар
 
 
Конец эпохи Гідности наступает.
С позволения 73%
 показати весь коментар
 
Повторюю ще раз до влади прийшли маладиє рєгіони, в чому різниця між старими - вони хітріші, безпринципніші, нахабніші, люто ненавидять Україну і все Українське, я б навіть сказав що пришли маладиє ваторєгіони.
 показати весь коментар
 
 
Этот придурок Хилько опять пиарится. Как и в случае с Зелей - тут ему тоже ничего не обломится.
 показати весь коментар
 
 
Новость - бред. Каким хреном бубликом тут бывший кандидат в нардепы?
ЧТО он оспаривает?
Поневоле задумаешься о введении стандарта против таких "новостей".....
 показати весь коментар
 
 
Не подводи под зеленые стандарты. Если зелень хочет еще больше надавить на украинцев, получит отпор
 показати весь коментар
 
В зелёной реальности это даже не удивляет. Вполне реально, что так и было.
 показати весь коментар
 
В четверг, 14 ноября 2019 года, профсоюзы и ряд других организаций объявили о начале подготовки к общеукраинской стачке.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ее решили провести в связи с дискриминацией прав человека и задекларированной властью тотальным обесцениванием трудовых отношений, огосударствлением системы социального страхования, уничтожением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, тотальной фискализацией и давлением на физлиц-предпринимателей (ФЛПы), а также открытием рынка земли без решения Всеукраинского референдума.

Впервые в истории Украины комитет по забастовке создан на общенациональном уровне. К стачкому присоединились профсоюзы, физические лица-предприниматели, малый и средний бизнес, сельхозпроизводител и и фермеры.
В целом эти движения охватывают около 20 миллионов украинцев.

О создании Общенационального забастовочного комитета "РАДИ БУДУЩЕГО!" заявили Федерация профсоюзов Украины, ВОО "Союз защиты предпринимательства", Общественный союз "Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины.

П.С. Нац.корпус всіма своїми ресурсами буд підтримувати цей двіж.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060345.0
 показати весь коментар
 
 
Почему давно не помнит, тут же сказано, что ранее этот же человек оспаривал в суде регистрацию нардепом Зеленского.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору