 Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила нардепка від ЄС Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
"Давно такого бєспрєдєла, ну і страху, не пам’ятаю. Тепер зрозуміло, чому спікер тягнув з присягою Володимира В'ятровича. Рішення ЦВК про реєстрацію його депутатом оскаржують у суді", - заявила вона і опублікувала відповідну заяву.
Позов подав Андрій Хілько. На сайті ЦВК повідомляється, що він був кандидатом у нардепи, самовисуванцем у 219 окрузі (м. Київ). Про себе він вказав, що є директором БО "Благодійний Фонд "Хілько". У ЗМІ його називають адвокатом. Зазначимо, що у квітні 2019 року Хілько подавав позови про скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом у нардепи.
І тут є частка твоєї праці.
Путін благодарєн тєбе.
Или действуют по вказивке?
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр Дубинский
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ті откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.
Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу.. Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.
«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат.
В интервью он также отметил, что вновь избранные депутаты Верховной Рады могут проголосовать за отмену празднования 9 мая в стране, и если это произойдет, он обязательно у них спросит, что ж они за дебилы такие?
12/06/2019 - 13:05ИВАН ДУЗЬ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 49000.COM.UA
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В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Макс Бужанский. Ранее мы писали о том, что он говорил о Советском союзе и Майдане.
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы. Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012.
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
и нафига та шапка "Заявы" если нету текста "Заявы"
?
На съезде объединенной еврейской общины Коломойский сказал:
"Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем, ...наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции"- отметил Коломойский.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306/
С позволения 73%
ЧТО он оспаривает?
Поневоле задумаешься о введении стандарта против таких "новостей".....
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Ее решили провести в связи с дискриминацией прав человека и задекларированной властью тотальным обесцениванием трудовых отношений, огосударствлением системы социального страхования, уничтожением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, тотальной фискализацией и давлением на физлиц-предпринимателей (ФЛПы), а также открытием рынка земли без решения Всеукраинского референдума.
Впервые в истории Украины комитет по забастовке создан на общенациональном уровне. К стачкому присоединились профсоюзы, физические лица-предприниматели, малый и средний бизнес, сельхозпроизводител и и фермеры.
В целом эти движения охватывают около 20 миллионов украинцев.
О создании Общенационального забастовочного комитета "РАДИ БУДУЩЕГО!" заявили Федерация профсоюзов Украины, ВОО "Союз защиты предпринимательства", Общественный союз "Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины.
П.С. Нац.корпус всіма своїми ресурсами буд підтримувати цей двіж.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060345.0