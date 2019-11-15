 Генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів, із порушенням закону помістили не на гауптвахту, а в цивільне СІЗО, - адвокат Мойсей

Про це повідомив один з адвокатів підозрюваних у "справі бронежилетів" Георгій Мойсей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню"
За його словами, прокурор у своєму клопотанні про застосування запобіжного заходу підкреслював, що Марченка потрібно помістити саме на гауптвахту.
Втім, в рішенні Печерського районного суду столиці це не прописано, і вказано: "Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою".
"Спочатку його помістили у відомчий (Національної поліції) ізолятор тимчасового утримання, а потім перевели в СІЗО", - сказав захисник.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.
Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
И пожалуйста ссьілку с болота, с которого взяли инфомацию дайте, вонюяий крокодил.
чиста помста...
Олександр Погребиський @nasia014 12 ****.
Актуальний креатив
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Он же наверное не думал что его сын оденет этот броник? Он думал что этот чудесный карнавал продолжится ещё лет на пять.... И брюхо отрастёт ещё больше.
Теперь ему не всё равно где сидеть на губе или в сизо. Мне всё равно где он сидит. Главное что бы сидел если виновен.
Олександр Довгий. Один з ініціаторів кримінальної справи проти Марченка за закупку типу неякісних броніків.
Пам-пара-рам!
Увага!
Олександр Довгий являється власником фірми, котра виробляє броніки.
"стрижуть руно" з барашика
🔘 відкривав провадження на активістів Майдану;
🔘 відкривав провадження щодо команди Супрун;
🔘 співпрацював з регіоналом Ківаловим.
Департамент Марченко закупками не занимается, ими занимается ДДЗ.
Министр обороны Украины, комерс, крупный спец в нефтедобывающем бизнесе с оксфордским дипломом, типичный "пиджак" не имевший и не имеющий ничего общего с армией, может это было бы и не плохо для какой-нибудь альпийской Швейцари, но не для Украины на шестом году войны!
11 сентября Виктор Чумак стал главным военным прокурором Украины. В его пресс-службе нам сообщили, что Чумак комментариев пока не даёт. А на дворе уже 15 ноября ...,
тоже язык в *Опе у главвоенпрокурора.
Кацапські українофоби аж ручки потирають як бачать суд над українськими воїнами.