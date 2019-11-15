 Генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів, із порушенням закону помістили не на гауптвахту, а в цивільне СІЗО, - адвокат Мойсей

Про це повідомив один з адвокатів підозрюваних у "справі бронежилетів" Георгій Мойсей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню"

За його словами, прокурор у своєму клопотанні про застосування запобіжного заходу підкреслював, що Марченка потрібно помістити саме на гауптвахту.

Втім, в рішенні Печерського районного суду столиці це не прописано, і вказано: "Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою".

"Спочатку його помістили у відомчий (Національної поліції) ізолятор тимчасового утримання, а потім перевели в СІЗО", - сказав захисник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа бронежилетів: суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Каморянського

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.