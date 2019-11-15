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 Суспільство
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Все про:арешт (1030) СІЗО (446) Бронежилет (29) Марченко Дмитро (13)

 Генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів, із порушенням закону помістили не на гауптвахту, а в цивільне СІЗО, - адвокат Мойсей

Заарештованого у "справі бронежилетів" генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка з порушенням законодавства помістили не на військову гауптвахту, а в цивільний слідчий ізолятор.

Про це повідомив один з адвокатів підозрюваних у "справі бронежилетів" Георгій Мойсей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню"

За його словами, прокурор у своєму клопотанні про застосування запобіжного заходу підкреслював, що Марченка потрібно помістити саме на гауптвахту.

Втім, в рішенні Печерського районного суду столиці це не прописано, і вказано: "Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою".

"Спочатку його помістили у відомчий (Національної поліції) ізолятор тимчасового утримання, а потім перевели в СІЗО", - сказав захисник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа бронежилетів: суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Каморянського

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159927
 
 
 Топ коментарі
 
причем сделали это умышлено, боевого генерала к ЗеКам посадили ...
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внезапно выяснилось . что и экспертизу проводили по новаторски - вначале стреляли по бронику без пластин . потом по пластинам отдельно без защиты стреляли . а в комплекте как положено и не проверяли . да и броники при весе 14 кг на экспертизу пришли весом 4.5 кг . твари зелёные спецом зарубили поставки в армию от броников до формы зимней
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внезапно выяснилось . что и экспертизу проводили по новаторски - вначале стреляли по бронику без пластин . потом по пластинам отдельно без защиты стреляли . а в комплекте как положено и не проверяли . да и броники при весе 14 кг на экспертизу пришли весом 4.5 кг . твари зелёные спецом зарубили поставки в армию от броников до формы зимней
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А когда проводилась єкспертиза?
И пожалуйста ссьілку с болота, с которого взяли инфомацию дайте, вонюяий крокодил.
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Фамилия марченко,протухла. По крайней мере для двоих носителей.
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причем сделали это умышлено, боевого генерала к ЗеКам посадили ...
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Да, похоже прессуют, чтобы дал признательные показания. Походу, у них нет на него вообще ничего, но был дан приказ закрыть, вот и лютуют. Если он в СИЗО ещё и повесится, ничуть не удивлюсь.
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Враження, що вони свідомо провокують військових...
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А что вы ждали в отношении к Воину зебилов?
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Да уж, обычные памперсы зебила уже не спасут...
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да монику только в подвале, под капающей трубой ))))
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А теперь прикиньте сколько людей погибло от действий ли бездействия этого упитанного засранца?
Он же наверное не думал что его сын оденет этот броник? Он думал что этот чудесный карнавал продолжится ещё лет на пять.... И брюхо отрастёт ещё больше.
Теперь ему не всё равно где сидеть на губе или в сизо. Мне всё равно где он сидит. Главное что бы сидел если виновен.
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Алєксандр Дроботов, тебе чеченці ще не зарізали?
Олександр Довгий. Один з ініціаторів кримінальної справи проти Марченка за закупку типу неякісних броніків.
Пам-пара-рам!
Увага!

Олександр Довгий являється власником фірми, котра виробляє броніки.
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вони його в інший спосіб використовують ))
"стрижуть руно" з барашика Генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів, із порушенням закону помістили не на гауптвахту, а в цивільне СІЗО, - адвокат Мойсей - Цензор.НЕТ 3150
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Какой лихо-закрученный сюжет - генерал который бывал в Донецком аэропорту "наживался" не на рюкзаках, носках, пайках, а именно на бронежилетах...
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кто такая эта Труба:
Генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів, із порушенням закону помістили не на гауптвахту, а в цивільне СІЗО, - адвокат Мойсей - Цензор.НЕТ 5610

🔘 відкривав провадження на активістів Майдану;
🔘 відкривав провадження щодо команди Супрун;
🔘 співпрацював з регіоналом Ківаловим.
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Труба як прокурор, що представляв обвинувачення в Пустомитівському райсуді - це просто дно - тупий як двері, тому й на посаді голови ДБР не може бути розумним, а звідси зрозуміло , що воно просто маріонетка портянки і богдана.
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В Балаклее опять склады взрываются !!! блин - да когда этот Зеленый хаос уже закончится !!! Генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов, в нарушение закона поместили не на гауптвахту, а в гражданское СИЗО, - адвокат Мойсей - Цензор.НЕТ 2027 ..
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пусть скажет спасибо что не расстреляли ...- по закону военного положения (времени) реального ...., а дальше все будет по сценарию- обогатятся многие - проки , адвокаты, решалы, лжемантийцы и прочие...
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Все правильно Пусть чистуху пишет, кто его надоумил эти бронежилеты закупать. Возможно он и не при делах и лично ничего не поимел. Но доложен понимать в какой команде он работал и как эта команда грабила нашу армию.
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особое доверие вызывает морда и жопа, которая не влазит в кальсоны
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Человек прошел ДАП, а зеленая слизь решила его тюремной камерой испугать. По себе судят, мрази.
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"Генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов"
Департамент Марченко закупками не занимается, ими занимается ДДЗ.
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а такое стало возможным по одной единственной причине!
Министр обороны Украины, комерс, крупный спец в нефтедобывающем бизнесе с оксфордским дипломом, типичный "пиджак" не имевший и не имеющий ничего общего с армией, может это было бы и не плохо для какой-нибудь альпийской Швейцари, но не для Украины на шестом году войны!
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Генерал не винуватий. Але, схоже, він чимсь налякав Зебіла...
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Шо этому разпальцованому чмо жизни людей ? Пыль .
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Строит Зедебил государство в смартфоне за клевету можно посадить любого украинца
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к слову у нас есть еще новый военный прокурор,
11 сентября Виктор Чумак стал главным военным прокурором Украины. В его пресс-службе нам сообщили, что Чумак комментариев пока не даёт. А на дворе уже 15 ноября ...,
тоже язык в *Опе у главвоенпрокурора.
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ніфіга. Офіцерів взагалі рідко на Гаупвахту по відправляють.
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Гаупвахта це СИЗо для всех военнослужащих, его должны поместить туда.
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ні. Можуть, але це не обов'язково для офіцера
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Він військовослужбовець, як особливий об'єкт права і як заарештований підпадає під дію закону Про гауптвахту, інструкцію МО про утримання заарештованих...бла бла, крім цього його повинні тримати окремо як старшого офіцера, під дію виправно-трудового кодекса він не підпадає. Після арешту в суді людина підпадає під дію або того кодексу, або того
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так вроде для высшего состава вроде нет гаупвахты.
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Если бы его посадили на "губу", то он был бы первым в истории сидящим на этой самой "губе" генералом. Во всяком случае в этой стране.
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****, а потім по рішенню ЄСПЛ саме з наших податків будемо справедливо відшкодовувати генералу Марченко моральну шкоду за порушення Конвенції.
Кацапські українофоби аж ручки потирають як бачать суд над українськими воїнами.
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