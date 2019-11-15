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 Політика України
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Все про:брифінг (14) Кабмін (3286)

 Кабмін раптово скасував брифінг за підсумками засідання уряду

Брифінг за підсумками засідання Кабінету Міністрів України був запланований на 14:30.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За кілька хвилин до початку брифінгу журналістам прийшли SMS про те, що брифінг "переноситься на невизначений час". Із чим пов'язане це перенесення заходу в пресслужбі не повідомляють.

Кабмін раптово скасував брифінг за підсумками засідання уряду 01

Зазначимо, що сьогодні народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Вона розповіла, що зустрічалася з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Моєю функцією було, а я ще раз наголошую, що я працювала на волонтерських засадах, здійснення комунікації. Якщо комунікація провалюється, то має бути хтось, хто є тією стороною, яка несе відповідальність. Я не можу замінити собою прем'єр-міністра, лише можу допомогти комунікувати. І коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - сказала Верещук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159923
 
 
 Топ коментарі
 
Выясняли: кто будет добровольцем на сваривание в медном чане после дефолта.
Добровольцев не нашлось. Кабмин внезапно отменил брифинг по итогам заседания правительства - Цензор.НЕТ 6817
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мозги , дерьмом с самого рождения ...Бог дав ЗЕМЛЮ а ці моновиродки й ту просрали
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Чана тоже - зелюки просрали.
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Повысят цену на билеты и начнется. Барыги...
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В кабміні знайшли на всіх клпденець. Журналісти в прострації.
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мозги , дерьмом с самого рождения ...Бог дав ЗЕМЛЮ а ці моновиродки й ту просрали
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Выясняли: кто будет добровольцем на сваривание в медном чане после дефолта.
Добровольцев не нашлось. Кабмин внезапно отменил брифинг по итогам заседания правительства - Цензор.НЕТ 6817
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Для такого дела - можно взять в аренду. Где-нибудь в Африке.
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Ничего, ничего. А шо там на таможне? Премьер с Нефедовым наговорили на то, чтобы народу было интересно. Суть в том, что премьер просит главу таможни встретиться с "нужным человеком" по вопросу работы на Черновицкой таможне. В общем будете проводить конференцию, не забудьте просветить народ, о чем речь.
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правильно сделали - хоть кто-нибудь из этих хомячков способен отвечать на вопросы? они-то с трудом представляют что делают, их еле научили по кнопке попадать, а тут мычать на камеру придется
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https://www.obozrevatel.com/politics/srok-istekaet-putin-prigrozil-ukraine-iz-za-donbassa.htm

"Это асолютно ключевой вопрос. Мы слышим, что может быть принят другой закон "Об особом статусе Донбасса". Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно войдет в тупик. И еще очень важное обстоятельство: 31 декабря заканчивается срок действия этого закона "Об особом статусе Донбасса". И если он не будет продлен..." - сказал Путин.
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Зато Тимошенко дала только что брифинг в ВР и сказала что Зеленые приняли опять какой-то закон по которому наша ГТС -- уже не наша.... плядь. да это "гениально" от начала и до конца.
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Вечер наступает вдруг добро пожаловать в квартал мой Зебильный друг если от безденежья ты устал добро пожаловать в вечерний квартал 🙋🙋🙋
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Зате тепер в Україні є свій "пісающий мальчік", хоч і ЗЕлений...
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Просто МВФ встречался с НБУ им препятствовала зеленая команда и наверно после встречи показали кукиш что денег нет и тут все перенесли
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