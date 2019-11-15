 Кабмін раптово скасував брифінг за підсумками засідання уряду

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За кілька хвилин до початку брифінгу журналістам прийшли SMS про те, що брифінг "переноситься на невизначений час". Із чим пов'язане це перенесення заходу в пресслужбі не повідомляють.

Зазначимо, що сьогодні народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Вона розповіла, що зустрічалася з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Моєю функцією було, а я ще раз наголошую, що я працювала на волонтерських засадах, здійснення комунікації. Якщо комунікація провалюється, то має бути хтось, хто є тією стороною, яка несе відповідальність. Я не можу замінити собою прем'єр-міністра, лише можу допомогти комунікувати. І коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - сказала Верещук.