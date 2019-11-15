 Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров"

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дайте п'ять, десять років, і кров забудеться"(с) А от цікаво, припустимо: у вас хтось забрав трохи бабла. Скільки років має пройти, щоб ви це забули? Га, шановний пане Ігоре?, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню The New York Times Ігор Коломойський заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією.

"Дайте 5-10 років, і кров буде забута", - сказав він.

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