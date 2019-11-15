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Все про:Коломойський (650) Росія (20623) капелан (39)

 Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров"

Дніпровський капелан Дмитро Поворотний прокоментував слова олігарха Ігоря Коломойського про "забуту кров".

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дайте п'ять, десять років, і кров забудеться"(с) А от цікаво, припустимо: у вас хтось забрав трохи бабла. Скільки років має пройти, щоб ви це забули? Га, шановний пане Ігоре?, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню The New York Times Ігор Коломойський заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією.

"Дайте 5-10 років, і кров буде забута", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України

Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про забуту кров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159919
 
   
 Топ коментарі
 
Про чужую кровь Беня легко рассуждает.
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Ми всі вже давно мали забути про Коломойського, він вже мав більшу половину 15 річного терміну відсидіти в тюрмі.
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Это вы таки несравнимые вещи говорите, уважаемый.
Деньги-то лично Бенины, а кровь не Бенина и вообще не кошерная даже.
Чужую кровь Беня готов простить за 5-10 лет, а за крупную сумму даже тут и сейчас.
А вот свои кровные деньги Беня не простит никому и никогда.
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через сколько столетий евреи простят Амана?
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Просто Беня,вже почал о вечном меркувати.А,що пiсля тебя останется Беня?Сколько тебя будут помнить и как?Шуганул Кернеса,був Губернатором Днепра в важкий час.Шуганул сепаров Запорожье.Допомог батальонам.Такой гарный бэкграунд,мог бы перекрыть твоё прошлое рейдерство.Але,послухай себя зараз,що ты верзешь.Мог бы стать Бендукидзе.Ну не в смысле,таким же мощным реформатором из олигархов,а хотя бы чуть схожим на нього со знаком плюс,а ты норовишь всё в минуса уйти Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров" - Цензор.НЕТ 7654
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свое бабло для бени с моникой это святое, а украинская кровь - водица
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В сталінські часи репресій начальниками таборів було 60% євреїв, хоча євреїв в СРСР було всього 1,5-2% від населення СРСР
Тобто 2% і 60% в таборах начальників-євреїв!
ДУМАЙТЕ НА СЛІДУЮЧИХ ВИБОРАХ, КОЛИ БУДЕТЕ ГОЛОСУВАТЬ!!!
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Интересно, про другую кровь он так же легко рассуждает? Холокост им должен давно быть забытым, прошло куда больше 5-10 лет.
Отличительный признак мрази - всякое дерьмо относит к другим, но не к себе...
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через сколько тысячелетий евреи простят гитлеровцев?
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Беня, не волнуйся, тебе эти слова не забудут. Ты их еще увидишь в своих снах.
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Никто в друзья к РФ не собирается. Но нужно максимально восстановить и развить экономические отношения, от блокирования которых Украина страдает намного больше чем Россия. Потому что альтернатива это Сорос и МВФ, которые планомерно и целеустремленно уничтожают украинскийц народ и экономику Украины.
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Продолжение вражды с РФ означает только одно - крови прольется еще больше и больше погибнет наших пацанов. А договариваться и сотрудничать с РФ все равно придется. И если не мы, то те кто нам придет на смену - евреи, арабы, негры, китайцы
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