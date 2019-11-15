 Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров"

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Дайте п'ять, десять років, і кров забудеться"(с) А от цікаво, припустимо: у вас хтось забрав трохи бабла. Скільки років має пройти, щоб ви це забули? Га, шановний пане Ігоре?, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню The New York Times Ігор Коломойський заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією.
"Дайте 5-10 років, і кров буде забута", - сказав він.
Деньги-то лично Бенины, а кровь не Бенина и вообще не кошерная даже.
Чужую кровь Беня готов простить за 5-10 лет, а за крупную сумму даже тут и сейчас.
А вот свои кровные деньги Беня не простит никому и никогда.
Тобто 2% і 60% в таборах начальників-євреїв!
ДУМАЙТЕ НА СЛІДУЮЧИХ ВИБОРАХ, КОЛИ БУДЕТЕ ГОЛОСУВАТЬ!!!
Отличительный признак мрази - всякое дерьмо относит к другим, но не к себе...