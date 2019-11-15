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 Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1019) дифтерія (36) Зоряна Скалецька (35)

 Україна отримала 200 ампул сироватки проти дифтерії, - Скалецька

В Україну було поставлено 200 флаконів сироватки проти дифтерії. Препарат розвезли по всіх регіонах по 8 ампул.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня", про це повідомила міністерша охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 15 листопада.

"На сьогодні сироватки проти дифтерії в Україну було поставлено 200 (флаконів, — ред.) і розвезено по всій Україні по всіх регіонах по 8 ампул. Але це не є вакцинація, це той препарат, який вводиться лише в підтверджених випадках, коли діагностично лабораторно доведено, що ми маємо справу з дифтерією", - заявила Скалецька.

Міністерка додала, що МОЗ насправді має ще 100 поставлених флаконів. Крім того, ще будуть поставлені 150. Цього достатньо для населення України, адже підтверджених фактів дифтерії виявлено лише два десятки.

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За словами Скалецької, минулого року для непідтверджених випадків використали 140 флаконів сироватки, хоча насправді захворювань було виявлено близько десяти. Зоряна наголосила, що в деяких регіонах сироватку використовують у випадках, коли вона насправді не потрібна.

Нагадаємо, станом на 4 листопада в Україні було зафіксовано 21 випадок дифтерії. Інші випадки поки не були підтверджені лабораторно.

Більшість хворих - студенти-іноземці в Ужгороді, де було зафіксовано спалах дифтерії.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуація з дифтерією в Україні під контролем і про епідемію не йдеться. Україна може розраховувати на 450 флаконів сироватки проти цієї хвороби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159916
 
   
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Хм, но ведь депутатов СП в Раде 251 плюс главный слуга...
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Цікаво а коли в Україні почнеться фінансування програми по допомозі людям з таким страшним недугом як розсіяний склероз? Мало того що ці люди а це вік від 10 до 60 років фактично приречені і лікування надзвичайно дороге так ніхто навіть не знає скільки їх в Україні є? А Україна входить в групу країн в яких ця хвороба дуже розповсюджена.
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мне кажется, пока доведенный до отчаянья отдельно взятый человек, реально, фактически, физически не убьет, по его мнению виновного, поставив на своей судьбе крест(и таких должно быть много) - не почнеться фінансування програми по допомозі людям никогда
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"Большинство заболевших - студенты-иностранцы в Ужгороде, где была зафиксирована вспышка дифтерии."

Там столько индусов учится. что уже и не поймешь, украинский этот город или уже Индия. Самое страшное, что данные люди развозят вместе с собой что угодно, не только дифтерию! Индия является рассадником различных заболеваний! Их (зачем-то) приглашают к нам учиться! Для того, чтобы Украина превратилась в государство-мулатИЮ?? У кого не спроси из этих индусов - все имеют желание остаться жить и работать у нас в стране. Интересно, кто из вас хотел бы попасть к такому доктору на приём... ТЕМ более, что эти все вакцины, о которых говорит министерша, тоже из Индии. Вот пусть им их и колят!
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Таких докторов большинство в Великобритании (но только в клиниках для "народа").
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